Иноуэ-младший и экс-чемпион мира в четырёх весах. Кто ещё выступит на топ-турнире в Токио

2 мая в Японии на арене «Tokyo Dome» пройдёт долгожданный вечер профессионального бокса. Турнир украсит битва за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе между Наоей Иноуэ, который владеет всеми поясами, и Дзюнто Накатани. Оба бойца не проигрывали в профессионалах, оба прославились как нокаутёры и оба входят в десятку лучших боксёров планеты. Огромный и долгожданный бой, который привлечёт внимание всех любителей бокса. Но будет на кого посмотреть и помимо двух главных звёзд этого ивента.

Полный кард турнира в Токио

Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани

Такума Иноуэ — Кадзуто Иока

Сора Танака — Дзин Сасаки

Тосики Симомати — Реия Абэ

Косуке Томиока — Сёго Танака

Док Но Юн — Юито Мориваки

Йосики Такеи — Ван Дэкан

В соглавном событии пройдёт ещё один титульный бой, в котором тоже будет биться Иноуэ . Такума, младший брат Наои и действующий чемпион мира в легчайшем весе по версии WBC, ставит на кон свой титул. Такума Иноуэ, в отличие от другого члена своей семьи, в монстра не вырос. Во-первых, он уже проигрывал в профессионалах (дважды), а во-вторых, он совсем не нокаутёр — пять досрочных побед из 21. Тем не менее Иноуэ-младший, которого 11 лет назад называли самым перспективным бойцом года, сумел добраться до титулов. Это хороший боксёр, но не выдающийся.

А соперник у него очень серьёзный и вполне тянет на статус выдающегося. Как минимум на уровне своей страны. Кадзуто Иока — очень мастеровитый боксёр, умеет на ринге практически всё, брал титулы в четырёх весовых категориях (у Наои Иноуэ столько же, больше среди японцев нет ни у кого). Но Иоке, несмотря на колоссальный опыт, уже 37 лет, он потихоньку начинает идти на спад. Однако Кадзуто опасен и доставит проблемы любому сопернику. Интригующий поединок, который не стоит пропускать хотя бы из-за заочного сравнения братьев Иноуэ и для того, чтобы увидеть, почему Иоку называют энциклопедией бокса.

Кадзуто Иока Фото: Toru Hanai/Getty Images

На этом же турнире выступит молодой непобеждённый проспект Сора Танака. Его рекорд пока только 5-0, боксёру 24 года. В любителях Танака был чемпионом страны, набил солидные 58-8 и заработал хорошую репутацию. Сора бьётся агрессивно, руки у него быстрые, все пять побед добыл нокаутами. В соперниках у Танаки гораздо более опытный на профессиональном уровне Дзин Сасаки, которому тоже 24 года, но за плечами у него уже 23 поединка. Сасаки пока не добился больших высот, в своём единственном титульном поединке он отправился в глухой нокаут от Брайана Нормана и забыл предыдущие несколько месяцев своей жизни. Однако Дзин вернулся уже спустя полгода и закрыл это поражение. Теперь будет снова доказывать, что достоин биться за титулы.

За кем ещё стоит последить? Выступит бывший претендент на титул Реия Абэ, который встретится с Тосики Симомати. Будет биться также Сёго Танака, младший брат Соры Танаки, о котором говорилось выше . У него тоже скромный профессиональный рекорд (5-0) и нет 100% побед нокаутами, но Сёго считается более перспективным боксёром. Его соперник — Косуке Томиока, и на кону будет стоять второстепенный пояс WBO Asia Pacific.

Сёго Танака Фото: Phoenix Promotion

Если учитывать мощный прогресс Японии в профессиональном боксе, за их перспективными (и опытными) бойцами стоит последить. Вполне возможно, что через несколько лет уже они будут возглавлять большие турниры и претендовать на попадание в топ-10 рейтинга P4P.