Переехал в США благодаря GTA и Тупаку. Говорим с восходящей звездой бокса из Чечни

В начале 2026 года на одном из турниров лиги Zuffa Boxing ярко себя проявил уроженец Чечни Умар Джамбеков, представляющий Австрию. Непобеждённый боксёр оформил яркий нокаут, получил бонус, и уже идут слухи о титульнике. В интервью «Чемпионату» Джамбеков рассказал:

— Почему твоя семья переехала в Австрию, когда ты был совсем маленьким? Как тебе жизнь в этой стране?

— Мы переехали из Чечни в начале 2000-х из-за войны. Причина была в этом. Здесь больше всего нравится то, что можно свободно учиться чему-либо, легче добиваться каких-то целей. В Вене ещё и очень красиво. Но я приехал сюда в четыре года и уже особо не помню, как было в Чечне.

— Когда последний раз был в России?

— Последний раз был в 2019 году на чемпионате мира по боксу, в Екатеринбурге. И до этого ездил на чемпионат Европы по молодёжи в Осетию.

Умар Джамбеков на ЧМ по боксу в Екатеринбурге Фото: Федерация бокса России

— Чем занимается семья в Австрии?

— Отец работает тренером по боксу, мама — в магазине, братья тоже заняты работой.

— Насколько я понял, у тебя отец сам занимался боксом и в итоге привёл и тебя в этот вид спорта?

— Да-да, отец занимался боксом, у него около 400 боёв по любителям. Тогда ещё в СССР он участвовал в крупных соревнованиях, но в профессионалы перейти не получилось. Он хотел, чтобы его сыновья тоже тренировались. И я один из первых его учеников, но уже пошёл дальше.

— Ты выступал и в любителях, было успехи, однако не смог попасть на Олимпиаду. Разочарование было?

— Да, я потом был очень расстроен. Но сначала принял поражение на турнире достаточно легко, думал, что будет ещё одна возможность попробовать отобраться через чемпионат мира, однако из-за пандемии не получилось. И потом испортились отношения с главным тренером сборной Австрии, так что в любом случае я хотел перейти в профессионалы в тот год.

Умар Джамбеков Фото: Из личного архива

— Какую цель преследовал, когда решил стать профи?

— В первую очередь хотелось стать профессионалом, чтобы переехать из Австрии, так как здесь бокс не очень любят, он не особо интересен. Больше футбол, лыжи. Так что я хотел перебраться в Америку.

— На одном из сайтов о тебе писали как о самом известном боксёре, представляющем Австрию. Ты можешь с этим согласиться?

— Безусловно, да.

— Ты в итоге отправился в Лос-Анджелес? Почему именно туда?

— Когда был маленьким, то играл в игры, в GTA, слушал песни Тупака, и там Голливуд. Поэтому была мечта туда попасть. И я там тренируюсь в большом зале Wild Card, откуда вышло немало известных боксёров.

— В Голливуде побывал?

— Наш зал находится недалеко, так что да, успел.

— Правда, что тебе часто говорили про Арнольда Шварценеггера, так как ты приехал из Австрии?

— (Смеётся) Да нет, просто некоторые подшучивали надо мной, но не сравнивали.

Умар Джамбеков Фото: Zuffa Boxing

— Как ты попал в Zuffa Boxing?

— Я долго работал с промоутером Томом Лёффлером, его компания сейчас вроде бы перелилась тоже в Zuffa. Он работал с братьями Кличко, Геннадием Головкиным. И Леффлер дружит с Даной Уайтом. И в итоге я через Тома тоже перешёл в Zuffa Boxing.

— Твой контракт стал лучше, чем до этого?

— Да, сейчас мой контракт лучше, чем был до этого.

— Тебя не останавливало то, что ты не сможешь биться за пояса других организаций?

— Это неизвестно на 100%. Пока нельзя говорить, что точно не смогу биться за другие пояса, этот момент не уточнялся. Насколько я знаю, если это какой-то крупный бой, то могут разрешить биться за пояса других организаций.

— В дебюте ты оформил финиш, который будет претендовать на лучший нокаут года. Этот апперкот был заготовкой под соперника?

— Нет, не было запланировано, что именно этим ударом я его поймаю. Просто я его отрабатываю на тренировках – и вот, получилось оформить красивый нокаут.

— Что сказал Дана Уайт?

— (Смеётся) Бонус! Какая сумма? $ 50 тыс.

Умар Джамбеков и Дана Уайт Фото: Из личного архива

— До боя ты говорил так: «Надеюсь, после моего боя болельщики скажут: «Кто этот парень и почему я его не знал раньше?» Получил в итоге такую реакцию?

— Да, как я говорил, так и получилось. Нокаут стал вирусным, многие известные личности вроде Джо Рогана пересылали видео, отмечали меня. И мне писали много людей в личные сообщения, такого у меня ещё не было.

— Насколько правдив слух, что летом ты будешь биться за титул Zuffa Boxing с Калайджичем?

— Я сам не слышал ещё о таком бое и пока не знаю, кто будет моим соперником. Пока мне ничего не говорили по этому поводу.

— Ты рассказывал, что отец тебя всегда учил оставаться скромным, но со временем это становится всё сложнее делать. Сейчас стало ещё тяжелее?

— Да, тяжело сдерживаться на самом деле. Но мне помогает, что я по своему характеру ещё такой человек, которому не нравится поднимать лишний шум вокруг.

— Ты следишь за UFC?

— Смотрю почти все бои. Особенно если известные бойцы. Топ-3 любимых бойцов? Хабиб Нурмагомедов по-любому, Джон Джонс. Я бы назвал ещё Конора Макгрегора, так как я в своё время начал смотреть UFC из-за него, когда он нокаутировал Альдо. Но любимый боец у меня – Хабиб, а у Конора с ним было противостояние.

— В твоей весовой категории много россиян. Следишь за ними? Как тебе Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол?

— Слежу, конечно. Мне это интересно, потому что они оба выступают в моей весовой категории, так что смотрю бои с их участием.

— Хотел бы провести бой с кем-то из них или с Дэвидом Бенавидесом?

— Есть немало боксёров в моём весе, с которыми я мог бы подраться. Но я не хочу и не буду биться с чеченцами, с Бетербиевым, Хатаевым, а так выйду против любого, никаких проблем.

— Есть у тебя любимые боксёры?

— Если не брать в расчёт Мохаммеда Али, который и так икона бокса, то в последнее время мне нравились бои Головкина и Усика.