У Чимаева почти не было соперников с топовой борьбой и грэпплингом — правда или ложь?

В ночь на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт номерной турнир UFC 328. В главном событии вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона организации в средней весовой категории, а его соперником станет американец Шон Стрикленд.

Для Чимаева это юбилейный, 10-й бой под эгидой UFC. Практически во всех поединках Борз показывал безусловное доминирование над соперниками, что влияет на расклады и перед предстоящим боем. Однако комментатор Джо Роган, рассуждая о том, насколько хорош Хамзат, предположил, что при желании можно придраться к уровню борьбы соперников чемпиона : «Если искать аргументы против Хамзата, я бы сказал, что он дерётся с бойцами, у которых нет серьёзной базы в грэпплинге. Они не топовые борцы. Единственным соперником с действительно высоким уровнем грэпплинга, который создал ему проблемы, был Камару Усман. Усман принял тот бой на коротком уведомлении в весе до 84 кг, и в третьем раунде он уже выигрывал. Это был бы очень интересный поединок, если бы он проходил в формате пяти раундов. И если бы у Камару был полноценный лагерь для подготовки».

Бой Хамзат Чимаев — Камару Усман Фото: Chris Unger/Getty Images

Насколько верно утверждение Рогана? На самом деле, во многом Джо прав. В первых трёх боях у Чимаева и правда было два ударника — Джон Филлипс и Рис Макки. Оба бо́льшую часть своих побед одерживали нокаутами, но с Чимаевым это не пригодилось. Первый был задушен во втором раунде, а Макки Хамзат просто забил. Следующий соперник Борза Джеральд Миршерт — настоящий спец в грэпплинге и третий боец в истории UFC по количеству побед сабмишенами. А всего на счету ветерана сейчас 29 побед путём сдачи соперника — почти в два раза больше, чем у Чимаева всего побед в ММА. Но эти навыки показать не удалось, потому что Хамзат нокаутировал Миршерта за 17 секунд.

Далее было ещё три боя в полусреднем весе, и опять же дважды Борз бился с ударниками . И Ли Цзинлян, и Кевин Холланд в борьбе и грэпплинге не впечатляют, так что с обоими хватило всего одного тейкдауна, который в итоге приводил к финишу. А вот с опасным джитсером Гилбертом Бёрнсом Чимаев не стал бороться — три попытки перевода за 15 минут боя, две из которых были успешными. На самом деле этот бой выбивается из колеи, потому что тогда Хамзат поддался эмоциям и решил размениваться в стойке, отказавшись от своих сильных сторон. Об этом говорил и тот же Джо Роган: «Гилберт? Потрясающая карьера. Потрясающая. Но они рубились в стойке. Хамзат провёл совершенно другой бой. Он пытался просто обмениваться ударами. Думаю, его эго помешало, потому что Гилберт зацепил его пару раз, отправил в нокдаун, потряс. Гилберт был диким парнем».

После окончательного перехода в средний вес Чимаев бился с Камару Усманом, который за 10 дней до боя заменил выбывшего Пауло Косту. И Роган, и критики Хамзата часто преподносят этот поединок как некое разоблачение Чимаева, указывая (и справедливо) на третий раунд, где Усман смотрелся лучше и блокировал часть тейкдаунов. Однако при этом не учитывается, что в первом раунде Хамзат разгромил Камару именно в партере: провёл два тейкдауна, накопил 4.35 контроля, нанёс больше 60 ударов против пяти и едва не оформил сабмишен. Это при том, что до этого боя Усмана в UFC переводили всего один раз . После поединка Чимаев рассказал, что сломал руку в первом раунде, так что уже не мог держать тот же уровень агрессии и интенсивности, но до травмы борьба и грэпплинг Усмана с Хамзатом вообще не работали. Либо работали, однако их хватало только на то, чтобы Камару просто выжил.

Следом Чимаев встретился с ещё одним экс-чемпионом Робертом Уиттакером, базовым ударником, но при этом австралиец за годы карьеры наработал солидную защиту от борьбы. Например, за два боя с Йоэлем Ромеро Уиттакер отразил 21 тейкдаун из 28 и позволил наработать кубинцу примерно 10 минут контроля из 50 возможных. Это не идеально, но вполне достойно, если учитывать навыки Ромеро в борьбе. После дилогии с Йоэлем Уиттакер провёл девять боёв до встречи с Чимаевым и был переведён лишь дважды. Хамзат же провёл тейкдаун Роберту уже на первых секундах боя и, по сути, просто выломал экс-чемпиону челюсть.

Бой Хамзат Чимаев — Роберт Уиттакер Фото: Chris Unger/Getty Images

Ну и бой с Дрикусом дю Плесси, где Чимаев набрал почти 22 минуты контроля и оформил 12 тейкдаунов . Дю Плесси бо́льшую часть поединков проводит в стойке, но у него есть хорошая база дзюдо и грэпплинга, так что с партером он знаком. В UFC до Чимаева его переводили трижды, однако сам он в том числе за счёт борьбы побеждал Исраэля Адесанью и Шона Стрикленда в первом бою. Как минимум у дю Плесси хороший уровень грэпплинга, который не помог в титульнике с Хамзатом.

Резюмируя, в UFC пять соперников Чимаева из девяти действительно слабо владели партером на высоком уровне, и Хамзат этим сполна пользовался . Двое умели хорошо защищаться, но это не сработало, а ещё двоим высокий уровень борьбы/грэпплинга не очень помог. Ну и нельзя принижать тот факт, что Чимаев заставлял выглядеть беспомощно каждого соперника в UFC, с кем всерьёз боролся. Это невозможно сделать без топовых навыков, а Борз ещё и идеально их адаптировал под ММА. Справиться с борьбой Хамзата в своё время смог выходец из боевого самбо Икрам Алискеров, и было это до того, как оба попали в UFC, однако в итоге его Чимаев нокаутировал.

Тренер Шавката Рахмонова Эдуард Базров, в прошлом вольный борец, тоже отмечал высокий уровень Хамзата и его сильные стороны в борьбе: «В UFC мне больше всего нравится борьба Чимаева. Он максимально близок к вольной борьбе, такие проходы – как нож сквозь масло, очень хороший тайминг. Вроде бы все знают, что пройдёт, но он всё равно проходит, что говорит о его высоком классе. Я думаю, он мог бы даже по вольной борьбе выступить с таким характером и стремлением».