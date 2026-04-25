У России — новый претендент на титул в боксе. Но почему так мало чемпионов мира?

24 апреля в Уфе прошёл турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 17. В главном событии вечера непобеждённый россиянин Артур Субханкулов бился с представителем Таджикистана Баходуром Усмоновым. В 11-м раунде рефери остановил встречу после того, как Субханкулов в третий раз отправил соперника в нокдаун. Таким образом, Артур стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF.

Сейчас полноценным поясом в этой весовой категории владеет Рэймонд Мураталья, который завоевал звание временного чемпиона в поединке с россиянином Зауром Абдуллаевым, а потом был «повышен» в связи с уходом Василия Ломаченко из спорта. IBF, как и другие боксёрские организации, порой делает странные вещи, но в целом там всё достаточно строго, и чемпионов так или иначе заставляют биться с обязательными претендентами. Поэтому в обозримом будущем у Субханкулова может появиться шанс провести бой с Муратальей и привезти ещё один пояс в Россию.

Артур Субханкулов Фото: rusboxing.ru

В последние пять лет по геополитическим причинам путь российских боксёров к титулам стал крайне тернистым и сложным, что, по сути, законсервировало местный профессиональный бокс . Теперь боксёры в большинстве случаев вынужденно «варятся» внутри страны и почти никуда на выезжают. Каждый зарубежный бой россиянина — громкое событие, которое активно освещают и обсуждают. Не так давно это было как раз перед боем Абдуллаева с Муратальей или недавним поединком Павла Силягина с Ослейсом Иглесиасом. Напоминает ситуацию с российскими футболистами, которые тоже предпочитают оставаться в своём чемпионате, и любой трансфер за границу становится большой новостью.

Две главные причины, по которым у России мало чемпионов мира — санкции и нежелание выходить из зоны комфорта . Причём с санкциями в последнее время становится попроще — IBF и WBA спокойно дают добро на рейтинговые бои на территории России, проходили и поединки за временные пояса, а в мае ещё и состоится полноценный титульник с участием Дмитрия Бивола, боксёра из топ-5 мирового рейтинга pound-for-pound. Это большой успех, и хочется верить, что ещё и хороший толчок для российского профессионального бокса.

Сейчас у России только два чемпиона мира — Дмитрий Бивол и Муслим Гаджимагомедов, но последний выступает в бриджервейте , который даже не признаётся половиной существующих боксёрских организаций. Не так давно титулы утратили Артур Бетербиев и Бахрам Муртазалиев. Претендовали на пояса Владимир Шишкин, Абдуллаев и Силягин, брали временный пояс Альберт Батыргазиев, Эльнур Самедов, Вартан Арутюнян (но тоже в мёртвом бриджервейте), регулярный титул завоевал Мурат Гассиев, неплохие позиции в рейтингах у того же Субханкулова, Шарабутдина Атаева, Имама Хатаева, Али Исмаилова, Павла Сосулина, Вадима Тукова, Харитона Агрбы. Есть перспективная молодёжь, такая как Давид Суров, Алексей Дронов и Всеволод Шумков.

Нет какой-то критической нехватки кадров, это хороший подбор боксёров, но практически все восходящие звёзды гаснут на местных турнирах, не добираясь в итоге даже до титульного боя. Некоторые проводят на турнирах IBA поединки, которые не идут в профессиональный рекорд. Осуждать за это сложно — боксёры там получают хорошие гонорары, а это весомый фактор. Но в то же время такие поединки отодвигают от цели стать чемпионом мира. Есть пример Батыргазиева, который долго был временным чемпионом в своём весе, однако за полноценный пояс бой не получил, потерпел чувствительное поражение и вообще взял паузу в карьере.

Альберт Батыргазиев Фото: РИА Новости

Российский боксёр Раджаб Бутаев рассуждал на тему возможных выступлений соотечественников за рубежом и отмечал важные нюансы: «Всё зависит от твоих возможностей. Если у тебя есть менеджеры, промоутеры, которые помогают, почему не попробовать? Но, с другой стороны, какой смысл Муслиму Гаджимагомедову и другим ездить в Америку, если у них и тут всё нормально? Им Умар Кремлёв делает бои, за титул дерутся. Какой тогда смысл ехать туда и годами ползти к титулам? Им бы я не предложил, например, ехать за границу. Однако у каждого индивидуальный путь. Но если ты становишься звездой в Америке, то становишься звездой во всём мире. Если становишься звездой в России, то остаёшься звездой в России. Если есть мировые амбиции, то надо лететь туда и показывать, кто ты. Если тебе хватает быть звездой на этом уровне и зарабатывать, то можешь остаться. Здесь путь намного проще и легче, больше вероятность, что добьёшься своего. А туда можешь поехать – и вернуться ни с чем. Там больше рисков ».

А Бахрам Муртазалиев, к примеру, не видит ничего плохого в боях на родине, однако подсвечивает другую проблему и призывает привлекать больше разных спарринг-партнёров, что тоже способствует росту боксёров: «Не могу говорить за них. Но если бы мне организовывали бои на родине и платили те же деньги, что платят тут, я бы тоже дрался дома. Зачем мне в таком случае куда-то выезжать? В Америке очень ценят боксёров и платят в соответствии с их заслугами. Я из-за карьеры по большей части нахожусь здесь. Не вижу ничего плохого в том, что они бьются дома. И я бы дрался, может быть, если бы были нормальные, серьёзные предложения. Просто проблема в том, что на данный момент самые высокие гонорары и самые серьёзные бои проходят в Америке, в Эр-Рияде в последнее время, в Англии. Если им там предлагают хорошие условия, то не вижу ничего плохого. Единственное – им нужно выезжать, чтобы спарринговать с разными боксёрами, приспосабливаться к любому сопернику. Это в первую очередь зависит от спарринг-партнёров. Поэтому им надо или выезжать, или приглашать в лагерь спарринг-партнёров из-за рубежа».

Бахрам Муртазалиев Фото: Paul Hennessy/Getty Images

Российским боксёрам нужно выбираться из пузыря комфорта, если перед ними стоит задача стать не просто локальной звездой, а добиться мирового признания . Глобально нет ничего плохого в боях в России, но если биться исключительно дома, то есть риск, что начнётся стагнация, а затем – и деградация. Если же стоит цель хорошо зарабатывать, то в этом тоже ничего плохого, однако если мы говорим о развитии профессионального бокса в России в целом, то это минус для самой индустрии.

Возможно, предстоящий бой Бивола и недавно прошедший поединок Силягина станут сигналом и примером — нужно чаще покидать зону комфорта, чтобы расти и конкурировать на международной арене, а не вечно вариться в котле из обязательных претендентов и брать только временные титулы.