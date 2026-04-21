Кому Царевича? Гуськов мог попасть в топ-5, а теперь не находит соперника

В ночь на 10 мая в Ньюарке, США пройдёт номерной турнир UFC 328. В рамках турнира должен был состояться реванш между Богданом Гуськовым и Яном Блаховичем. В декабре прошлого года бойцы встретились на UFC 323, и тогда победителя не выявили — ничья решением большинства судей. Несколько недель спустя поединок назначили повторно, однако в итоге он не состоится .

Блахович сообщил, что получил травму : «На следующей неделе я должен был быть в Штатах, но планы пришлось изменить. Я просто в ярости. Последний раунд спарринга, неверная стойка и удар ногой по колену. Разрыв мениска. План и цель были ясны, поэтому разочарование огромное. Но это не конец! Я уже работаю над тем, чтобы вернуться как можно скорее. Вернусь, чтобы закончить дело на своих условиях. Богдан Гуськов, похоже, у меня не будет возможности встретиться с тобой на твоём ковре во второй раз. Третий раз — счастливый! До скорой встречи!»

Ян Блахович Фото: Ian Maule/Getty Images

На данный момент ситуация такова, что Гуськова не сняли с турнира и пока ищут ему замену. Для Богдана срыв боя с Блаховичем — упущенный шанс. 43-летний поляк, несмотря на то что не побеждает уже четыре года, остаётся в топ-5 полутяжёлого веса и занимает четвёртую строчку . По сути, даже третью, потому что выше есть Алекс Перейра, который уже перешёл в тяжёлый вес. Победа над Блаховичем позволила бы Гуськову не только занять его место в элите дивизиона, но ещё и претендовать на титульный бой. Ситуация в этой весовой категории довольно плачевная — в топ-6 только уже упомянутый Перейра идёт после победы, а все остальные, за исключением Блаховича, проиграли свой последний бой.

И даже если Гуськову найдут замену, то уже вряд ли этот будет кто-то, кто сможет так же высоко продвинуть Царевича по рейтингу . Богдан уже вызвал седьмого номера Пауло Косту, но тот тактично уклонился от вызова. Да и в принципе сложно представить, чтобы бразилец принимал на коротком уведомлении бой с 10-й строчкой рейтинга. Все, кто находится выше Гуськова, точно не станут принимать опасный бой в таких условиях. Да и среди тех, кто ниже, тоже не так много вариантов. Разве что реванш с Волканом Оздемиром, однако он вообще думает о переходе в тяжёлый вес.

Богдан Гуськов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

На замену Блаховичу вызвался его соотечественник — Иво Бараневски. Менеджер польского бойца Артур Гвоздь сообщил, что его клиенту предложили бой на коротком уведомлении с Гуськовым. Позже стало известно, что Богдан эту опцию отклонил. Понять можно — Бараневски сейчас идёт на двух победах нокаутом, не входит в рейтинги, а давать шанс кому-то запрыгнуть в топ-15 Гуськов не намерен. При этом тренер Царевича Гор Азизян подтвердил, что бойца хотят оставить в карде и продолжают искать замену .

К сожалению для Богдана, он упустил (пускай и не по своей вине) возможность запрыгнуть сразу в титульную гонку, и теперь ему не с кем биться, если мы говорим о рейтинговых бойцах. Тут придётся либо принимать бои с теми, кто не входит в топ, либо бронировать Гуськову топового соперника, но уже на другом турнире. Только это уже почти наверняка будет не боец из топ-5 дивизиона, а значит, и дорога к вершине станет длиннее.