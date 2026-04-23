Хороша всегда и во всём. Биография легендарной Ронды Роузи

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, состоится дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Его фанаты смешанных единоборств ждут с большим интересом. В главном событии вечера сойдутся Ронда Роузи и Джина Карано. Девушки давно не выступали по правилам MMA, но о таком поединке давно мечтали все – и болельщики, и организаторы. Особенно большие ожидания – от возвращения Роузи. Ронда – живая легенда смешанных единоборств. Да, она не выходила в клетку с 2016 года. Но всё равно остаётся одной из самых известных и узнаваемых девушек в MMA. И спорить с этим высказыванием бесполезно. Разбираемся в вехах биографии Хулиганки с «Чемпионатом».

Имя: Ронда Роузи

Ронда Роузи Дата рождения: 1 февраля 1987 года

1 февраля 1987 года Место рождения: Риверсайд, Калифорния, США

Риверсайд, Калифорния, США Рост: 168 см

168 см Размах рук: 173 см

173 см Рекорд: 12-2

12-2 Весовая категория: женский легчайший вес

женский легчайший вес Прозвище: Хулиганка

Трудные роды и тяжёлое детство

Ронда появилась на свет в Риверсайде (штат Калифорния) 1 февраля 1987 года. С самого рождения девушку начали преследовать трудности. Стоит начать с того, что она вообще могла не выжить. Вокруг шеи обвилась пуповина, врачам пришлось сильно постараться, чтобы спасти девочку. Но, к сожалению, бесследно это всё не прошло. Развилось расстройство, из-за которого у Роузи до шести лет не было связной речи. Стоит отметить, что карьера спортсменки, кажется, была предопределена родителями. Её мать Анн-Мари де Марс являлась титулованной дзюдоисткой, навсегда вписавшей своё имя в историю. Однако по пути к спорту пришлось справиться с очень непростым детством.

Сначала были переезды и постоянные консультации со специалистами. Родители делали всё, чтобы расстройство перестало тревожить Ронду. В итоге это получилось к шести годам. Но вскоре семью потрясла новая трагедия. Её отец Рон катался на санках с дочерьми и получил жуткую травму, из-за которой оказался парализован. В итоге он покончил с собой. Мать на протяжении долгого времени воспитывала дочек одна. Однако со временем вышла замуж за менеджера аэрокосмического завода. Анн-Мари всегда поддерживала Ронду. Поощряла её занятия плаванием. А также помогала делать первые шаги в единоборствах.

Первые шаги в спорте — покорение дзюдо

Стоит отметить, что Ронде было крайне непросто. Её взяли под крыло те тренеры, которые занимались и с её мамой. Часто испытывали на прочность и ставили в спарринги против парней. В итоге Роузи проигрывала, очень сильно переживала. И, по собственным признаниям, рыдала практически каждую ночь. Но сдаваться не собиралась, поскольку не могла посрамить славное имя мамы. В итоге первые громкие успехи пришлись на 2004 год. Там Ронда наглядно продемонстрировала, что готова переписывать достижения её родственницы. За год девушка одержала победы на юниорском первенстве мира и взрослом чемпионате США. И в возрасте 17 лет совершенно заслуженно стала самой молодой участницей Олимпиады.

Дзюдо принесло девушке признание. Ронда трижды кряду побеждала в рамках Кубка мира. Но на Олимпиадах прыгнуть выше третьего места так и не получилось. Кроме того, доминация в США (шесть чемпионств на национальных первенствах) никак не способствовала улучшению финансового состояния. Именно по этой причине девушка была вынуждена подрабатывать в барах. В итоге Роузи поняла, что так больше не может продолжаться. Она решила всерьёз зарабатывать спортом, поэтому решилась на новый шаг.

Новый феномен в мире MMA

Любительская карьера Ронды получилась стремительной. Она провела три поединка – все забрала победами в первом раунде. Неизменно девушка ловила оппоненток на болевые, что позволяло легко их финишировать. В итоге очень быстро было принято решение переходить на профессиональный уровень. Сначала Роузи скиталась по лигам. Но затем закрепилась в Strikeforce. За четыре поединка Ронда одержала четыре победы, что позволило стать чемпионкой. А главное, на Роузи обратил своё пристальное внимание Дана Уайт. Сначала он подписал контракт с первой девушкой-бойцом в истории организации. А затем объявил её первой чемпионкой.

В UFC карьера Ронды отчётливо разбилась на два этапа. Сначала было шесть побед и шесть уверенных защит. Девушка стала иконой. Она вдохновляла миллионы девочек по всему миру заниматься спортом. И считалась самой топовой в UFC. Однако в итоге сначала победную поступь Роузи остановила американка Холли Холм. А затем этот трюк повторила Аманда Нуньес. Пожалуй, самым болезненным было то, что оба раза оппонентки нокаутировали Хулиганку. Ронда вовремя поняла, что всё начинает разрушаться. Поэтому решила отправиться дальше.

Реслинг стал отдушиной

На два года Роузи взяла паузу. А потом ворвалась в реслинг. И завоевала чемпионский пояс организации WWE. Лига быстро поняла, что вокруг девушки можно выстроить большое количество интересных сюжетных линий. Поэтому она то побеждала, то проигрывала. Но неизменно становилась участницей самых крупных ивентов. В итоге Роузи накопила целую россыпь поясов. Становилась «королевой» и в одиночных схватках, и в командных противостояниях. И чувствовала себя просто великолепно в этой сфере.

Ронда действительно получила в реслинге то, чего не было в MMA. На неё не было излишнего эмоционального давления. Девушка получила прекрасную возможность расслабиться и выступать спокойно. В 2023 году завершилась история, связанная с этим промоушеном. На тот момент Роузи вновь оказалась в центре не самых приятных событий. Она поссорилась с сокомандницей, провела поединок против неё и проиграла. После этого Ронда заявила, что больше не видит поводов думать о возвращении в WWE и готова покинуть его навсегда.

Кинотриумфы и новые цели

Да, Ронда прошла очень непростой путь. Но при этом везде была максимально успешна. Так складываются дела и в кинематографе. Сначала девушка с удовольствием принимала приглашения на эпизодические роли. Она снималась в картинах «Неудержимые 3», «Форсаж 7», «22 мили», «Антураж». Причём в последней это было камео – Роузи играла саму себя. А теперь Ронда открыто говорит, что хотела бы получить какую-то большую роль. Кроме того, деньги приносит не только это занятие.

Роузи быстро поняла, что перспективным направлением являются компьютерные игры. Она представлена в UFC, WWE. Кроме того, персонаж девушки был добавлен и в Raid: Shadow Legends. Но, пожалуй, самым важным и знаковым моментом для самой Ронды было приглашение для работы над культовой серией – Mortal Kombat. В 11-й части голосом Роузи говорит Соня Блейд – один из самых узнаваемых персонажей.

Ронда — примерная мама

Ронда очень трепетно относится к семье и семейной жизни. В 2017 году она сочеталась узами брака с бывшим бойцом – Трэвисом Брауном. Он в своё время также пробовал свои силы в UFC. Свадьбу пара сыграла на родине мужа – на Гавайских островах. А в 2021 году на свет появилась дочь – Лаакеа Макалапуаокаланипу. Роузи никогда не скрывала от глаз фанатов личную жизнь. И с удовольствием выходила на публику с супругом и дочкой.

А в начале января 2025 года пара объявила, что на свет появилась вторая дочь. Стоит отметить, что она также получила очень непростое имя – Ликоула Пауомахинакаипиха. Кроме того, сама Ронда рассказывала, что дополнительно занимается воспитанием двух сыновей. Она является мачехой детей Брауна от первого брака. Теперь же Роузи попытается продемонстрировать, что вернуться в клетку после двух родов удачно – вполне реально.