Метания Тима Цзю. Снова уволил всю команду, но зачем?

Тим Цзю – сын легендарного российского боксёра. Поэтому наши фанаты всегда с большим интересом наблюдают за его успехами и провалами. К сожалению, именно осечек в последнее время слишком много, они стали систематическими. В шести предыдущих поединках у Тима – лишь три победы. Более того, болезненные неудачи заставили Цзю сменить прозвище. Теперь он Феникс, который пытается восстать из пепла . Пока получается далеко не всё. Да, две победы подряд прибавили оптимизма. Но обе дались с большим трудом. Поэтому Тим продолжает искать варианты, чтобы выбраться из этой «ямы».

Естественно, вопросы к выступлениям Цзю остались даже после двух побед. Противостояла ему не самая сильная оппозиция. Сначала это был американец Энтони Веласкес, а затем — албанец Денис Нурджа. Показалось, что оба вызова Тим должен закрывать максимально быстро, досрочно. Вместо этого – 24 плотных раунда, по ходу которых Цзю пропускал и чувствовал себя неуютно. Вновь были сечки, вновь за Тима было тревожно. Поэтому даже победы не выглядели сигналом к тому, что ситуация начала выправляться. Похоже, всё это надоело даже самому Фениксу. И он намерен приложить максимальные усилия, чтобы всё-таки разобраться с навалившимися проблемами.

Накануне стало известно, что Тим решил полностью распустить свою команду. А к ней действительно были вопросы на протяжении длительного времени. В частности, у Цзю не было профильного катмена, в углу часто случались споры. А Костя – отец бойца – огульно критиковал его за отсутствие качественной работы в защите . Всё это выглядело намёком на то, что даже в семье Тима недовольны происходящим, их возмущали процесс подготовки и всё, что происходило в ринге. В сложных ситуациях зачастую приходится идти на решительные меры. Две победы подряд не должны вводить в заблуждение. Проблемы Феникса никуда не делись. И более серьёзные вызовы могли бы обернуться тотальным разочарованием. В последних поединках боксёра выводили в ринг тренер Педро Диас и менеджеры Майк Альтамура и Дарси Эллис.

Тим Цзю с предыдущей командой Фото: Jeremy Ng/Getty Images

А повышение уровня сопротивления ожидается в самое ближайшее время. По имеющейся информации, Цзю близок к проведению боя с Эрролом Спенсом . У американца профессиональный рекорд – 28-1, причём уступил он только мощнейшему Теренсу Кроуфорду. И единственным фактором в пользу Тима прямо сейчас выглядит длительный простой оппонента. К лету он будет составлять три года. И даже при этом нет уверенности в том, что Цзю сможет действовать первым номером, навяжет оппоненту свою манеру. Но после смены команды ситуация может измениться. Многое будет зависеть от того, кто именно займёт вакантное место.

Стоит отметить, что Тим не просто ушёл в пустоту. Он уже начал формирование новой команды, которая поможет ему подготовиться к топовым вызовам. Боксёр назначил новым тренером австралийскую легенду бокса Джеффа Фенека. А дальше они планируют встретиться, чтобы обсудить возможность того, что наставник также станет и его менеджером. У Джеффа – солиднейший послужной список в ринге. Он легенда австралийского бокса и рекордсмен страны по скорости завоевания чемпионского титула. А теперь готовит талантливых боксёров. И Фенек успел поделиться ожиданиями от сотрудничества с Тимом: «Мы просто хотим усердно работать. Моя первая задача – подготовить его психологически, физическая часть будет легкой, потому что Тим – один из самых требовательных к себе боксеров, которых я когда-либо видел. Тим принял решение: он попросил меня помочь ему. Я очень рад и с нетерпением жду этого».

Костя Цзю и Джефф Фенек Фото: Mark Evans/Getty Images

У Фенека в тренерской карьере есть очень яркий эпизод. Он готовил к поединкам абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона. Случилось это в 2005 году, когда Железный Майк подходил к бою с Кевином Макбрайдом. Джефф запомнился как очень требовательный и жёсткий наставник. Он очень хотел сделать всё, чтобы Тайсон отвык от «прогулочных» лагерей, которые больше напоминали школьные каникулы. А сам Майк действительно был максимально заряжен на подготовку. К сожалению, боксёр уступил техническим нокаутом в шестом раунде. И принял решение завершить профессиональную карьеру.

Позже Фенек вспоминал очень любопытную историю. Знакомство прошло максимально неловко. Тайсон сразу продемонстрировал свой взбалмошный характер. Об этом рассказал сам Джефф: «Когда я в первый раз пришёл к нему домой, у него уже был тигр. Майк взял меня и бросил в клетку, запер меня там. Я мало чего боюсь в жизни, но мне определённо пришлось сменить трусы, когда я вылез из клетки. Однажды мы вместе с семьями проводили время в Финиксе, а затем поехали к Майку домой в Лас-Вегас. У него в то время ещё появился детёныш пумы. Когда мы открыли дверь, то увидели, как эта пума носится по дому и прыгает со стола на стол».

Майк Тайсон и Джефф Фенек Фото: Denise Truscello/Getty Images

Видимо, Тима действительно ждёт жёсткое испытание в лице Спенса. И есть ощущение, что первый важнейший шаг сделан. Цзю не побоялся выйти из зоны комфорта в такой серьёзный момент. И совсем скоро боксёрский мир узнает, насколько оправданным был этот риск.