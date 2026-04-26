Опыт бьёт молодость. Стерлинг не пустил яркого финишёра в титульную гонку

В ночь на 26 апреля в Лас-Вегасе на арене «Apex» прошёл турнир UFC Fight Night 274. В главном событии вечера бывший чемпион легчайшего дивизиона, а ныне пятый номер рейтинга полулёгкого веса Алджамейн Стерлинг бился с марокканцем Юссефом Залалом, занимающим седьмую строчку в этой весовой категории .

Стерлинг, выступая в легчайшем весе, успел добиться весомых достижений, в том числе установив рекорд по количеству последовательных защит титула. После того как Алджо поднялся в весе, он успел провести три поединка — победил Келвина Каттара и Брайана Ортегу, но между этими боями уступил Мовсару Евлоеву. Поединок с Залалом стал для Стерлинга дебютным на арене «Apex» и первым мейн-ивентом с момента перехода в полулёгкий дивизион.

У Залала история весьма интересная. В 2020-2022 годах боец из Марокко уже бился в UFC и после трёх побед на старте получил три поражения, в том числе от Илии Топурии, и ничью, после чего промоушен покинул. В 2024 году Залал в UFC вернулся и продемонстрировал, что это уже совсем другой боец. Юссеф оформил пять побед кряду, четырежды финишировав соперников. Главными скальпами марокканца стали ветераны Каттар и Джош Эмметт. Перед боем со Стерлингом небольшим фаворитом считали именно Залала.

Поначалу бойцы преимущественно разменивались на руках. Залал работал более академично, нащупывал джебы в корпус и держал удобную для себя дистанцию. Стерлинг предпочитал резкие блиц-атаки, и он же первым начал инициировать борьбу. Первый перевод не прошёл, вторая попытка оказалась лучше, но Залал активно работал снизу и даже пытался угрожать оттуда «треугольником». Второй раунд Алджо начал агрессивнее, однако его сопернику было комфортно работать вторым номером, и Залал спокойно разбирался на дистанции за счёт быстрого и хлёсткого джеба и простых комбинаций, а иногда подключал удары коленом. В конце раунда Стерлинг оформил тейкдаун и провёл очень плотную минуту с активной работой в граунд-энд-паунд, нивелировав все успешные эпизоды со стороны Юссефа.

В третьем раунде экс-чемпион едва не поплатился за резкий вход в борьбу и угодил в плотную «гильотину», откуда пришлось экстренно выбираться. Стерлинг выбрался, однако отдал топ-позицию и контроль сверху Залалу. Марокканец этим воспользовался и до гонга Алджо не выпустил, но и до сабмишена при этом не дошёл. Стерлинг с первых секунд четвёртого раунда побежал отыгрываться. За счёт напора удалось прижать Залала к сетке, затем оформить перевод и выйти за спину. Там опытный боец отлично поработал ударами и выходил на плотный удушающий, однако Юссеф выдержал. Но это был самый односторонний раунд во всём бою.

В финальном раунде Залал начал хорошо, донёс несколько двоек до головы Стерлинга, однако Алджо прибегнул к борьбе и погасил всю активность соперника. В партере бывший чемпион был уже не столь агрессивным в граунд-энд-паунд, но всё равно доставил Залалу много дискомфорта и уверенно довёл дело до финального гонга.

В итоговом вердикте сомнений никаких не было — все трое судей отдали победу Стерлингу. Опыт Алджо оказался решающим фактором, и он не пустил Залала в топ-5 полулёгкого дивизиона.