Про трилогию Бивола и Бетербиева можно забыть. Карьера Артура развалилась на глазах

Одно из самых больших сожалений за последний год в профессиональном боксе — трилогия Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола не состоялась. Два лучших боксёра России обменялись победами, вроде бы договорились о третьем поединке, но в итоге дальше их пути разошлись. Бивол взял паузу, перенёс операцию и восстановление и только в конце мая вернётся в ринг, спустя 15 месяцев после реванша с Бетербиевым. Артур за это время много раз напомнил, что Бивол не держит слово, разорвал отношения с промоутером, а ещё у него сорвался поединок с Деоном Николсоном.

Отчасти проблема ещё и в том, что Бетербиев сильно уверовал в то, что трилогию реально провести в России, и просто перешёл в длительный режим ожидания. Дошло до того, что россиянин из-за неактивности вылетел из топ-10 рейтинга Р4Р от журнала The Ring . Если раньше потенциальная трилогия ещё подавалась, как бой двух бойцов из десятки лучших в мире, то сейчас – уже нет. Этот аргумент тоже стал неактуальным. При этом Бетербиев остаётся в рейтингах всех главных организаций, но никто из них не готов сейчас продвигать Артура к бою с Биволом или хотя бы с Дэвидом Бенавидесом. Последний пошёл покорять первый тяжёлый вес, а Дмитрий хочет провести промежуточный бой и заодно закрыть обязательства по защите титула IBF против Михаэля Айферта.

Бивол не исключает трилогию с Бетербиевым, но ясно даёт понять, что за её организацией должно стоять нечто большее, чем просто обещание реванша : «Прежде всего может не найтись организатора, который возьмётся за этот бой. В своё время появился Турки Аль аш-Шейх, захотел этот поединок и сделал нашей команде и команде Артура предложение, от которого никто не смог отказаться. Так и состоялся первый бой. Реванш был таким же — это тоже было предложение, от которого не имело смысла отказываться, даже несмотря на сжатые сроки. После второго боя такого желания организовать третий бой не было — со стороны Саудовской Аравии. У западной публики есть очень сильное желание сделать мой бой против Бенавидеса. А бой с Бетербиевым… есть желание у Турки… Когда мы были в Нью-Йорке, спрашивали: «Сейчас вот сделаем вам проходной бой с Айфертом, потом — с Бенавидесом». На что я сказал: «У нас же есть ещё Бетербиев. Давайте и этот бой сделаем». А мне ответили: «Да-да, вот он здесь, я сейчас с ним поговорю. Вы сможете отбоксировать с ним на одном шоу, а потом сделаем вам реванш». Но… Я вам сразу скажу: Саудовской Аравии нужно делать бои, пока железо горячее».

Проблема как раз в том, что организатора сейчас нет. Турки Аль аш-Шейху это неинтересно, а другие промоутеры за рубежом за это не возьмутся . Желание устроить бой выразил Умар Кремлёв, но всё упирается в то, возможно ли договориться с Биволом, которому невыгодно уходить из-под патронажа саудовцев — они и по гонорарам удовлетворят запросы, и нужные бои с точки зрения вывески и престижа организуют. Бой с Бетербиевым, к сожалению, всего этого не гарантирует.

И немаловажный фактор — возраст Артура . О нём и так часто говорят, но нужно осознавать, что с каждым следующим месяцем смысла в очередном поединке с Биволом всё меньше. Бетербиев уже больше 41 года, он удаляется от своего пика, и на горизонте даже нет промежуточного поединка, чтобы можно было продемонстрировать свою текущую форму и делом подкрепить вызов Биволу.

Можно констатировать, что на данном этапе карьера Артура и его перспективы разваливаются на глазах. Он дошёл до пика в октябре 2024 года, когда стал абсолютным чемпионом мира, а теперь неуклонно двигается вниз. Крайне грустное направление для одного из лучших боксёров страны последних лет. Хотелось бы резкого разворота, но вариантов не видно.