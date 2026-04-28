Даже грустнее, чем у Фьюри. Джошуа выбрал странного соперника

Энтони Джошуа официально возвращается на профессиональный ринг. Правда, анонс получился не таким громким, как того ждали фанаты. На протяжении последних недель активно шли разговоры, что британец встретится с соотечественником Тайсоном Фьюри. Болельщики уже предвкушали такое громкое событие, смаковали возможные варианты, когда именно парням стоит зарубиться в ринге. Но вместе этого довольно буднично прозвучал анонс следующего боя Эй Джея, где для Цыганского короля пока не нашлось места. Джошуа столкнётся в ринге с 35-летним албанским боксёром Кристианом Пренгом . И на бумаге всё это выглядит для британца слишком лёгкой прогулкой.

Парни сойдутся 25 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Любопытно, что это событие станет главным в программе боксёрского вечера. Поэтому для Пренга всё станет огромной удачей, настоящим джекпотом. Кристиан никогда не хватал звёзд с неба. Он успел набить профессиональный рекорд 20-1. Но есть очень важное обстоятельство, которое подогревает интерес к противостоянию. Все 20 побед Пренг забрал нокаутами . Напомним, у Джошуа также внушительная статистика – 29-4 (26 KO). Поэтому ни о каком решении судей не идёт и речи. Все фанаты в один голос предрекают очень быструю развязку этого противостояния.

Албанец любит рубиться ярко. Поэтому отсиживаться в обороне он не станет. Скорее всего, пойдёт за лаки-панчем. Вот только мы прекрасно помним, как прошёл предыдущий поединок Джошуа. Там тоже был оппонент, которого просто невозможно называть ровней Энтони. В ринг вышел блогер Джейк Пол. И поединок превратился в форменное избиение. Под его занавес Эй Джей включился на максимум и отработал так жёстко, что американца пришлось госпитализировать. Пол получил множественные переломы челюсти, долгое время пробыл на больничной койке. Теперь сценарий может повториться. Правда, вряд ли стоит ждать от Джошуа быстрого нокаута. Он не просто так принимает подобный вызов. Для него поединок должен стать разминкой перед громкими анонсами. Энтони нужно почувствовать вкус боя, побыть в ринге подольше.

Джейк Пол и Энтони Джошуа Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Сам Джошуа уже успел отреагировать на анонс поединка. И лишний раз подчеркнул, зачем именно он выйдет в ринг против такого оппонента. Многие ведь успели записать албанца в «мешки»: «Ни для кого не секрет, что мне потребовалось время, чтобы собраться с силами и восстановиться для возвращения в ринг. Сегодняшний день — следующий шаг на этом пути. С нетерпением жду возможности принять участие в этом бою и продолжить с того места, на котором остановился. Как уже сказал, арендодатель получит свою арендную плату. Это точно».

Такой промежуточный бой действительно был нужен Джошуа. Да, простой после предыдущего поединка получился совсем небольшим. Но главное – другое. В жизни Энтони случилось трагическое событие. Причём с действительно жёсткими последствиями. Джошуа потерял близких людей. Тренеры боксёра Сина Гами и Кевин Айоделе погибли в аварии . После такого бывает тяжело даже думать о потенциальном возвращении в ринг. Однако Джошуа справился с этой ситуацией. Он быстро вернулся к тренировкам. Правда, будет тяжело, когда за спиной не будет тех самых людей, с которыми Энтони и становился суперзвездой. Поэтому, очевидно, ему нужен был «пробный поединок».

В этой ситуации каждый из боксёров – в максимальном плюсе. Джошуа получает возможность «разогреться» перед Фьюри. И это действительно важно. Речь не о физическом состоянии, а о ментальной стабильности. На большие поединки выходить с моральными проблемами – не просто опасно, а максимально губительно. Кристиан же получает прекрасную возможность провести главный бой в карьере. И, естественно, получить солидный гонорар. Скорее всего, особой интриги в этом поединке не будет. Но Пренга совершенно точно всё устраивает.