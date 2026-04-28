Карано круче Ронды? В кино Джина выстроила шикарную карьеру

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, состоится дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Его фанаты смешанных единоборств ждут с большим интересом. В главном событии вечера сойдутся Ронда Роузи и Джина Карано. Девушки давно не выступали по правилам MMA, но о таком поединке давно мечтали все – и болельщики, и организаторы. Особенно большие ожидания – от возвращения Роузи. Ронда – живая легенда смешанных единоборств. Да, она не выходила в клетку с 2016 года. Однако всё равно остаётся одной из самых известных и узнаваемых девушек в MMA. Карано – эффектная девушка, которая, без сомнений, захочет громко напомнить о себе. Кроме того, за боем совершенно точно будут наблюдать фанаты кинематографа. Там обе успели набрать приличную фильмографию.

Говоря откровенно, послужной список Ронды чуть менее эффектный. Фактически действительно больших картин у неё четыре –«Неудержимые 3», «Форсаж 7», «22 мили», «Антураж». Причём в последней это было камео – Роузи играла саму себя. А теперь Ронда открыто говорит, что хотела бы получить какую-то большую роль. Кроме того, деньги приносит не только это занятие. Роузи быстро поняла, что перспективным направлением являются компьютерные игры. Она представлена в UFC, WWE. Кроме того, персонаж девушки был добавлен и в Raid: Shadow Legends. Но, пожалуй, самым важным и знаковым моментом для самой Ронды было приглашение для работы над культовой серией – Mortal Kombat. В 11-й части голосом Роузи говорит Соня Блейд – один из самых узнаваемых персонажей.

Последняя большая работа Ронды – 2019 год. Тогда вышел фильм «Ангелы Чарли». В нём Роузи сыграла инструктора по боям без правил. Фактически саму себя. Девушка пробовала себя и в сериалах. Но эпизодические роли не принесли такой узнаваемости, как те самые «Неудержимые 3». Правда, пришлось изрядно постараться, чтобы некоторые картины в итоге оказались на экране. А в процессе съёмок случались крайне неприятные инциденты. Во время работы над сериалом «911. Служба спасения» Ронда едва не осталась без пальца . Ей прищемило его дверью. Причём настолько сильно, что палец едва не разлетелся. Примечательно, что девушка мужественно отработала в кадре вплоть до конца дубля. И только после этого сообщила режиссёру. Естественно, перепуганная съёмочная группа моментально отправила Роузи в больницу. Благо обошлось лёгким испугом.

Ронда Роузи экс-чемпионка UFC, актриса «Меня очень быстро доставили в больницу на скорой, где скрепили кости и сухожилия пластинами и винтами. Современная медицина поражает меня — уже через три дня палец на 50% вернул способность к движению».

Ронда Роузи после съёмок в сериале «911. Служба спасения» Фото: Из личного архива Ронды Роузи

У Карано карьера в кино началась намного раньше. Фактически стартовало всё в 2008 году, когда девушка приняла участие в «Американских гладиаторах». То шоу было очень похоже на наших «Титанов». В итоге Джина показала не только спортивную подготовку, но и готовность к участию в реалити. А дальше – закрутилось. «Кровь и кость», «Нокаут», «Почти человек», «Кровавая месть». И наконец-то – первый пик – «Форсаж 6» . Тут Карано оказалась на шаг впереди Роузи, которую пригласили лишь в следующую часть культовой серии. Казалось, что выше прыгнуть уже не получится, поскольку постепенно востребованность начала сходить на «нет».

Джина не собиралась с этим мириться. И снималась во многих картинах… «Спасение», «Скорость: Автобус 657», «Кикбоксёр: Возмездие», «Выжженная земля». И наконец-то удалось доказать свою состоятельность. Фильм «Дэдпул» собрал восторженные оценки критиков . Карано сыграла роль Ангельской пыли. И вновь закрутилось. «Дочь волка», «Джей в Голливуде», «Смерть в прерии», «Мой сын Хантер». А сейчас готовится к выходу картина, в которой Джина должна исполнить одну из главных ролей.

Джина Карано Фото: Кадр из сериала «Мандалорец»

Вторым пиком славы стал сериал «Мандалорец». Роль Кары Дюн принесла всемирную известность и признание сообщества. Более того, поговаривали, что Джине могут даже дать отдельный сериал! К сожалению, девушка решила высказать свою политическую позицию, после чего осталась без контракта со студией. Но буквально накануне внезапно сообщила, что близка к возвращению во франшизу «Звёздных войн» : Я» уже успела поболтать с Дэйвом Филони и Джоном Фавро. Очень мило поговорили. Знаете, после того как мы всё уладили с иском, мы связались и отлично пообщались. Дэйв становится главным по «Звёздным войнам». Мы моментально наладили диалог. Джон Фавро отлично пошутил, сказав: «На чём мы там остановились?»

Карано, безусловно, более востребованная актриса. Однако, говоря откровенно, она и выбрала это направление основным для себя на долгое время. А вот Роузи старалась совмещать съёмки с профессиональным спортом. Поэтому на «поле» кинематографа Ронда проиграла. Но у неё будет прекрасная возможность ответить в клетке. Поединок двух крутых актрис – всё ближе.