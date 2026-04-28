Карано круче Ронды? В кино Джина выстроила шикарную карьеру

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, состоится дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Его фанаты смешанных единоборств ждут с большим интересом. В главном событии вечера сойдутся Ронда Роузи и Джина Карано. Девушки давно не выступали по правилам MMA, но о таком поединке давно мечтали все – и болельщики, и организаторы. Особенно большие ожидания – от возвращения Роузи. Ронда – живая легенда смешанных единоборств. Да, она не выходила в клетку с 2016 года. Однако всё равно остаётся одной из самых известных и узнаваемых девушек в MMA. Карано – эффектная девушка, которая, без сомнений, захочет громко напомнить о себе. Кроме того, за боем совершенно точно будут наблюдать фанаты кинематографа. Там обе успели набрать приличную фильмографию.
Говоря откровенно, послужной список Ронды чуть менее эффектный. Фактически действительно больших картин у неё четыре –«Неудержимые 3», «Форсаж 7», «22 мили», «Антураж». Причём в последней это было камео – Роузи играла саму себя. А теперь Ронда открыто говорит, что хотела бы получить какую-то большую роль. Кроме того, деньги приносит не только это занятие. Роузи быстро поняла, что перспективным направлением являются компьютерные игры. Она представлена в UFC, WWE. Кроме того, персонаж девушки был добавлен и в Raid: Shadow Legends. Но, пожалуй, самым важным и знаковым моментом для самой Ронды было приглашение для работы над культовой серией – Mortal Kombat. В 11-й части голосом Роузи говорит Соня Блейд – один из самых узнаваемых персонажей.
Последняя большая работа Ронды – 2019 год. Тогда вышел фильм «Ангелы Чарли». В нём Роузи сыграла инструктора по боям без правил. Фактически саму себя. Девушка пробовала себя и в сериалах. Но эпизодические роли не принесли такой узнаваемости, как те самые «Неудержимые 3». Правда, пришлось изрядно постараться, чтобы некоторые картины в итоге оказались на экране. А в процессе съёмок случались крайне неприятные инциденты. Во время работы над сериалом «911. Служба спасения» Ронда едва не осталась без пальца. Ей прищемило его дверью. Причём настолько сильно, что палец едва не разлетелся. Примечательно, что девушка мужественно отработала в кадре вплоть до конца дубля. И только после этого сообщила режиссёру. Естественно, перепуганная съёмочная группа моментально отправила Роузи в больницу. Благо обошлось лёгким испугом.
«Меня очень быстро доставили в больницу на скорой, где скрепили кости и сухожилия пластинами и винтами. Современная медицина поражает меня — уже через три дня палец на 50% вернул способность к движению».
Ронда Роузи после съёмок в сериале «911. Служба спасения»
У Карано карьера в кино началась намного раньше. Фактически стартовало всё в 2008 году, когда девушка приняла участие в «Американских гладиаторах». То шоу было очень похоже на наших «Титанов». В итоге Джина показала не только спортивную подготовку, но и готовность к участию в реалити. А дальше – закрутилось. «Кровь и кость», «Нокаут», «Почти человек», «Кровавая месть». И наконец-то – первый пик – «Форсаж 6». Тут Карано оказалась на шаг впереди Роузи, которую пригласили лишь в следующую часть культовой серии. Казалось, что выше прыгнуть уже не получится, поскольку постепенно востребованность начала сходить на «нет».
Джина не собиралась с этим мириться. И снималась во многих картинах… «Спасение», «Скорость: Автобус 657», «Кикбоксёр: Возмездие», «Выжженная земля». И наконец-то удалось доказать свою состоятельность. Фильм «Дэдпул» собрал восторженные оценки критиков. Карано сыграла роль Ангельской пыли. И вновь закрутилось. «Дочь волка», «Джей в Голливуде», «Смерть в прерии», «Мой сын Хантер». А сейчас готовится к выходу картина, в которой Джина должна исполнить одну из главных ролей.
Джина Карано
Вторым пиком славы стал сериал «Мандалорец». Роль Кары Дюн принесла всемирную известность и признание сообщества. Более того, поговаривали, что Джине могут даже дать отдельный сериал! К сожалению, девушка решила высказать свою политическую позицию, после чего осталась без контракта со студией. Но буквально накануне внезапно сообщила, что близка к возвращению во франшизу «Звёздных войн»: Я» уже успела поболтать с Дэйвом Филони и Джоном Фавро. Очень мило поговорили. Знаете, после того как мы всё уладили с иском, мы связались и отлично пообщались. Дэйв становится главным по «Звёздным войнам». Мы моментально наладили диалог. Джон Фавро отлично пошутил, сказав: «На чём мы там остановились?»
Карано, безусловно, более востребованная актриса. Однако, говоря откровенно, она и выбрала это направление основным для себя на долгое время. А вот Роузи старалась совмещать съёмки с профессиональным спортом. Поэтому на «поле» кинематографа Ронда проиграла. Но у неё будет прекрасная возможность ответить в клетке. Поединок двух крутых актрис – всё ближе.