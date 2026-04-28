Иноуэ — король, Накатани сильно отстаёт. Сколько зарабатывают звёздные японцы

2 мая в Токио, Япония пройдёт один из самых больших поединков в профессиональном боксе за последние годы. Чемпион мира в четырёх весовых категориях, действующий абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе и второй номер мирового рейтинга P4P Наоя Иноуэ будет биться со своим соотечественником Дзюнто Накатани, который покорил три дивизиона и занимает седьмую строчку в топе лучших боксёров планеты.

В таких поединках на кону зачастую не только спортивное наследие, но и увесистые гонорары. Иноуэ с 2014 году бьётся исключительно в титульных боях, дважды становился абсолютом и доминировал в каждом дивизионе, в котором выступал. Минус Монстра в том, что он абсолютно немедийный персонаж за пределами своей страны — всего 6 боёв проходили не в Японии. Зато на родине Иноуэ давно закрепился в статусе суперзвезды, а регулярные успехи позволили давно перейти на миллионные гонорары .

Согласно данным Sporty Salaries, долгое время Иноуэ бился за гонорары от $ 75 тыс. до $ 200 тыс. даже после завоевания первых титулов. Только когда японец начал путь к первому абсолютному чемпионству, чеки стали расти. В первую очередь, благодаря доле от PPV. С учётом процента от продаж Иноуэ зарабатывал от $ 1,5 до $ 3,5 млн в поединках с Джейми Макдоннеллом, Хуаном Карлосом Пайано, Эммануэлем Родригесом, Нонито Донейром (дважды), Джейсоном Молони, Майклом Дасмаринасом, Араном Дипаеном и Полом Батлером. Это хорошие показатели с учётом того, что большая часть этих боксёров широкой публике не очень известна.

После перехода во второй легчайший вес в июле 2023 года Иноуэ начал выход на другой уровень с точки зрения гонораров . За бой со Стивеном Фултоном Наоя получил суммарно больше $ 5 млн при базовом гонораре в $ 1,5 млн. Затем были бои с Марлоном Тапалесом и Луисом Нери. В первом случае Монстр заработал более $ 3 млн, а во втором — порядка $ 6,5-7 млн, о чём рассказал менеджер боксёра. На тот момент это был рекордный гонорар Иноуэ. За бои с Теренсом Дохейни и Ё Джун Кимом японец с учётом PPV суммарно заработал больше $ 10 млн.

Наои Иноуэ с поясами Фото: Mark Robinson/Getty Images

Это были последние бои Иноуэ перед тем, как в силу вступило соглашение спортсмена с Riyadh Season. Только за подписание контракта Наоя заработал около $ 20 млн, но при этом не было деталей о том, на сколько боёв рассчитано сотрудничество . В любом случае, под эгидой Riyadh Season Иноуэ провёл уже три боя. Поединок с Рамоном Карденасом, прошедший в США, принёс, согласно Sporty Salaries, почти $ 15 млн с учётом PPV, хотя базовый гонорар не превышал $ 2,5 млн. За победу над Муроджоном Ахмадалиевым Наоя заработал суммарно $ 19 млн, как сообщает портал Salary Leaks. А последний бой с Аланом Давидом Пикассо принёс Иноуэ самый большой чек в карьере — издание Sanspo указало, что гонорар Монстра превысил $ 25 млн . Очень мощный рост после подписания соглашения с саудовцами.

Путь Накатани совершенно другой. Он впервые дрался за полноценный титул в 21-м поединке в карьере. И Дзюнто ещё больший домосед, чем Иноуэ — всего три боя за пределами Японии из 32. Плюс ко всему Накатани начал карьеру уже после того, как Наоя стал чемпионом мира, то есть был вынужден развиваться в тени соотечественника. Это не проблема Дзюнто, но сложно стать большой звездой, когда другой боксёр из Японии уже это сделал и пока не завершил карьеру. Соответственно, это влияет и на популярность, и на гонорары. Если мы критикуем Иноуэ за немедийность, то Накатани ещё менее узнаваемая фигура. Кроме того, он ни разу не становился абсолютом — его максимум это два пояса одновременно.

До первого титульника Дзюнто получал совсем маленькие деньги , только после завоевания пояса WBO в наилегчайшем весе в поединке с Гимелем Маграмо японец заработал больше $ 100 тыс. По информации Sporty Salaries, в следующих трёх боях Накатани получал от $ 100 до 275 тыс. Поднявшись в весе и встретившись с Эндрю Молони, Дзюнто получил $ 400 тыс. и пояс в новом дивизионе. В поединках с Алехандро Сантьяго, Винсентом Астролабио и Читпаттаной Накатани зарабатывал не менее $ 500 тыс, а в бою с последним с вышел к первым миллионам с учётом процента от продаж PPV.

Далее была победа над Давидом Куэльяром, за которую японец заработал $ 400 тыс. только базового гонорара. К сожалению, не приводится информации о том, сколько Накатани получил за следующие поединки с Рёсуке Нишидой и Себастьяном Эрнандесом, но в первом случае это был объединительный поединок, а во втором Дзюнто поднимался в вес Иноуэ и бился в карде Riyadh Season в Саудовской Аравии. Исходя из этого и принимая в расчёт, что боксёры, дойдя до первых миллионов, только растут в гонорарах, можно предположить, что Накатани точно не опускался ниже $ 2 млн, но при этом и не пробил планку в $ 5-6 млн, которую Иноуэ давно прошёл .

Дзюнто Накатани Фото: Mark Robinson/Getty Images

Бой за абсолютное чемпионство точно сулит большие гонорары обоим боксёрам, но несмотря на то, что оба входят в десятку лучших pound-for-pound, тут есть чёткое разделение. Иноуэ — сторона А, его гонорары уже исчисляются десятками миллионов, он владеет всеми поясами уже не первый год, так что львиная доля денег, заложенных в выплаты боксёрам, уйдёт именно ему. Накатани пока только начинает зарабатывать по-настоящему большие деньги, но всё быстро изменится, если Дзюнто совершит апсет и победит Монстра.