Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Бокс/ММА Статьи

Дзюнто Накатани: биография, рост, вес, карьера, победы, бой с Иноуэ, тренер, рекорд

Провалился в карате и подростком сам уехал в США. Путь вундеркинда Накатани
Игорь Некрасов
Дзюнто Накатани
Комментарии
В биографии Дзюнто было много непростых моментов.

2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Tokyo Dome» состоится масштабный вечер профессионального бокса. Всё внимание будет приковано к поединку двух японских вундеркиндов, которые уже вписали своё имя в историю мирового бокса. Действующий абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ будет проводить защиту поясов против непобеждённого соотечественника Дзюнто Накатани.

Конечно, Иноуэ выглядит фаворитом в этом противостоянии, однако не стоит сбрасывать со счетов Накатани. Многие эксперты считают, что если Монстра и может кто-то победить в ринге, то это будет именно Дзюнто. Сейчас Накатани – чемпион мира в трёх весовых категориях, имеет идеальный послужной список, как и Иноуэ, входит в топ-7 рейтинга P4P и считается звездой мирового бокса. А ведь в этом виде спорта Дзюнто мог и вовсе не оказаться.

  • Имя: Дзюнто Накатани
  • Дата рождения: 2 января 1998 года
  • Место рождения: Инабэ, Миэ, Япония
  • Рост: 173 см
  • Размах рук: 174 см
  • Рекорд: 32-0
  • Весовая категория: вторая легчайшая
  • Место в дивизионе: первый номер WBA
  • Команда: Top Rank
  • Прозвище: Большой взрыв.

Начинал с карате – и всем проигрывал

Дзюнто родился в 1998 году в японском городе Инабэ. Его родители владели небольшим рестораном, в котором Накатани часто подрабатывал и помогал семье. В свободное время маленький Дзюнто увлекался видеоиграми, что не особо нравилось родителям, которые хотели воспитать сына правильно. Для этого Накатани отправили в секцию карате – там он должен был научиться не только различным приёмам самообороны и ударной технике, но и дисциплине. Возможно, с дисциплиной у юного Дзюнто дела действительно стали лучше, а вот спортивные успехи хромали.

В карате у Накатани мало что получалось. Дзюнто был очень небольшого роста, худощавым и откровенно слабым для единоборств. Сверстники зачастую оказывались крупнее, и у будущей звезды бокса никак не получалось побеждать даже на каких-то локальных соревнованиях. А когда у детей нет успехов в спорте, им часто это надоедает, что и случилось с Дзюнто – карате он забросил.

Примерно в это же время один из постояльцев ресторана, которым владели родители Накатани, узнал о проблеме Дзюнто и посоветовал ему обратить внимание на бокс. Там и маленькие весовые категории есть, даже в профессиональном спорте, да и акцент делается на руки, которые у Накатани были сильными, несмотря на худощавое телосложение. Дзюнто воспользовался советом, стал смотреть боксёрские поединки по ТВ и уже сам загорелся желанием попробовать себя в боксе.

Бросил школу ради бокса и уехал в США

В боксе у Накатани пошли первые успехи. Удивительно, но в подростковом возрасте Дзюнто весил чуть больше 30 кг: первые национальные соревнования он выиграл в возрастной группе до 15 лет в весовой категории до 32,5 кг. Через год Дзюнто оброс мышцами и выиграл турнир уже в категории до 40 кг. Несмотря на свою худощавость, плотно бить Накатани умел с детства, что приносило ему результаты.

Дзюнто Накатани (второй справа) в юности

После окончания средней школы перед Накатани встал выбор. Родители настаивали на том, чтобы их сын продолжал обучение, они не думали, что Дзюнто будет настроен всерьёз связать жизнь с боксом. Но в то время Накатани уже был твёрд в своих убеждениях, отказался от дальнейшей учёбы и отправился в США – тренироваться и изучать мир бокса. В 15 лет Дзюнто один последовал за своей мечтой, что уже вызывает уважение. В Штатах Накатани познакомился с Руди Эрнандесом, который работал с другими японскими боксёрами, и это знакомство оказалось знаковым для обоих. Дзюнто приобрёл наставника, с которым прошёл путь от молодого и голодного до побед новичка до статуса суперзвезды, а Эрнандес получил шанс воспитать будущего чемпиона мира в трёх весовых категориях. Дзюнто и Руди до сих пор работают вместе.

Дзюнто Накатани с Руди Эрнандесом

Первые шаги в боксе и известность в Японии

После вояжа в США Дзюнто вернулся на родину и там стал готовиться к дебюту в профессионалах. Стартовал Накатани в 17 лет и за первые два года карьеры наколотил рекорд 9-0, причём в семь раз финишировал своих соперников. Конечно, о серьёзной оппозиции речи тогда не шло, Дзюнто только набирал обороты. Однако уже на уровне Японии Накатани стали отмечать: в 2016 году он был признан новичком года в наилегчайшем весе.

Дзюнто Накатани

Через год Дзюнто выиграл первый в истории молодёжный чемпионат Японии среди профессионалов, а в 2019 году стал полноценным чемпионом Японии. На тот момент у Накатани уже был рекорд 18-0 и статус местной звезды, после чего он вышел на мировой уровень. В ноябре 2020 года Дзюнто провёл знаковый для карьеры поединок против филиппинца Гимеля Маграмо. Знаковый, потому что японец впервые боксировал за титул чемпиона мира и, нокаутировав Маграмо, завоевал заветный пояс.

Нокаут года и мысли о бое с Иноуэ

Проведя две защиты чемпионского титула Дзюнто последовал примеру старшего товарища и звёздного соотечественника Наои Иноуэ – стал прыгать по весовым категориям. Накатани поднялся в легчайший вес, провёл один претендентский поединок, после чего вышел на титульник. В мае 2023 года Дзюнто впервые боксировал в США и громко заявил о себе. Чемпионский бой с австралийцем Эндрю Молони добрался до 12-го раунда, но Накатани не стал доводить дело до судейского решения. Дзюнто поймал обессилевшего соперника мощнейшим встречным оверхендом: тайминг, мощь, боксёрская эстетика – всё сошлось в одном ударе, после которого Молони буквально сложился пополам. Ни о каком продолжении поединка речь не шла: у Эндрю были конвульсии, а Накатани позже получил награду «Нокаут года». Дзюнто стал чемпионом мира во второй весовой категории и впервые заговорил о том, что мечтает о супербое за статус величайшего японского боксёра с Иноуэ.

Дзюнто Накатани

Главный поединок жизни

Но Наоя всё равно был далеко от Дзюнто – и по статусу, и по весовым категориям. К тому времени Монстр сначала снёс Стивена Фултона, а затем Марлона Тапалеса, став абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе – второй «абсолют» в карьере Иноуэ. И четыре титула японец защитил уже семь раз за два года, демонстрируя фантастическую работоспособность.

Накатани продолжал бить в одну точку, говорить об Иноуэ, при этом достаточно уважительно, без трэш-тока – чисто спортивный интерес. Наоя сдался под этим напором, тем более у Монстра давно не было по-настоящему больших и громких поединков. А бой с Накатани выходит далеко за пределы Японии: всё-таки в ринге сойдутся два представителя рейтинга P4P. В прошлом году Наоя и Дзюнто устно договорились о поединке – в случае обоюдных побед на декабрьском турнире в Саудовской Аравии.

Дзюнто Накатани

Иноуэ уверенно переехал Дэвида Пикассо, который в основном бегал от Монстра. А вот дебют Накатани во втором легчайшем весе получился скомканным. Да, Дзюнто победил Себастьяна Эрнандеса судейским решением, однако решение это вызвало вопросы – уж очень сложный бой получился для Накатани.

Тем не менее уже через полторы недели два японских вундеркинда выйдут в ринг, чтобы выявить лучшего. Четыре пояса на кону, два «нолика» в графе поражений (32-0 – рекорд каждого из боксёров) – нас ждёт большой поединок, к которому Накатани шёл всю свою карьеру. Да, он будет андердогом, но Дзюнто точно сделает всё от себя зависящее, чтобы преподнести главную сенсацию последних лет.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android