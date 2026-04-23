Богатейший боксёр стал должником. Как Флойд Мейвезер дошёл до этого?

Ещё менее 10 лет назад Флойд Мейвезер-младший сполна оправдывал своё прозвище Money и получал комплименты за умение грамотно вести свою карьеру — боксёр нашёл формулу, как получать больше денег за меньшие риски, и его доходы перевалили за $ 1 млрд. Мейвезер стабильно попадал в различные топы богатейших спортсменов мира, а в боксе ему и вовсе не было равных. После завершения карьеры Флойд сосредоточился на том, чтобы тратить заработанное и иногда проводить выставочные бои, тоже приносившие большие деньги.

Но за последний год слишком много тревожных сигналов, которые прозрачно намекают, что у некогда богатейшего боксёра планеты финансовые проблемы . В 2025 году журналист Стивен Эй Смит сообщил, что Мейвезер неудачно вложился в недвижимость, нарвался на мошенническую схему и потерял $ 402 млн. Флойд отреагировал по-философски: «Если владеть двумя частными самолётами, сотней объектов недвижимости и полной финансовой свободой — это банкротство, то я призываю всех последовать моему примеру».

А уже в 2026 году Мейвезер подал в суд на телеканал Showtime в попытках вернуть $ 340 млн, которые, как сообщается, присвоил экс-советник боксёра Эл Хэймон . Согласно информации TMZ, Флойд недополучил денег за ряд поединков, в том числе с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором. Кроме того, Мейвезер анонсировал возвращение в ринг, и только на 2026 год было три анонса: выставочный бой с Майком Тайсоном, реванш с Пакьяо (должен пойти в профессиональный рекорд) и поединок с греческим кикбоксёром Майком Замбидисом. Неслабый темп для 49-летнего экс-боксёра.

Дальше Мейвезер начал утверждать, что бой с Пакьяо всё же выставочный. Однако в ESPN выкатили инсайды, что, во-первых, Флойд уже получил авансы за все три запланированных поединка, а во-вторых, Netflix может подать на Мейвезера в суд за заявления о выставочном характере поединка . Более того, бой с Замбидисом — тоже нарушение соглашения с Пакьяо. Но у Флойда был льготный период на устранение всех шероховатостей и подписание контракта на профессиональный бой. Дедлайн уже истёк, и, судя по всему, стороны пришли к соглашению. Пакьяо уверен, что у Мейвезера нет шансов отказаться от боя: «У него нет причин отменять бой. Если он это сделает, будет много проблем с Netflix. Вот почему перед этим боем я убедился, что он первым подписал контракт. Основываясь на прошлом опыте».

Все эти истории тоже ясно дают понять, что у парня по прозвищу Деньги есть проблемы с деньгами. Помимо прочего, Федеральная налоговая служба США (IRS) наложила арест на имущество Мейвезера из-за неуплаты налогов на сумму $ 7,3 млн за 2018 и 2023 годы . До полного погашения задолженности правительство может претендовать на имущество, а адвокат Флойда ситуацию не комментирует. Ранее спортсмен уже сталкивался с арестами от IRS — в 2017 году пришлось выплатить $ 22,2 млн, а в 2023-м — $ 5,5 млн. На этой волне боксёр получил иск от компании Jet Set Aircraft Inc., которая требует взыскать с Мейвезера $ 105 тыс. за задолженность по аренде частного джета. Также планируется добиться выплат процентов за просрочку платежа. До этого Флойд уже дважды в этом году выступал ответчиком в суде — из-за задолженности по аренде элитной квартиры на $ 330 тыс. и из-за неоплаченного счёта за ювелирные изделия на $ 1,4 млн.

Кроме того, экс-соперник Мейвезера Логан Пол тоже подкинул дровишек: «Он всё ещё должен мне $ 1,5 млн. Может, даже больше. Он заранее продал бой, используя моё имя, какой-то компании, думаю, в Дубае или где-то на Ближнем Востоке. Так я это вижу. За $ 10 млн наличными. Он меня обманул. Так что мне должны 15% от этой суммы. 15% от $ 10 млн — это $ 1,5 млн. Компания, которая заплатила ему эти деньги, подала на него в суд. Я на самом деле не знаю, как обстоят дела с этим иском. Мне следует проверить, потому что он всё ещё должен мне деньги, но у него сейчас куча юридических проблем, поэтому не думаю, что когда-нибудь их получу».

Что могло привести к такому положению? В первую очередь любовь к азартным играм и слабая финансовая грамотность . О ставках Мейвезера известно уже давно, он и сам частенько делится скриншотами и нередко проигрывает. Например, в 2014-м он проиграл $ 13 млн на Супербоуле. Чтобы поставить такую сумму, он пользовался несколькими разными конторами и просил друзей поставить за него. Ставит Мейвезер на всё подряд, порой даже каждый день. Был случай, когда он хотел поставить на матч НБА, но уснул. Когда проснулся, то увидел боксёрский поединок — поставил $ 50 тыс. на одного из бойцов и выиграл. По неподтверждённой информации, с 2017 по 2018 год Мейвезер потерял на ставках порядка $ 50 млн. Рэпер 50 Cent всерьёз переживал, что спортсмен разорится из-за любви ставить деньги.

Сам Флойд уже говорил, что некоторые букмекеры не принимают ставок от его имени. А свою любовь к азартным играм Мейвезер объяснял очень просто: «Я ставлю, потому что могу. У меня есть определённая часть сбережений, которые я могу потратить так, как мне захочется. Как-то я решил, что буду делать ставки. Разумеется, это не все деньги. Но я люблю ставить большие суммы, чтобы и выигрыши были ощутимыми».

У Флойда много коммерческой недвижимости. Мейвезер вкладывался в небоскрёбы в Нью-Йорке и потом сдавал их в аренду. В 2024 году боксёр публично заявлял о покупке квартир, но издание Business Insider сообщило, что, возможно, у Флойда миноритарные доли в бизнесе. В ответ тот подал иск на $ 100 млн за клевету. В том же году Мейвезер, как сообщалось, взял кредит на $ 54 млн, заложив 14 домов, стрип-клуб и самолёт . Также появлялась информация, что часть своих особняков Флойд продал партнёрам. А те здания, что остаются во владении боксёра, тоже фигурируют в различных исках из-за просроченной арендной платы, штрафов и арестов имущества.

В начале прошлого года Мейвезер тоже попадал в скандал, связанный с деньгами. Сотрудники его зала Mayweather Boxing and Fitness устроили забастовку, обвинив Флойда в том, что он не платит им зарплату. Управляющая залом сообщила, что работники не были устроены официально, а её «водили за нос». Также девушка заявила, что эта ситуация разрушила жизни многих людей. В 2026 году Мэнни Пакьяо выкупил фитнес-центр Mayweather Fit Hollywood, опять же, воспользовавшись финансовыми проблемами Мейвезера.

На февраль 2026 года сайт Celebrity Net Worth оценивает состояние Мейвезера в $ 100 млн — это в четыре раза меньше, чем было в 2025-м. А многочисленные иски, долги, аресты и плохая финансовая грамотность самого боксёра говорят о том, что пока проблемы Флойда далеки от решения.