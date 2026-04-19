Разделась на взвешивании, но проиграла. Звёздная Бриджес разобрала экс-танцовщицу

Вечером 18 апреля в Англии состоялся вечер профессионального бокса от промоутера Стива Вуда, главы VIP Promotions. Всё внимание на себя стянули девушки — бывшая чемпионка мира по версии IBF Эбани Бриджес, известная своими откровенными нарядами на взвешиваниях, билась с бывшей танцовщицей и моделью Эбони Коттон.

Бриджес, несмотря на какие-никакие регалии непосредственно на ринге, известность приобрела за счёт яркой внешности, фигуры и нарядов. Её называли секс-символом профессионального бокса. В 2023 году она утратила титул чемпионки мира, после чего довольно долго не выступала из-за беременности и рождения сына. В 2025-м Эбани вернулась на ринг и сенсационно проиграла Алексис Араизе Монес. Поняв, что титульные перспективы уже неактуальны, Бриджес сосредоточилась на других боях — так появилась возможность провести бой с Коттон, у которой в боксе было две победы при одном поражении.

Главное зрелище этого противостояния было на официальной церемонии взвешивания. Бриджес всегда появляется на таких мероприятиях в нижнем белье, эпатируя публику. Однако тут получила достойную конкурентку в лице Коттон. Экс-танцовщица тоже пришла в белье, но потом начала раздеваться. Однако выяснилось, что под нижним бельём есть полосы чёрного скотча, прикрывающие наготу Эбони. Яркое взвешивание легко перевалило за суммарный миллион просмотров на разных площадках.

А вот бой получился не таким впечатляющим. В первой половине поединка Коттон приятно удивляла — грамотно работала передней рукой, через джеб строила атаки и дисциплинированно защищалась. Эбони даже строила сложные комбинации, хорошо раскрывала Бриджес и выглядела бодрее экс-чемпионки, которая после беременности лучшую форму всё же не вернула.

А вот вторая половина шестираундового боя уже осталась за Бриджес. Неудачный старт заставил её добавить оборотов и взвинтить темп, превратив аккуратную перестрелку в драку с обилием клинчей и грязного бокса. Эбани удавалось затягивать соперницу в размены и перебивать там Коттон. В таком хаосе британка растерялась и слегка «поплыла». В итоге за счёт ударной концовки Бриджес удалось забрать победу решением судей — 59-56 в пользу бывшей чемпионки мира .

Эбони Коттон и Эбани Бриджес Фото: Кадры из видео

В любом случае это противостояние не будут вспоминать из-за уровня бокса, показанного в нём. Эбани и Эбони привлекли публику перформансом на взвешивании, а каких-то серьёзных задач перед девушками не стояло. Конечно, критики таких боёв не избежать, но организаторы ставят на просмотры и получают их. К тому же поклонников у Бриджес и Коттон, скорее всего, прибавилось.