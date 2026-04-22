С кем драться Умару Нурмагомедову? Брат Хабиба хочет бой, но все топы заняты

С момента поражения Умара Нурмагомедова от Мераба Двалишвили прошло больше года. С того времени брат Хабиба Нурмагомедова успел залечить травму руки, полученную в бою, а также успешно закрыл поражение от грузинского бойца. В октябре прошлого года Умар прошёл Марио Баутисту, который к тому моменту сколотил серию из восьми побед, а затем выбил себе ещё один поединок до того, как начнётся Рамадан.

В январе 2026 года Нурмагомедов встретился с бывшим чемпионом наилегчайшего веса Дейвисоном Фигейреду и одолел возрастного бразильца единогласным решением судей. Несмотря на две победы подряд над бойцами из топ-10, россиянин получил немало критики за то, что не сумел добиться финиша и в целом провёл поединки не так зрелищно, как хотелось бы болельщикам. Тем не менее Умар занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего веса и легитимно претендует на новый титульный шанс . Правда, для этого, судя по всему, придётся одержать ещё как минимум одну победу.

Сам Умар уже подчёркивал, что хотел бы сохранять активность и не ждать, пока в UFC решат, когда будет трилогия между Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Хабиб Нурмагомедов предполагал, что его брату либо придётся биться с Шоном О’Мэлли, либо провести реванш с Двалишвили, а также при этом обозначил, что Умар будет готов вернуться в октагон в мае-июне. В конце марта боец сообщил, что начинает лагерь, но уже понятно, что в мае или июне россиянин биться, скорее всего, не будет — просто не с кем .

О’Мэлли, к бою с которым всё шло, по словам менеджера Ризвана Магомедова, уже получил свой поединок и будет биться на турнире в Белом доме с Айманном Захаби. Вдобавок сорвался потенциальный бой с Сонг Ядонгом — китайский боец возглавит турнир в Макау и встретится с Дейвисоном Фигейреду. На таком безрыбье можно было заговорить о потенциальных реваншах с Сэндхагеном и Баутистой, однако теперь стало известно, что они будут биться друг с другом на UFC 329 в июле.

В итоге складывается ситуация, что из топ-8 не заняты боями только Пётр Ян, Двалишвили и Умар . Первые двое должны биться друг с другом, но понимания по датам нет. Возможно, чемпион продолжит восстановление, а Мерабу предложат реванш с Нурмагомедовым, однако шансов на это не так много, потому что Ян уже потихоньку переходит к активным тренировкам после перенесённой операции.

Если Умар действительно хочет сохранять активность любой ценой, несмотря на то что все топы заняты, то остаётся только принимать бои с проспектами . На девятом месте в рейтинге располагается Дэвид Мартинес, победивший в последних боях Роба Фонта и Марлона Веру. Двумя строчками ниже — Пэйтон Талботт, к которому руководство UFC, очевидно, относится хорошо и готово его продвигать вверх по дивизиону. И на 13-м месте есть Рауль Росас-младший, который также пользуется протекцией боссов промоушена. Для каждого из них бой с Умаром — счастливый билет в том плане, что можно попробовать сразу запрыгнуть в топ-3. Но, конечно, Нурмагомедов будет большим фаворитом и с высокой долей вероятности уберёт с пути любого из перечисленных бойцов.

Другой вариант для брата Хабиба — ждать. В его положении это совсем не оптимальная опция, потому что Дана Уайт боями Умара не впечатлён, а лучший вариант на это отвечать — победы . Но тем не менее можно дождаться августа/сентября, когда ситуация в топе станет чуть более прозрачной, так как пройдут бои Ядонг — Фигейреду и О’Мэлли — Захаби. Можно будет получить бой с кем-то из перечисленной четвёрки в зависимости от их результатов. Или всё того же Двалишвили, если в UFC дадут титульник не Мерабу, а Сахарку.

В любом случае пока у Умара не очень выгодная ситуация, которая не позволяет ему быстро заработать титульный шанс. Ради боя за пояс придётся ещё потрудиться.