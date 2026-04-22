«Поймаю Махачева на сабмишен» и «тупой Царукян». Топурия наговорил много интересного

Всё меньше времени остаётся до исторического турнира в мире смешанных единоборств – UFC в Белом доме. Конечно, огромное внимание привлекает к себе персона Илии Топурии. Уже стало известно, что про него будет выпущен целый документальный сериал. А организация вовсю старается сделать из испано-грузинского чемпиона медийный феномен, новую суперзвезду, чей масштаб сможет затмить даже Конора Макгрегора, статус которого на протяжении долгих лет был буквально непоколебим. На днях Топурия поговорил с известным инсайдером Ариэлем Хельвани. И рассказал в его подкасте много интересного. «Чемпионат» подготовил перевод беседы.

По ходу интервью Топурия несколько раз пытался подчеркнуть свой статус. Непобеждённый боец давно заявлял о своих притязаниях на вершину рейтинга P4P, даже побывал там. Правда, сейчас опустился пониже. Но продолжает настаивать, что это место должно принадлежать ему по праву. Ариэль спросил, считает ли Илия себя лучшим бойцом в UFC. Ответ Топурии получился красноречивым: «Я так не считаю. Я знаю, что это так».

В очередной раз Илия решил «поиграть мускулами» в плане выбора следующего соперника после турнира в Белом доме. Он отметил, что готов зарубиться с абсолютно любым оппонентом: «Как я уже говорил во многих интервью, мне предлагали бой с Исламом и Джастином. Я выбрал Ислама, потом мне сказали, что Махачев травмирован, и в итоге моим противником будет Гэтжи. Если завтра мне позвонят и скажут, что Джастин травмирован, а затем предложат бой против Армана, то я соглашусь. Без проблем. Я буду драться с кем угодно и где угодно».

Очень много внимания, что уже никого не удивляет, Илия уделил Исламу. Он в очередной раз попытался объяснить всему миру, что именно Махачев виноват в том, что парни не сойдутся в Белом доме на историческом турнире.

«Послушайте, не знаю настоящей истории. Первый звонок был от… У меня было два варианта – Ислам и Джастин Гэтжи. И мы сказали, что хотим Ислама, потому что этот бой крупнее. Затем, за день до того, как UFC анонсировал турнир, мне позвонили посреди ночи, разбудили и сказали, что Ислам травмирован, что-то случилось с его рукой, не знаю, что именно, а я подерусь с Джастином».

При этом потенциальный поединок – реальная цель Топурии. И он даже намерен приложить максимальные усилия, чтобы финишировать Ислама и снять все вопросы: «Когда у меня появляется возможность сразиться с кем-то, я всегда задумываюсь, что могу сделать, чтобы шокировать мир. Если говорить об Исламе, то для того, чтобы удивить мир, мне нужно задушить его. Вот что, как по мне, произойдёт. Я повалю его и задушу. Послушайте, я знаю, что это звучит странно: «Как ты собираешься повалить его, как ты собираешься задушить его?» Но не удивляйтесь, когда это произойдёт».

Илия буквально ждёт этот поединок, поскольку уверен в собственных силах. А ещё практически не сомневается в том, что организация позволит сохранить ему чемпионский пояс, если Топурия примет решение подниматься в весе: «Заставят ли меня оставить пояс? Не думаю. Мне позволят его сохранить. Это совершенно другая ситуация по сравнению с той, что была, когда я дрался в полулёгком дивизионе. Я был честен с UFC. Когда захотел подняться, я сказал: «Послушайте, я хочу оставить этот пояс, потому что уже не вернусь в полулёгкий дивизион. Я хочу сменить весовую категорию». Если я поднимусь в полусредний дивизион, всё будет иначе, потому что после боя вернусь в лёгкий вес ».

Отдельного внимания заслужил тот, кто сейчас больше всего хочет заполучить такой громкий и статусный бой – Арман Царукян. И по нему Топурия действительно прошёлся катком.

«Успокойся, Арман. Участвуй в турнирах по борьбе, занимайся стримами, мелкий ублюдок. Он дебил. Тупой как пробка. К чёрту Армана. Мне не нравится, когда люди притворяются богатыми и показывают все эти деньги. Типа, чувак, ты даже не богат — просто тратишь деньги своего отца, а не свои. Я в шоке от того, какой Арман тупой. Царукян ещё ребёнок. Он не на моём уровне. Если мы встретимся, то я сломаю ему челюсть в первом же раунде».

При этом Илия попытался задеть образ Армана. В последнее время Царукян часто показывал, что он действительно плохой парень. Однако Топурия с этим не согласен: «За день до того, как появилось видео, где я дал леща Арману, он написал у себя в соцсетях что-то вроде: «В следующий раз, когда тебя увижу, сделаю с тобой вот это, а потом то». Или что-то в этом роде. Все они изображают из себя крутых парней в социальных сетях. Все строят из себя важных персон, но когда мы встречаемся, они такие: «Привет, как дела, всё хорошо?» И улыбаются. Они ведут себя скромно, как нормальные люди. Однако в социальных сетях все как один гангстеры. Всё в таком духе: «Давай разберёмся на улице». Чувак, я профессиональный спортсмен, а не уличный боец или гангстер. На мой взгляд, Арман — полный идиот».

Достаточно много внимания в этом интервью было уделено будущему. И особенно предстоящему поединку с Джастином Гэтжи. Илия заявил, что церемониться с оппонентом совершенно точно не собирается: «Если он с самого начала боя не пойдёт назад, я нокаутирую его в первом раунде. Я постоянно говорю, что никто не справится с моими навыками в клетке. И когда я об этом говорю, люди начинают утверждать, что я заносчивый, но докажите, что я неправ. Докажите. Этого пока не произошло».

Кроме того, Илия рассказал, что проводит тренировочный лагерь перед поединком в Белом доме именно в США: «У меня всё отлично. Я в Майами наконец-то. Завершаю здесь свою подготовку. Тренируюсь так же, как и всегда. Почему я прилетел в Майами за два месяца до боя? Я хочу привыкнуть к часовому поясу, к погоде, ко всему… Думаю, поживу в Майами следующие год-два».

А ещё уколы полетели в адрес парней, которые хотели бы попробовать заполучить поединок с Топурией. Илия разложил по полочкам всех.

«Удивлён ли я поражению Пимблетта? Да, я был немного удивлён. Удивлён тем, насколько Пэдди на самом деле плох. Я ожидал, что он победит. Ожидал, что он повалит Джастина, ожидал другого боя… Но то, что он сделал в клетке в этом бою, немного меня удивило. Он доказал, что он мелкая сосиска. Сможет ли он вернуться после поражения? Конечно, вот только сможет ли он улучшить навыки, технику? Это невозможно, ему придётся умереть и родиться заново.

Конор Макгрегор? Это не то, о чём я думаю, но если я получу предложение насчёт этого боя… Посмотрим, в каком положении будет находиться Конор. Если он одержит победу, если у него получится хорошо вернуться, а я получу предложение… Посмотрим. Я никогда не закрываю дверь для подобных возможностей. Пусть мы и не на одном уровне сейчас, он популярен, и люди знают о нём».

А напоследок Топурия рассказал, что хорош не только в боях. И поделился тем, как прошла его первая встреча с легендой футбола Криштиану Роналду: «[В ноябре] мне позвонили из руководства лиги WOW FC (бойцовский промоушен, совладельцами которого являются Топурия и Роналду. — Прим. «Чемпионата») и сказали: «Криштиану хочет присоединиться к WOW». Я ответил: «Слушайте, передайте ему, что для него двери нашей организации открыты». После этого я впервые встретился с ним. Он был очень добр ко мне».