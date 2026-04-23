Позвал россиянина, побеждавшего Перейру. Всё о подготовке Гана к UFC в Белом доме

14 июня – знаковая дата для мира смешанных единоборств. UFC проведёт важнейший турнир – на лужайке Белого дома. Особенно интересным и интригующим обещает получиться соглавное событие. За временный пояс в тяжёлом весе сразятся француз Сириль Ган и бразилец Алекс Перейра. Южноамериканец перебирается в новый дивизион и активно готовится к вызову. А у Гана есть прекрасная возможность всё-таки добраться до заветного титула, пусть и временного. Если Том Аспиналл долгое время будет вне октагона, он вполне может получить статус полноценного. И подготовка Сириля – очень мощная.

Сначала – о месте. Никаких особенных сюрпризов здесь нет. Сириль продолжает тренироваться в зале MMA Factory под руководством Фернана Лопеса. Основная ставка на протяжении долгого времени делалась на работу в партере. А всё потому, что в списке спарринг-партнёров большое количество олимпийских чемпионов по борьбе. В частности, помогает Гану Ахмед Тажудинов. Но под Алекса Перейру намного больше внимания уделяется работе в стойке. На это указывает и то, что на странице француза в социальных сетях много видео, на которых Сириль отрабатывает ударную технику. Ган прекрасно понимает, что его ждёт бой против самого сильного панчера в UFC. Поэтому будет прикладывать максимальные усилия, чтобы попытаться переиграть его на чужой территории.

Стоит отметить, что Сириль продолжает готовиться в Париже. Он находится в максимально комфортных условиях, к которым давно привык. С одной стороны, Ган не выходит из зоны комфорта, поэтому многие упрекают его в «тепличности». С другой – француз получает прекрасную возможность находиться в максимально удобном лагере, не нарушая внутреннее спокойствие. Нужно понимать, что до этого Сириль проигрывал самые важные и сложные свои поединки. Теперь есть прекрасная возможность за всё это исправиться. Поэтому, без сомнений, готовиться к такому сложному испытанию необходимо в условиях максимального комфорта.

А ещё Сириль ищет нестандартные ходы, которые могут выбить оппонента из равновесия. И пригласил в свой лагерь настоящего джокера. Помогать французу в подготовке будет россиянин Артём Вахитов. Тот самый, который в своё время нанёс Перейре обиднейшее поражение. Нет сомнений, что Алекс прекрасно помнит, как именно он переживал после той осечки. Поэтому для бразильца это прекрасный раздражитель. Скорее всего, Сириль будет перенимать у россиянина те секреты, которые позволили победить Вахитову в своё время. Важно напомнить, что Артём бился с Перейрой дважды (1-1). И каждый бой доходил до решения. Вахитов прекрасно знает, как ликвидировать сильные стороны Алекса.

Для самого Артёма это тоже своеобразный вызов. Совсем недавно казалось, что он и сам идёт за Перейрой. Победа на Dana White Contender Series позволила заполучить контракт с UFC. Но всё сгубила жадность боссов, которые не давали россиянину достойных условий на старте карьеры в лучшей лиге на планете. В итоге Вахитов принял решение перебраться назад в кикбоксинг. Но предстоящий поединок может восприниматься как своеобразный финиш этой трилогии. Пусть драться будет и Ган, но Артём, вполне возможно, займёт место в его углу. И может стать творцом победы француза.

Ган рассчитывает готовиться в Париже, находиться до последнего момента именно в Европе. И лишь за две недели до поединка – отправиться в США. Сейчас у Сириля оптимальный лагерь, в котором всё максимально выстроено, продумано до мелочей. Однако лишь турнир в Белом доме покажет, насколько всё это будет эффективно.