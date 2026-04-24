Моложе на семь лет, не дрался 21 месяц. К кому готовится Дмитрий Бивол

30 мая в Екатеринбурге состоится интереснейший турнир от RCC Boxing. Его главным действующим лицом станет Дмитрий Бивол. Россиянин принял крайне интересный вызов. Он выйдет в ринг и поставит на кон свои титулы в бою против Михаэля Айферта. Талантливый немец очень рано добрался до настолько громких вызовов в своей карьере. И постарается сделать максимум, чтобы преподнести сенсацию, совершить апсет. В свои 28 лет Айферт действительно считается надеждой немецкого профессионального бокса. В его биографии уже есть любопытные вехи. Изучаем, с кем предстоит биться Биволу.

Имя: Михаэль Айферт

Дата рождения: 30 декабря 1997 года

Место рождения: Баутцен, Германия

Рост: 182 см

Размах рук: 183 см

Рекорд: 13-1, 5 KO

Весовая категория: полутяжёлый вес

Стойка: правша

Любовь к боксу — с самого детства

Айферт появился на свет 30 декабря 1997 года. Это случилось в немецком городе Баутцен. О раннем детстве Михаэля мало информации. Но известно, что с самых ранних лет немец заинтересовался боксом. Он смотрел на топовых спортсменов и мечтал, что со временем тоже будет представлять свою страну на международной арене. А в юности принял решение делать первые шаги в этом направлении. Немец пришёл на тренировки, поскольку и «горел» этим видом спорта, и имел очень неплохие антропометрические данные. В итоге с первого же занятия Айферта затянуло, он начал уделять боксу практически всё своё время.

Михаэль попал под крыло команды «Кауфбойрен». Он тренировался в одноимённом зале. А ещё набрал себе приличную команду. Менеджерами были Бенедикт Пельхау и Ульф Штайнфорт, тренерами – Роберт Штиглиц, Али Челик и Дмитрий Шихолай. Айферт продемонстрировал очень ответственный подход. Он с самого начала обзавёлся старшими наставниками, которые грамотно вели его в плане подготовки. С самого раннего возраста Михаэль наглядно демонстрировал свой потенциал. Разбирал спарринг-партнёров, прогрессировал и работал над своими уязвимыми сторонами. Очень большое внимание уделялось движениям в ринге, а также ударной технике.

Михаэль Айферт Фото: Martin Rose/Getty Images

Молодёжные успехи

К 2015 году стало понятно, что 18-летний немец готов к новым вызовам. И стартовала любительская карьера Михаэля. Он практически не покидал пределы страны, дрался на родине. Поэтому никогда особенно и не грезил международными успехами, выступлениями на Олимпиаде. Это и позволило в будущем быстро распрощаться со статусом любителя. В Германии всё шло достаточно ровно. Громких успехов не было, но и провалов не случалось. Айферт дважды стал чемпионом Баварии, брал серебро молодёжного первенства Германии, а также бронзу того же турнира – на взрослом уровне.

Представители команды прекрасно понимали, что рассчитывать на Олимпийские игры или другие любительские «плюшки» особенно не стоит. Поэтому быстро предложили Айферту сделать шаг на новую ступеньку. Переход на профессиональный уровень случился уже в 2018 году. За три года Михаэль успел набить на любителях неплохую статистику, а главное, набрался необходимого опыта, чтобы не потеряться в профессионалах. И многие уже тогда говорили, что Айферт может стать тёмной лошадкой. Он мало разговаривал, дрался без особенного лоска, однако это приносило результаты.

Бой Михаэля Айферта Фото: Martin Rose/Getty Images

Осторожный профессиональный путь

Айферт рвался на профессиональный уровень. Но тут столкнулся с довольно любопытной проблемой. Выходит в ринг он крайне редко, практически не проявляя себя на высоком уровне. Достаточно просто напомнить, что право подраться за регулярный титул по версии IBF он получил в далёком уже 2023 году. Тогда получилось разбить Жана Паскаля. Все ждали, что немец начнёт стремительное восхождение, будет максимально активен, чтобы побыстрее добраться до громких поединков и поясов. Однако вместо этого ситуация с простоями лишь усугубилась.

В 2024 году Айферт провёл один бой – оказался сильнее Карлоса Эдуардо Хименеса. Но разве можно называть такую оппозицию топовой? Вряд ли. А после этого немец вообще не появлялся в ринге. Вот и получается, что с 17 марта 2023 года по 30 мая 2026 года Михаэль провёл лишь один (!) поединок. Ситуация, откровенно говоря, странная. Всего же на счету Айферта 14 боёв, 13 из которых завершились победами. Единственное поражение в 2022 году немцу нанёс Том Дземски. Но уступил он лишь решением большинства судей, достаточно спорным вердиктом. Из положительных моментов можно выделить разве что то, что Михаэль вообще не стеснялся ездить по разным странам и биться за границей. В его послужном списке уже есть Албания, Чехия и Канада. А теперь прибавится и Россия.

Михаэль Айферт Фото: Martin Rose/Getty Images

Скрытность и полная концентрация

Стоит отметить, что осторожность – кредо Айферта. Он не особенно любит рисковать, старается действовать сдержанно и дисциплинированно. Именно по этой причине и количество нокаутов – достаточно низкое. За 14 поединков их набралось всего лишь пять. Поэтому особенных сюрпризов в плане стиля от Михаэля ждать не стоит. Он будет терпеть и выискивать свои шансы, причём в этом плане может быть максимально аккуратным. Айферт прекрасно понимает, что рано получил шанс «пробустить» профессиональную карьеру. И будет цепляться за него изо всех сил.

Михаэль пока не особенно работает над медийной составляющей. Он слабо ведёт страницы в социальных сетях, практически не использует трэш-ток. Ничего не известно и о личной жизни парня. Поэтому многие считают его совсем ноунеймом. Однако на поединок Айферт настроен решительно: «Бивол уже стал легендой, именно это меня и мотивирует. Это мой шанс самому стать великим. Я всю жизнь ждал этого и знаю, что могу скинуть его с трона».

Михаэль Айферт Фото: Martin Rose/Getty Images

Айферт – скромный немец, который пока ещё не хватал звёзд с неба. Но теперь у него есть прекрасная возможность всё перевернуть. Правда, для этого нужно совершить чудо. Сложно даже представить, как иначе можно поставить в тупик Бивола.