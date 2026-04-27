«Удары у Гуськова тяжелее, чем у Перейры». Интервью со знаменитым тренером Азизяном

Уже на этой неделе состоится турнир UFC 328, в рамках которого должен был пройти реванш между Богданом Гуськовым и Яном Блаховичем за возможность стать одним из следующих претендентов на титул UFC. Однако Ян снялся, и теперь выступление Царевича под вопросом. С кем теперь должен подраться Гуськов, мы обсудили с его тренером и основателем зала Gor MMA Гором Азизяном. Кроме того, в ходе разговора затронули перспективы Вальтера Уокера, возможный реванш между Павловичем и Волковым, а также выяснили, почему Стрикленд будет сложным соперником для Чимаева.

– В данный момент самая обсуждаемая тема по вашим бойцам — следующий соперник Богдана Гуськова. Кто главный кандидат после снятия Яна Блаховича?

– Разговариваем с UFC насчёт Пауло Косты также 9 мая на UFC 328. Наш менеджер работает.

– Как бы вы оценили уровень Пауло Косты?

– Я его давно знаю. Богдана он не победит, поскольку Богдан бьёт очень тяжело. Бой завершится досрочно.

– Бой с Костой для Богдана – это уже личное противостояние или просто поединок?

– Пауло ведь говорил, что русских бойцов уничтожает. Пусть попробует Богдана убрать.

Пауло Коста Фото: Carmen Mandato/Getty Images

– Хотели бы какое-то послание оставить Пауло?

– Он там уже сказал, что не русских имел в виду, а чеченцев. Но они это тоже россияне. У нас в зале висит только один флаг. Богдан – русский парень, выросший в Узбекистане. И он готов с ним сразиться. Было бы символично, если бы они подрались всё же 9 мая.

– Также ходили слухи, что на замену может выйти Иво Бараниевски. Вы не в курсе, почему его кандидатура была отклонена?

– А кем он обсуждался? Я не думаю, что он переговоры вёл с нами. Был ли это вброс для хайпа? Да. Иво же сейчас 29-й номер в полутяжёлом весе. Зачем топ-7 драться с 29-м? Что это даст Богдану? Ничего. Здесь дело не в избегании. Богдан был готов драться с гораздо более топовым бойцом из Польши, и сам Блахович отказался с ним встречаться. Иво должен ещё пять или шесть побед одержать, чтобы мы подумали.

– Рассматривался ли вариант с выходом Магомеда Анкалаева на замену Блаховичу?

– Магомед выше нас в рейтинге. Во-первых, как мы до него доберёмся? Во-вторых, у нас с ним один и тот же менеджер. Связаться с Магомедом не проблема. Анкалаев первый или второй в топе. В UFC не дадут бойцу из топ-8 подраться с ним.

– А в потенциальном противостоянии с Анкалаевым, какие шансы вы видите у Богдана?

– У Богдана есть со всеми шансы, поскольку у него самые тяжёлые удары рукой в этом дивизионе. Тяжелее ли они, чем у Алекса Перейры? Конечно. Богдан может с одного удара вырубить, а Перейра – нет. Алексу надо парочкой ударов попасть и после добить. Богдан же может наглухо вырубить. И тот, кто владеет такой «пушкой» – у него есть шансы любого победить.

– Возвращаемся к Блаховичу. Намеренно ли он снялся с реванша против Гуськова?

– Ян уже возрастной боец. И он не готов драться два раза за пять месяцев. Не думаю, что он травмировался или у него там операция. Блахович сейчас с тростью ходит очень красиво и легко. Недавно смотрел видео с ним, и трость больше как элемент образа. Просто решил сохранить свой рекорд, да. Поскольку такой урон, который ему нанёс Богдан, никто Блаховичу больше не наносил. У него были сломаны нос и орбиталка. Не помню, чтобы в UFC ему кто-то такой урон наносил.

Бой Блахович – Гуськов Фото: Getty Images

– На UFC 327 был разыгран вакантный титул в полутяжёлом весе между Прохазкой и Ульбергом. Вы были удивлены исходом боя?

– Нет, так и знал, что Иржи начудит.

– На месте его тренера, вы бы посоветовали Прохазке быть более прагматичным и отказаться от своего типичного стиля?

– Там все тренеры ему об этом говорят. Думаете, не говорят? Он не из таких, кто слушает. И вообще, бойцы в основном себе в тренеры берут тех, кто их слушают, а не наоборот. У фанатов в этом плане ошибочное мнение. Поэтому на тренеров потом всё валят. 95% сегодняшних топовых бойцов окружают себя обслугой, которая слушает его самого. А те за проценты с гонораров это им позволяют. Так что такие ребята, как я, вряд ли были бы его тренерами. Как ветер подует, так они и говорят, потому что не воспитывали их. А бойцам это нравится. Ребята, которые создавали бойца, могут нагрубить ему или сказать что-то, а те не имеют право. Поэтому, какой бы тренерский штаб ни был бы у Прохазки, он всё равно начудил бы.

– Насколько опасным соперником для Богдана вы считаете Карлоса Ульберга?

– Все опасны, но Карлос не опаснее Богдана. У Гуськова и удар тяжелее, а, помимо этого, он моложе Карлоса.

– Сейчас в вашем зале тренируются одновременно Сергей Павлович и Вальтер Уокер. Не боитесь ли, что в будущем может произойти конфликт интересов между ними?

– Нет, не боюсь (улыбается). Сергей для Вальтера как старший брат. И Уокер в ближайшие три-пять лет даже не мечтает о поясе и не спешит. Мы видели ребят, которые только подписываются в UFC и летят с топами драться, что с ними случается. Мы всё это понимаем. Сейчас время Сергея. Цель Вальтера – драться с бойцами своего уровня. Он профессионально занимается ММА только шесть-семь лет. А там на вершине рейтинга UFC посмотри, какие волки. Они выступают уже 15-20 лет. Зачем Вальтеру это нужно? Тем более мы говорим про тяжёлый вес, где могут кукушку отбить, и ты больше не станешь чемпионом. Вот когда Вальтеру будет 30 лет, тогда у него будет сила тяжеловеса. Сейчас он ещё молодой. Будет ли он к 30 годам топовым претендентом на титул? Конечно. Он всего пару лет в UFC. Какой титул? Куда спешить? Пусть пока Сергей поцарствует. Потом время придёт, и уже Сергей будет помогать Вальтеру стать чемпионом UFC.

Гор Азизян, Сергей Павлович и Вальтер Уокер Фото: Из личного архива Гора Азизяна

– А когда приблизительно ждать возвращения Вальтера?

– Либо на турнире в Баку (27 июня. – Прим. «Чемпионата»), либо в августе в Абу-Даби.

– Скоро мы как раз увидим возвращение Сергея Павловича в UFC против, откровенно говоря, не самого известного Таллисона Тейшейры. Не считаете ли вы, что Павловича, дав ему Таллисона, хотят притормозить в титульной гонке?

– Нет. Было бы логичнее устроить реванш, к примеру, с Блэйдсом? Вообще, реванши делают, когда первый бой был равным. А когда он закончился досрочно, то в UFC реванши не организуют. И вот ситуация: тебе дают имя предполагаемого соперника, и ты отказываешься. А в тяжёлом весе UFC людей мало, и тебе не будут никого давать примерно год, что является катастрофой. И сейчас Сергей принял бой против того, кого смогли дать. UFC – это частный магазин. Павлович в данный момент топ-3 в тяжёлом весе. Зачем ему гоняться за медийкой? Он должен стать чемпионом, и всё.

– А был бы логичен реванш между Павловичем и Волковым?

– Думаю, да. Чё за бой вообще был? Александр отбега́л от него, убегал. Там не было явного доминирования или финиша. В UFC могут такое сделать. И мы будем готовы принять этот вызов. Сергей просто поменяет тактику, и всё.

– Смогут ли Сергей и Александр в будущем наладить свои отношения?

– Не могу сказать. Это их личное. Знаю, что не бывает вечных друзей и вечных врагов.

– В чём вы видите преимущество Сергея в поединке с Таллисоном?

– Опыт, физическая мощь, умение делать всё. Представляет ли какую-то сложность Таллисон как соперник для Павловича? Главная сложность в том, не снимется ли он с боя.

– Стоит ли ждать возвращения Сергея к своему стилю нокаутёра?

– Зависит от ситуации. Если появится шанс удосрочить, значит, так и сделает, потому что в его позиции нет смысла рисковать.

– Поступало ли предложение Павловичу страховать бой между Сирилем Ганом и Алексом Перейрой?

– Нет, да и зачем? Это неблагодарно. Этим занимаются парни, у которых что-то горит. Зачем Павловичу спешить? Пока цель Сергея драться и ждать своей очереди в титульной гонке.

– Скоро пройдёт бой между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом. Видите ли вы шансы у Шона в этом противостоянии?

– Конечно. Стрикленд – это не подарок. Он Эрнандеса деклассировал, Косту обманул. Вообще не понимаю, как можно его считать пустым. Шон борется очень хорошо. Я думаю, что Хамзату в бою со Стриклендом не будет так же легко, как с дю Плесси. Не получится у Чимаева так швырять Шона пять раундов, это нереально. Конечно, Стрикленд может оказать сопротивление Хамзату в борьбе. Он очень хорошо защищается, очень крепкий боец. Пусть фанаты готовятся увидеть тяжёлый бой, это не будет лёгкой прогулкой.

– Значит, скорее всего, поединок пройдёт всю дистанцию?

– Если в первом раунде Хамзат его не прикончит, то для Чимаева это будет сложный бой все пять раундов.

– Ожидаете ли, что в преддверии поединка между Хамзатом и Шоном произойдёт потасовка?

– Даже не думаю об этом. Меня это вообще не интересует, потому что я занят своими ребятами. Уже иногда эти потасовки не понимаю. Кто-то что-то делает, честь задели, а потом оказывается, что они это делали для хайпа. Это не конкретно по ситуации между Чимаевым и Стриклендом. Хамзата я считаю нашим, российским бойцом. Думаю, он должен сохранить пояс. И с Шоном будет очень тяжёлый бой.

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд Фото: Getty Images

– В последнее время одним из главных ньюсмейкеров стал Арман Царукян. Вас не бесит то, что он делает в публичной сфере?

– Смотря что. Если ты хочешь быть чемпионом UFC, то эта концентрация, которая уходит туда-сюда, будет мешать. Делая это, Арман не победит ни Топурию, ни Махачева. Это отдаляет его, я считаю.

– То есть вы бы посоветовали ему не распыляться на другие дела?

– А ты думаешь, Илия Топурия или Ислам Махачев не могут такие борцовские матчи организовать? Почему же тогда они этого не делают? Илия и Ислам понимают – это не войдёт в твоё наследие. Что это вообще? Даже не деньги. Больше демонстрация того, что такое деньги. Просто для хайпа, который не монетизируется. Все эти люди без UFC жить не смогут. Как только этих трёх букв не будет перед их именем, всё, что у них есть, порушится как карточный домик. У меня ведь Шара тоже участвует в этих схватках. Но когда у нас бой назначен, мы всё забыли и дерёмся, не снимаем такие видосики.

– Учитывая нынешний уровень Армана, вы можете сказать, что он победит Топурию?

– Надеюсь. Смотря сколько времени интернет занимает в его жизни. Я не считаю, что титульный шанс не дают, потому что кто-то немедийный. Многие говорят: «Вот ты неизвестный, поэтому тебе титульник не дают». Могу кучу примеров бойцов привести, которые в разы менее медийны, чем Арман, но им давали шанс подраться за пояс UFC. Матчмейкеры смотрят не только на твою известность. Это миф. В UFC принимают во внимание то, насколько ты готов драться, как часто и что ты показываешь.

– Хотели бы увидеть реванш между Шарой и Арманом по правилам грэпплинга?

– Да, почему бы и нет? Очень многие придают этим выступлениям большое значение. Шара не грэпплер и может, грубо говоря, проиграть 500 миллионов раз. От этого у него в жизни ничего не поменяется. А Арман себя так позиционирует, что поражение в чём-либо для него катастрофа. Сомневаюсь ли, что Царукян проведёт реванш? Конечно. Шара не борец, и он не хочет доказать всему миру, что является крутым борцом.

– О чём вы мечтаете?

– Чтобы мои пацаны стали чемпионами UFC. Если даже один станет, то я буду счастлив. Они для меня семья. Мы и победы, и поражения делим все вместе. У нас немного другой коллектив.

– Переживаете ли за своих бойцов во время их поединков или не нервничаете?

– Нет, конечно, переживаю. Я обычно волнуюсь за то, чтобы ошибки до боя не делали. Большинство поединков проигрывают в гостинице, во сне до самого боя. Моя задача – оберегать бойцов от многих внешних факторов. И сами парни должны заботиться о том, чтобы выйти в клетку в лучших кондициях.

Если бы Шара был готов на 70% от своей оптимальной формы в бою с Пейджем, то Майкл от него не убежал бы. Пейдж, являющийся самым великим ударником, пошёл в ноги Шаре в первом раунде. А потом ещё убегал и не рисковал. Поэтому очень важно, что происходит с бойцом до выхода в клетку. Задача главного тренера состоит в том, чтобы его боец зашёл в октагон готовым на 90% от своего пика. Обычные люди этого не понимают.