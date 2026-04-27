Супербой Иноуэ – Накатани, российский десант в PFL. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая будет крайне насыщенной для любителей единоборств. В мире бокса пройдут сразу два масштабных турнира: в Японии состоится супербой между Наоей Иноуэ и Дзюнто Накатани, а в США Дэвид Бенавидес дебютирует в крузервейте и оспорит сразу два чемпионских пояса. В смешанных единоборствах пройдёт очередной турнир UFC в Австралии, где, возможно, определится один из потенциальных соперников Ислама Махачева. А на турнире PFL выступят несколько российских бойцов.

1 мая. «Битва тяжеловесов «Россия — Мир»

В Калининграде состоится боксёрский турнир «Битва тяжеловесов «Россия — Мир», в карде которого пройдут поединки топовых российских боксёров. Например, Алексей Егоров разделит ринг с французом Сейди Коупом. В главном событии вечера второй профессиональный поединок проведёт действующий чемпион мира в любителях Давид Суров. На этот раз ему предстоит встретиться с серьёзным мексиканцем Кевином Мартинесом, в активе которого 14 побед при одном поражении, при этом 10 раз Мартинес финишировал своих соперников.

2 мая. Наоя Иноуэ – Дзюнто Накатани

В Японии состоится, пожалуй, один из самых ожидаемых турниров по боксу в этом году. Возглавит его долгожданный поединок двух японских вундеркиндов Наои Иноуэ и Дзюнто Накатани. На кону будут стоять титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, которым владеет Иноуэ, и два заветных «нолика» в графе поражений. Иноуэ с Накатани идут с одинаковым рекордом 32-0, у Наои – 27 нокаутов, у Дзюнто – 24. Фантастическая статистика двух японских гениев бокса, которые сойдутся в ринге, чтобы выяснить отношения – и это будет грандиозное событие в мире профессионального бокса.

2 мая. Джек Делла Маддалена – Карлос Пратес

В Австралии состоится очередной турнир UFC — UFC Fight Night 275. В главном событии вечера в клетке встретятся два топовых полусредневеса – бывший чемпион Джек Делла Маддалена и Карлос Пратес. Делла Маддалена возвращается в октагон после поражения от Ислама Махачева. Джек занимает первую строчку в рейтинге, однако для того, чтобы снова претендовать на титул, ему как минимум нужно закрыть неудачный поединок против Махачева. В соперниках у австралийца Карлос Пратес – самый отвязный и зрелищный представитель «Боевых ботаников». Семь боёв в UFC, шесть побед, шесть нокаутов и шесть бонусов за выступление вечера – такова статистика бразильца, который рвётся к титулу. Победа над бывшим чемпионом может сильно повысить котировки Пратеса.

2 мая. Шамиль Газиев – Бранко Перичич

В главном карде турнира UFC Fight Night 275 состоится поединок тяжеловесов. 15-й номер рейтинга уроженец Дагестана Шамиль Газиев проведёт шестой бой в лучшей лиге мира. В последнем поединке он проиграл Вальдо Кортес-Акосте и теперь вынужден заново простраивать путь на вершину. В соперниках у Шамиля будет Бранко Перичич по прозвищу Балканский медведь. Бранко дебютировал в UFC в сентябре 2025 года и уже успел добыть две победы нокаутами. Поединок с Газиевым для него – шанс попасть в рейтинг и громко заявить о себе.

В ночь со 2 на 3 мая. Дэвид Бенавидес – Хильберто Рамирес

В США тоже пройдёт масштабный вечер бокса, главным событием которого станет поединок за два титула чемпиона мира в крузервейте. Обладатель поясов Хильберто Рамирес поприветствует в первом тяжёлом весе непобеждённого чемпиона WBC в полутяжёлом весе Дэвида Бенавидеса. Интересно, что Бенавидес не так давно и вовсе выступал во втором среднем дивизионе и ждал поединка с Канело, а теперь добрался до крузервейта. Рамирес рискует в этом поединке своими поясами, Бенавидес – «ноликом» и репутацией непобеждённого устрашающего нокаутёра, от которого все бегают. Так что бой обещает быть крайне интересным.

В ночь со 2 на 3 мая. Гаджи Рабаданов – Александр Чизов

В США состоится большой турнир лиги PFL. В одном из главных событий вечера выступит бывший чемпион лиги в лёгком весе и финалист Гран-при Гаджи Рабаданов. Российский боец возвращается после поражения от Альфи Дэвиса, которое он потерпел в августе прошлого года. В соперниках у Рабаданова будет представитель Латвии Александр Чизов. После победы в дебютном поединке Чизов потерпел два поражения и оказался на грани увольнения. Но затем Александр сумел выйти на победную серию из трёх поединков и получить большой шанс в виде боя с бывшим чемпионом.

В ночь со 2 на 3 мая. Сергей Билостенный – Ренан Феррейра

В карде американского турнира PFL пройдёт интересный поединок в тяжёлом весе. Бывший чемпион лиги Ренан Феррейра встретится с россиянином Сергеем Билостенным. Феррейра получил известность после победы в Гран-при тяжеловесов в 2023 году, после чего Ренан нокаутировал Райана Бейдера и завоевал пояс, а вместе с ним получил возможность сразиться с Фрэнсисом Нганну. Совершить ещё одну сенсацию Феррейре не удалось: он проиграл Нганну нокаутом, а следом уступил и Вадиму Немкову, так что сейчас бразилец идёт на серии из двух поражений. Билостенный тоже имеет большой опыт выступлений. Он дрался в лучших российских лигах, в Bellator, а с 2024 года выступает в PFL. В его активе 14 побед при четырёх поражениях.

В ночь со 2 на 3 мая. Магомед Магомедов – Леандро Хиго

На турнире PFL выступит ещё один российский боец – Магомед Магомедов. Экс-чемпион ACB, побеждавший Петра Яна, продолжает строить карьеру за океаном. В 2024 году Магомед дрался за титул Bellator, но проиграл Патрику Миксу, а после, как и многие другие бойцы лиги, перешёл в PFL. В последнем поединке Магомедов был нокаутирован Серхио Петтисом, так что теперь ему необходимо реабилитироваться. Соперником российского бойца станет Леандро Хиго. Бразилец тоже долго выступал в Bellator, в том числе побеждал россиянина Никиту Михайлова. Всего на счету Леандро 32 боя, в которых он одержал 24 победы.