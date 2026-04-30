На PFL будет жара! Рабаданов, Билостенный и Магомедовы идут за победами

В ночь со 2 на 3 мая поклонников ММА ожидают сразу несколько статусных боёв. В рамках очередного турнира PFL выступят Гаджи Рабаданов, Сергей Билостенный, Магомед Магомедов и Расул Магомедов. Чего ждать от наших спортсменов – читайте в нашем материале.

Вернётся ли Рабаданов на победную тропу?

В Су-Фолс у Гаджи непростая задача. Российский легковес постарается сломить сопротивление Александра Чижова. Латвиец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2023-го выступает в PFL. Всего на его счету в организации четыре победы и два поражения. В прошлом бою Рабаданов неожиданно уступил британцу Альфи Дэвису. Однако у россиянина неплохие шансы реабилитироваться за неудачу.

В 2024-м Рабаданов уже выигрывал Гран-при и главный приз в $ 1 млн. До поражения от Дэвиса Гаджи выдал винстрик из 12 поединков. Особенно запомнились его доминирующие выступления против Кевина Ли и Марка Диакисе, завершившиеся двумя эффектными нокаутами в первом раунде.

Впрочем, помимо опыта и нокаутирующей мощи, у Рабаданова есть приятный бонус в виде поддержки именитого Хабиба Нурмагомедова, в команде которого он тренируется. «Гаджи я знаю с тех пор, как он впервые пришёл к нам в зал тренироваться у моего отца. Отец, как и я, всегда был высокого мнения о перспективах Гаджи», – отметил Орёл.

Проверка на прочность для Билостенного

Оппонентом Сергея станет опытный Ренан Феррейра. Два поражения бразильца кряду не должны смущать – он проиграл действительно топовым соперникам. Сначала не смог устоять перед мощью экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, а затем попался на приём в бою с действующим чемпионом PFL Вадимом Немковым.

Билостенный в последний раз выходил в клетку в августе прошлого года. Тогда российский тяжеловес не испытал проблем в бою с Карлом Уильямсом, оформив технический нокаут во втором раунде. Таким образом, на счету Сергея 14 побед в ММА и четыре поражения. Ключом к Феррейре могут стать скорость и быстрое сокращение дистанции. Выбор позиции при борьбе – слабое место Ренана, что и доказал его поединок с Немковым. Если Билостенному удастся действовать по конспектам Вадима, у соперника по прозвищу Проблема могут возникнуть сложности.

Восстановился ли после тяжёлого нокаута Магомед Магомедов?

33-летний Магомед Магомедов выступает в ММА с 2011 года. Пожалуй, за это время Магомед видел в спорте практически всё. Даже был чемпионом АСВ и нанёс Петру Яну первое поражение в карьере. За 15 лет Магомедов победил в 21 из 26 боёв – очень солидный рекорд. Однако на кону у россиянина очередной вызов – бразилец Леандро Иго (23-7).

Поклонников Магомеда наверняка волнует вопрос – сумел ли спортсмен восстановиться после страшного нокаута в предыдущем поединке с Серхио Петтисом. Тогда Магомедов на протяжении двух раундов доминировал в клетке, однако пропустил удар локтём с разворота перед самым гонгом и оказался в глубоком нокауте. Вероятно, в Су-Фолс Магомед учтёт ошибки, постарается меньше рисковать и довести до победы на классе. Благо опыта и навыков ему не занимать.

За кем ещё следить в Су-Фолс

Конечно, за непобеждённым Расулом Магомедовым. К встрече с Рафаэлем Ксавьером наш соотечественник подходит с рекордом 7-0. Арсенал россиянина намного богаче. Вопросы вызывает скорее способ победы. Статистика доказывает, что Расул – разносторонний спортсмен, побеждавший как нокаутом или сабмишеном, так и решением.

В главном событии ивента сойдутся американец Логан Сторли и албанец Флорим Зендели. На стороне Сторли – опыт, но оппонент не проигрывает с 2021 года. Если учитывать бэкграунд бойцов, данный поединок станет настоящим подарком для любителей борьбы, ведь оба атлета владеют ей на высочайшем уровне.

