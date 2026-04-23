Вернули Вартаняна и получили Шлеменко. Как дела у лиги АСА?

АСА долгие годы удерживает за собой статус главной лиги отечественных ММА, во всяком случае, если брать спортивную составляющую. Нынешний год промоушен начал ударно: количество турниров растёт, подписываются новые статусные бойцы. Но при этом есть и большие трансферы «на выход», что означает время перемен для лиги.

Темп турниров промоушена действительно значительно вырос. С начала этого года лига организовала уже пять ивентов, в том числе большой юбилейный ACA 200. За аналогичный период в прошлом году было только три турнира. Всё-таки, если лига хочет оставаться конкурентной, в том числе на международном уровне, и турниров должно быть больше. Тем более в промоушене есть и Гран-при, и титульные противостояния, да и ростер бойцов постоянно пополняется.

Причём в последнее время – звёздными именами. Так, в лигу вернулся Эдуард Вартанян. Бывший победитель Гран-при лиги в лёгком весе долгое время предпринимал попытки попасть в UFC, но не сумел договориться с лучшей лигой мира и вернулся в Россию. Он уже успел провести бой под эгидой АСА, задушив экс-претендента на пояс Узаира Абдуракова, и, кажется, нацелен надолго обосноваться в промоушене.

«Эдик не был бы собой, если бы не выбирал для себя самые сложные пути. Эдуард подходит максимально профессионально к тренировочному процессу. Плюс идёт тактическая и ментальная работа, которую он тоже покажет. Мы нацеливаемся на пояс не только в 70 кг, но и в 77 кг», — сказал тренер Вартаняна Армен Гулян.

Не менее громкое подписание произошло в среднем весе – к лиге присоединился легендарный Александр Шлеменко. Шторм в последние годы выступал либо в RCC, либо в собственном промоушене Shlemenko FC, но теперь присоединился к АСА. Конечно, пик ветерана уже давно позади, всё-таки Александру уже пятый десяток. Однако Шлеменко – это большое имя в российских ММА, и подписание такого бойца – отличный вариант для лиги, даже если со спортивной точки зрения этот контракт не принесёт пользы. Александра уже определили в главное событие домашнего для него турнира АСА 204 в Омске: там он проведёт претендентский поединок против экс-бойца UFC Рамазана Эмеева.

Заметно усилился и тяжёлый вес лиги. Из ONE Championship в Россию перебрались Амир Алиакбари и Кирилл Грищенко, но более заметные подписания состоялись уже в этом году. К АСА присоединились сразу два бывших бойца UFC – Мохаммед Усман и Жаилтон Алмейда. Мотивы подписания Усмана выглядят очевидными: Мохаммед был уволен из UFC из-за проваленного допинг-теста, при этом он победитель проекта The Ultimate Fighter и брат легендарного Камару Усмана, что как минимум привлекает внимание фанатов. А вот контракт с Алмейдой – крутой ход от АСА со спортивной точки зрения. Ещё недавно Жаилтон был одним из претендентов на пояс в UFC. Да, в лучшей лиге мира у него не сложилось, но в России он точно может пошуметь, всё-таки бразилец является топовым бойцом.

Лигу АСА часто критиковали за то, что она особо не развивается. Одни и те же фамилии долгое время фигурируют на уровне титульных боёв и Гран-при, однако сейчас, кажется, в промоушене наступает время перемен. И связано это не только с подписанием новых бойцов, в том числе и звёздных, но и с тем, что многолетние топы лиги ушли в другие промоушены. В первую очередь речь идёт об Абубакаре Вагаеве. Действующий чемпион лиги в полусреднем весе перебрался в UFC, и это историческое подписание – после слияния лиг ACB и WFCA в АСА ни один чемпион промоушена не переходил в лучшую лигу мира. Вагаев же, который является другом Хамзата Чимаева, сумел добраться до UFC, освободив пояс в полусреднем весе.

Сложил полномочия доминирующий чемпион лиги в лёгком весе и лучший боец P4P Абдул-Азиз Абдулвахабов. Он уже давно хотел попробовать себя за океаном, и теперь Абдулвахабов, который в последний раз проигрывал в 2018 году, стал частью PFL. Да, не UFC, но тоже шаг в сторону прогресса.

Собственно, освобождается пояс и в среднем весе, где у лиги также был многолетний доминирующий чемпион – Магомедрасул Гасанов. Гасанова часто сватали в UFC, фанаты хотели увидеть его в поединках с серьёзной оппозицией, однако перехода пока не случилось. Более того, в отличие от Абдулвахабова и Вагаева, Магомедрасул, кажется, не особо и собирался куда-то уходить. Но у него возникли разногласия из-за нового контракта с лигой, и теперь Гасанов стал свободным агентом.

«Я ему предложил хороший контракт. Если бы он подписал этот контракт, то стал бы самым высокооплачиваемым бойцом лиги. Однако он не подписал, а захотел отработать действующее соглашение, по которому у него оставалось два боя. И он их провёл. Теперь он свободный агент. Теперь это его проблемы и его менеджеров, он может переходить куда хочет», — сказал президент АСА Магомед Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Новые имена, три свободных пояса, большое количество турниров – лига стала меняться. Конечно, никто не знает, как сложатся дела у промоушена в отсутствие многолетних звёзд, к которым привыкли фанаты. Сохранится ли высокий уровень конкуренции, будут ли новые интересные противостояния, в том числе и титульные – это покажет время. Но, кажется, в АСА готовы к новому этапу.