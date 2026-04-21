Много бокса и кардио. Как Чимаев готовится к войне со Стриклендом

В ночь с 9 на 10 мая на спортивной арене «Prudential Center» в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, США, состоится большой турнир UFC 328. В карде вечера будет много по-настоящему интересных поединков, но особого внимания, конечно, заслуживает титульный бой в среднем весе: чемпион Хамзат Чимаев разделит клетку с экс-обладателем пояса Шоном Стриклендом.

Противостояние Чимаева и Стрикленда в любом случае будет жарким. Парни уже давно обмениваются любезностями в социальных сетях, причём зачастую переходят границы. Особенно это касается Стрикленда, который, в общем-то, никогда особо в карман за словом не лез. Всё это привело к тому, что президент UFC объявил о дополнительных мерах предосторожности: отменил дуэль взглядов, нанял больше охраны, готовится расселить бойцов по разным отелям, чтобы точно избежать ситуации, когда Чимаев и Стрикленд могут оказаться рядом друг с другом вне октагона.

Но, конечно, поединок интересен и со спортивной точки зрения. Хамзат и Шон – представители совершенно разных стилей, что только добавляет интриги. Борз – мастер борьбы, который буквально сносит всех соперников с ног, Стрикленд же чистый ударник с приличным боксом. Кажется, кто сумеет навязать оппоненту свой стиль, тот и выйдет победителем из противостояния.

Однако Чимаев умеет удивлять. Сейчас в самом разгаре тренировочный лагерь, и, судя по социальным сетям, Борз делает акцент на ударной технике. Хамзат часто выкладывает фотографии и видео с тренировок, где он в боксёрских перчатках отрабатывает комбинации на руках, плотно работает на груше, использует бой с тенью. Это же подтверждают и спарринги Чимаева с Халилом Раунтри – одним из топовых полутяжеловесов UFC и бывшим претендентом на титул. В этих спаррингах Халил и Хамзат зарубались именно в стойке, и Чимаев даже выглядел предпочтительнее.

Хамзат Чимаев

«Я знал, что приеду и покажу всё, что могу, но это было болезненно. Были моменты, где я испытывал смирение, так как они заставляли меня пересмотреть своё мнение о себе. Иногда я считаю, что реально хорош и нахожусь в отличной форме, но потом прихожу на подобную тренировку и понимаю, что мне ещё многому можно научиться. Это открывает глаза», — сказал Раунтри.

Также Чимаев проводит много кардиотренировок – повышает выносливость. С этим, к слову, у Хамзата раньше возникали проблемы, и многие считали, что если затащить его в поздние раунды, то есть шанс победить. Гилберт Бёрнс и Камару Усман, например, пережили стартовый натиск Борза, после чего дали Чимаеву мощный отпор. Но это было раньше. С тех пор Хамзат прибавил в плане функциональной подготовки, что доказывает последний поединок против Дрикуса дю Плесси. Чимаев на протяжении пяти раундов доминировал над бывшим чемпионом и никаких проблем с этим не испытал. На это, кстати, повлияло то, что Чимаев стал тренироваться с бывшим наставником Ти Джея Диллашоу по функциональной подготовке Сэмом Калавитой. Чимаев готовился в стиле Рокки Бальбоа, уделял много времени различным кардиоупражнениям, и это принесло свои плоды.

Сейчас же Хамзат самостоятельно занимается кардио. Например, его можно увидеть в горах, где он бежит за своими партнёрами, которые едут на машине. Также присутствуют прыжки на скакалке, бег на дорожке, скоростно-силовая работа – в общем, функциональной подготовкой Чимаев занимается тщательно.

При этом Хамзат нечасто выкладывает фото и видео с борцовских тренировок. Ранее Чимаев пожаловался на отсутствие спарринг-партнёров, которые могли бы конкурировать с ним именно в борьбе, и даже предложил $ 200 тыс. тому, кто выдержит его борцовский напор. Возможно, как раз отсутствие достойных спарринг-партнёров и повлияло на то, что Чимаев стал больше оттачивать ударную технику и кардио: всё-таки борьба у него и без тренировок на каком-то запредельном уровне, особенно на фоне Стрикленда.

Возможно, повлияли ещё и манипуляции Шона. Американец неоднократно говорил, что сильнее Чимаева в стойке, что он сумеет затащить чемпиона в поздние раунды и будет там избивать его. И есть ощущение, что Чимаев как раз готовится к войне со Стриклендом. Кажется, теперь Хамзату недостаточно просто победить Шона, он хочет переехать его именно в стихии американца – в стойке, нанося урон на протяжении пяти раундов. Отсюда постоянные тренировки по боксу, работа над функционалкой, но при этом отсутствие борьбы.

Хорошая ли это идея? Смелость – это, конечно, замечательно. То, что Чимаев хочет доказать и Стрикленду, и себе, и всем остальным, что он может и в стойке перебить классного ударника – похвально, однако при этом идея не самая умная. В последнее время вообще появился тренд кому-то что-то доказывать, отходить от своего стиля, от своих преимуществ. Базовый борец Белал Мухаммад пытался показать, что может драться в стойке с Джеком Делла Маддаленой – проиграл в одну калитку, получил много урона и пустил карьеру под откос. Мовсар Евлоев едва не лишился победы в важнейшем претендентском поединке с Лероном Мёрфи из-за того, что демонстрировал свою «нескучность». И таких примеров действительно много. Нужно ли это всё Чимаеву? В поединке с Гилбертом Бёрнсом Борз уже попытался зарубиться в стойке и едва не оказался в нокауте, а Стрикленд бьёт гораздо сильнее. Лучшим доказательством превосходства для Чимаева будет убедительная победа в доминирующем стиле, а для этого, конечно, нужна борьба.

У Хамзата есть в команде и тренеры, и люди, которые могут что-то подсказать, да и сам Чимаев осознаёт, что в бою со Стриклендом многое стоит на карте. Так что Борз наверняка знает, что делает, и много бокса и кардио в тренировочном лагере – часть отличного плана Хамзата.