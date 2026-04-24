Соперника О’Мэлли ещё не подписали в Белый дом. Настало время Петра Яна?

Одним из главных событий в мире смешанных единоборств в этом году должен стать турнир UFC в Белом доме. Фанаты были в предвкушении: многие рассчитывали на возвращение в октагон Конора Макгрегора и Джона Джонса, на супербой Илии Топурии и Ислама Махачева.

Но официальный анонс карда, мягко говоря, разочаровал. Кроме поединков Топурии с Гэтжи и Гана с Перейрой, взгляду особо не за что зацепиться. Да, есть Шон О'Мэлли – бывший чемпион в легчайшем весе, любимчик UFC и парень, который умеет закатывать яркие поединки. Однако в соперниках у него почему-то оказался не кто-то из топ-5 дивизиона, а 38-летний канадец Айманн Захаби. Согласитесь, не особо впечатляет?

Но на днях Айманн заявил, что, несмотря на официальный анонс его поединка с Шоном, у него до сих пор нет контракта на поединок.

«Как это работает в UFC: ты отправляешь сообщение с подтверждением, они сразу отвечают, что получили его, и в течение 24 часов присылают контракт на бой – ты подписываешь, и всё, вопрос закрыт. На этот раз у меня до сих пор нет контракта», — цитирует Захаби Fight Time.

Интересная ситуация, которая наталкивает на определённые мысли. После волны критики карда исторического турнира в Белом доме Дана Уайт вместе с президентом США Дональдом Трампом пытаются найти пути решения, как-то усилить состав участников, придумать что-то новое. Например, прямо по ходу турнира UFC 327 после фантастической рубки Джоша Хокита и Кёртиса Блэйдса, которые забрали сразу два бонуса вечера, президент UFC объявил, что Хокит пополнил кард турнира в Белом доме и проведёт бой с другим мощным американцем Дерриком Льюисом.

У руководства лиги ещё есть время, чтобы как-то точечно усилить кард турнира, и, возможно, именно поэтому Захаби до сих пор сидит без контракта. Его появление в списке участников можно объяснить только тем, что в такой вечер промоушену обязательно нужны победы американцев. Шансов, что Гэтжи справится с Топурией, крайне мало, Майкл Чендлер тоже не является фаворитом в поединке с Маурисио Руффи. Вот и остаются Шон О'Мэлли и Бо Никал, которым дали в соперники Захаби и Кайла Дакаса – мягко говоря, не самую серьёзную оппозицию.

Но понятно, что в обоих случаях, особенно в ситуации с Шоном, можно было придумать более крутой поединок со спортивной точки зрения. Есть ощущение, что в руководстве UFC прорабатывают другой вариант, не подписывая пока контракт с Захаби. И, конечно, речь идёт про титульный поединок с Петром Яном . У парней есть своя долгая история, в которой до сих пор не поставлена точка. Ян жаждет поквитаться с Шоном за то обидное поражение, которое нарисовали судьи на карточках в октябре 2022 года, а О'Мэлли мечтает об очередном титульном поединке. И их бой – именно то, чего ждут не только сами бойцы, но и, конечно, фанаты.

«Я думаю, что мой между мной и Петром на турнире UFC в Белом доме станет самым масштабным поединком в истории дивизиона», — сказал О'Мэлли в интервью на YouTube-канале Paramount UFC Crew.

Изначально этот бой выглядел не самым логичным со спортивной точки зрения. У Петра как минимум маячил ещё один поединок с Мерабом Двалишвили, с которым у россиянина счёт в личных противостояниях 1-1. И именно Мераб должен был стать следующим соперником Яна. Но, как известно, Двалишвили недавно получил очередной серьёзный перелом носа, который выглядит ужасающе. Мераб, конечно, в своём стиле сказал, что не собирается делать операцию, хотя врачи настаивают на этом варианте, однако есть ощущение, что в таком случае Двалишвили понадобится время на восстановление, и, возможно, атлетические комиссии вовсе не допустят грузинского спортсмена к поединкам без операции. Так что трилогия с Яном пока подвисла в воздухе, и, кажется, это идеальный момент, чтобы пополнить кард турнира в Белом доме боем Петра и Шона.

Ещё один титульник точно усилит исторический вечер, ну а противостояние Яна и О'Мэлли действительно может стать самым ярким событием турнира при таком раскладе. В первом бою Пётр и Шон знатно рубились в клетке, активно разогревали поединок трэш-током, и между ними до сих пор есть напряжение, которое можно вывести в спортивное русло. Захаби – это, конечно, куда более лёгкий соперник для любимчика UFC О'Мэлли, но если в промоушене хотят усиливать кард, а не делать акцент на победах американских спортсменов, то вариант с титульным боем Шона и Петра – идеальный. Теперь дело за руководством лиги. Да, Захаби в таком случае в роли пострадавшего, однако это бизнес. При всём уважении к Айманну, его появление в карде исторического турнира UFC выглядит нелепо. И у промоушена есть возможность эту нелепость исправить, устроив что-то очень масштабное.