«Мы чемпионы, на нас напали». Бой российского боксёра в Турции закончился массовой дракой

Профессиональный бокс – место брутальных драк и ярких рубок. Но очень жаль, что иногда всё это выходит за пределы здравого смысла. Накануне в Турции прошёл вечер бокса, в главном событии которого выступил россиянин. Сергей Горохов встретился с местным оппонентом – Эмирханом Калканом . Многое стояло на кону, поединок носил статус титульного. Парни бились за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (UBO). К сожалению, триумф россиянина затмило то, что случилось уже после поединка. Горохов оказался в эпицентре массовой драки, во время которой за нашего боксёра действительно было страшно.

Происходило всё в городе Трабзон. Там действительно все ждали именно бокса. 36-летний россиянин (16-11-2) столкнулся с очень крепким оппонентом. Калкан (7-0) до этого не знал поражений на профессиональном уровне. Причём больше половины побед забрал нокаутами. Но в этом противостоянии всё закончилось для него плачевно. Уже во втором раунде боксёр из Турции был отправлен в нокаут. Естественно, для Горохова это всё стало грандиозным успехом. Сначала он праздновал его в своём углу. А затем отправился поблагодарить соперника. Однако столкнулся с сопротивлением от команды оппонента.

Началась перепалка, в ходе которой из угла Сергея также подлетели люди . И завязалась массовая драка. Причём выглядела она действительно жутко. В ринг моментально повалили люди, россияне оказались в самом эпицентре. Ещё более страшным было то, что в канаты полетели даже стулья. А удары наносились всем, что попадало под руку. Поэтому за россиянина было очень тревожно. Но после поединка Горохов вышел в социальные сети и дал комментарий, чтобы успокоить фанатов: «Мы чемпионы, на нас напали. Я пострадал меньше всех, перчатки помогли защититься. Те, кто смотрел трансляцию, видели, как около 80 человек выбежали на ринг и избивали нас после нашей победы».

К большому сожалению, триумф Сергея был омрачён. Более того, результат судьи так и не объявили. А по самому факту случившегося уже возбуждено расследование. Россияне же приняли решение не оставаться в отеле в Турции, в котором они располагались до поединка. Сразу же после посещения больницы команда Горохова отправилась в Грузию.