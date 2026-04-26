Джошуа ждёт «разминку» на Фьюри. А ещё Энтони чуть не украл у Усика соперника

В профессиональном боксе всё больше реально интересных событий. Особняком стоит возвращение Энтони Джошуа. Да, в жизни Эй Джея случилось трагическое событие. И в команде даже успели поспешно анонсировать завершение профессиональной карьеры. Но боксёр продолжил тренироваться и готовиться, поэтому в ближайшее время вновь окажется в ринге. Причём список потенциальных соперников – просто будоражащий. Достаточно напомнить, что прямо сейчас главным претендентом на бой является Тайсон Фьюри . А на горизонте маячит победитель пары Александра Усика и Рико Верхувена.Если говорить откровенно, именно вокруг Джошуа разворачивается самый интересный «сериал» профессионального бокса.

Стоит отметить, что многие считают бой с Фьюри лёгкой разминкой для Энтони. А Эдди Хирн, который является представителем Джошуа, даже говорит об этом во всеуслышание: «Я и Эй Джей, Тайсон Фьюри – у нас будет контракт, по которому Турки Аль аш-Шейх, по сути, финансирует бой. Ему решать, где бой будет проходить. Он также хочет войти в историю, не будет проводить его в каком-то случайном месте. Он хочет, чтобы этот бой дал фанатам то, чем он является – величайший бой в истории нашей страны. Надеюсь, что бой состоится в Великобритании. Хорошая новость в том, что, если мы примем такой [разминочный] бой, подпишем контракт на бой с Тайсоном Фьюри, всё, что вам нужно сделать, это кусать ногти в июле в течение 36 минут или меньше, ведь затем вы получите не бой века, а величайший бой всех времён. Уверен, они не возражают, чтобы я это сказал – многое зависит от Александра Усика . Он был частью этих переговоров, разговоры были о том, что он обязательно проведёт ещё один бой», – сказал Хирн в эфире IFL TV.

Сам Джошуа также пока не воспринимает этот вызов всерьёз. И уверен, что выйдет в ринг лишь для того, чтобы хорошенько размяться перед более громкими поединками: «Турки нужно кое-что доделать, а потом посмотрим, что будет в следующем месяце. После того, что я увидел в бою Фьюри — Махмудов, поединок с Тайсоном может стать разминочным для меня. И чувствую, что готов. Хочу сломать ему челюсть. Ни от кого не бегаю. Просто в моей жизни происходят серьёзные события. Веду свою игру, поскольку являюсь серьёзным бойцом и к тому же очень сильным. Когда ударю Фьюри, ему придётся несладко. Мне нужно [взять паузу и сделать то, что будет лучше для меня]. Улаживаю кое-какие вопросы, связанные с моей семьёй. Я уже был в этом положении миллион раз. Откровенно говоря, пока не выйдем на ринг, поединка [и его раскрутки] не будет. Я уже должен был трижды или четырежды подраться с Уайлдером и Фьюри».

ЭНТОНИ ДЖОШУА Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Соперники уже активно присматриваются к тому, в каком состоянии Энтони может выйти в ринг. В частности, в восторге Усик, который с нетерпением ждёт возвращения Джошуа: «Я посмотрел, как тренируется Энтони, этот парень просто машина. Пока ему нужна помощь [близких]. Однако Энтони готов к возвращению, нам нужно немного времени [чтобы Джошуа вошёл в оптимальную форму], потому что мы знаем, что у Эй Джея были проблемы со здоровьем после аварии. Но он может [драться]».

А Верхувен и вовсе рассказал, что именно Джошуа должен был стать его следующим соперником . Однако случилась та самая авария, которая все планы перечеркнула. И теперь Рико, кажется, проведёт ещё более громкий поединок: «Изначально я должен был подраться против Джошуа [а не с Усиком]. Поединок был запланирован, но произошла трагическая авария. Это обстоятельство всё сорвало. И логично предположить, что Эй-Джею нужно было время, чтобы прийти в себя, восстановиться. Однако на этом всё закончилось».

Не было такой уверенности, но Джошуа всё-таки возвращается. По всем событиям, словам и действиям героев этого «сериала» понятно, что у Энтони заготовлен очень любопытный путь. И, вполне вероятно, он пройдёт по маршруту – Фьюри – Верхувен – Усик. У Энтони есть отличные шансы провести его так, чтобы навсегда вписать своё имя в историю профессионального бокса.