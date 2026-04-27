Величайший бой или обман? Чемпионка UFC пошла в атаку на легендарную Ронду

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, состоится дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Его фанаты смешанных единоборств ждут с большим интересом. В главном событии вечера сойдутся Ронда Роузи и Джина Карано. Девушки давно не выступали по правилам MMA, но о таком поединке давно мечтали все – и болельщики, и организаторы. Особенно большие ожидания – от возвращения Роузи. Ронда – живая легенда смешанных единоборств. Да, она не выходила в клетку с 2016 года. Однако всё равно остаётся одной из самых известных и узнаваемых девушек в MMA. Карано – эффектная девушка, которая точно захочет громко напомнить о себе. Но, кажется, далеко не всем нравится сама идея этого поединка.

Самой гневней противницей этого противостояния достаточно неожиданно выступила действующая чемпионка UFC – Кайла Харрисон. Нужно понимать, что для американки всё это выглядит принципиальным моментом. Девушка ко всему в своей карьере шла через тернии. И у неё огромный послужной список с действительно громкими строчками. А теперь Кайла выступает в лучшей лиге на планете. И, естественно, именно она хочет становиться участницей самых легендарных, громких и статусных поединков. А вместо этого раскручивается бой двух оппоненток, которые давно не выходили в клетку. Причём это исчисляется не месяцами, а долгими годами.

Кайла Харрисон чемпионка UFC в женском легчайшем весе «Лучший кард в истории единоборств», вы не слышали? (смеётся) Роузи заявила, что это лучший женский бой всех времён. Сколько Джине? Она не дралась 17 лет. Да заткнитесь вы».

Отдельно гнев Кайлы вызван и тем, что Роузи рассказала историю про то, что тотально доминировала над всеми девушками в США. Естественно, это максимально сильно задело чемпионку. А на пресс-конференции Харрисон получила вопрос и буквально «взорвалась»: «Ронда – мой наставник? О боже мой, бро, не начинай. Не называй её так. Думаю, нам не стоит об этом говорить, потому что вряд ли я скажу что-то хорошее. На днях я увидела кое-что – фух, стоит мне это сказать? Да наплевать, скажу — Ронда рассказывала о прошлом… В дзюдо у нас есть штука под названием Иппон Дори. Ты выходишь в центр, идут живые схватки, так что, если проводишь бросок, победитель остаётся. Допустим, мы с тобой схватились, это как «царь горы» — последний, кто остался, тот и победил. Нет ограничения по времени. Может быть 30-секундная схватка или 30-минутная.

Так вот она в интернете рассказывает историю: «Да, у меня было много гордости, так что я проводила на татами с этими девушками по часу, а затем какой-то 90-килограммовый парень сжалился надо мной и вышел, чтобы бросить меня». Парень, это буквально наглая, ****** ложь. Ты просто выдумываешь хрень. Этого никогда не было».

Даже без этой истории можно согласиться с Кайлой. Поединок Роузи и Карано мощно прокачивают. Это имена, которые могут собрать зрителей и у экранов, и на трибунах. Но ключевой вопрос заключается в другом. А сколько в этом всём будет спорта? Спортивный мир чаще всего огульно критикует бои ветеранов, которые давно завершили профессиональную карьеру. Да, пока девушек трудно отправлять на «пенсию» по возрасту. Но сильно смущает другое обстоятельство.

Роузи не появлялась в клетке 10 лет, Карано – 17! Такие показатели выглядят просто катастрофой. Естественно, о спортивной составляющей можно и не говорить. Топовые профессионалы полностью теряют форму за два-три года простоя. А здесь речь идёт про настолько внушительные временны́е отрезки. Привести себя в порядок после такого трудно даже при идеальном тренировочном лагере. Однако такой ли он у девушек? Большой вопрос. Безусловно, на уровне будут и гонорары, и файт-вик с пресс-конференциями и медиаактивностями. Но то ли это, чего ждут все фанаты?

Кайле обидно и в силу того, что она должна провести поединок с Амандой Нуньес. И сложно говорить, что он раскачивается на схожем уровне. Нет того же хайпа, внимание со стороны фанатов – не самое высокое. И это если учесть, что спортивной составляющей будет намного больше. Но вновь приходится констатировать, что смешанные единоборства – это крутой бизнес. И живут они именно по законам бизнеса.