Иноуэ — Накатани: долгожданный бой всё ближе. Кто уйдёт с поясами и величием? LIVE

2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Tokyo Dome» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Украсит турнир один из самых ожидаемых и значимых поединков в современном боксе — абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ встретится с соотечественником Дзюнто Накатани, который ппроводит свой второй поединок в этой весовой категории.
Иноуэ — чемпион мира в четырёх весах, дважды собирал все пояса. Накатани, в свою очередь, покорил три дивизиона. Рекорд у обоих боксёров — 32-0, и они входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound.
🥊 Тренер Накатани признал, что его подопечный должен стать лучше, чтобы победить Иноуэ
Тренер японского боксёра Дзюнто Накатани Руди Эрнандес заявил, что его подопечному необходимо серьёзно улучшить свою форму перед боем с соотечественником Наоей Иноуэ, который должен состояться весной. Несмотря на непобеждённый рекорд и титулы в трёх весовых категориях, тренер признаёт, что Иноуэ — особенный соперник.
«Мы должны быть намного лучше в ночь боя, когда сразимся с Иноуэ. Есть определённые вещи, над которыми мы можем работать, надеюсь, они сыграют в нашу пользу. Не знаю, считают ли люди этот бой равным или с преимуществом кого-либо, но мы должны быть лучше. Мы должны найти способ победить его. Не собираемся убегать. Мы намерены выиграть», — приводит слова Руди Эрнандеса издание The Ring.
Где смотреть турнир с главным боем Иноуэ — Накатани
Правами на трансляцию турнира владеет стриминговый сервис DAZN. В России легальная трансляция турнира не планируется. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
😒 Иноуэ остался недоволен своим выступлением в бою с Аланом Дэвидом Пикассо
«Моё выступление сегодня было недостаточно хорошим. Я мог бы выступить лучше. Я рад победе, но я очень устал. Мне нужен отдых. Я извлеку уроки из этого боя и буду намного лучше в следующий раз», — приводит слова Иноуэ издание CompuBox.
Поединок между Наоей и Аланом прошёл на турнире The Ring V: Night of the Samurai в Саудовской Аравии. Бой продлился все 12 раундов, и японец победил единогласным судейским решением (119-109, 118-110, 117-111).
Дата и время турнира с главным боем Иноуэ — Накатани
Турнир пройдёт 2 мая в Токио, Япония на арене «Tokyo Dome». Начало ивента запланировано на 11:00 по московскому времени. Главный бой стартует ближе к 16:00 мск, время может измениться.
🤔 Иноуэ уже думает об уходе
«Моя мотивация исходит из того положения, которое занимаю в дивизионе. Я достиг результатов, которые меня удовлетворяют. Но теперь, когда мне 32 года, некоторые вещи становятся более релевантными. Тема завершения карьеры, тот факт, что когда-нибудь я уйду, становится очевидной на данном этапе», — цитирует Иноуэ DAZN.
Полный кард турнира с боем Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани
- Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани;
- Такума Иноуэ — Кадзуто Иока;
- Сора Танака — Дзин Сасаки;
- Тосики Симомати — Реия Абэ;
- Косуке Томиока — Сёго Танака;
- Док Но Юн — Юито Мориваки;
- Йосики Такеи — Ван Дэкан.