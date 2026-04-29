«В UFC сказали, что не хотят никого из России». Интервью с непобеждённой Постарнаковой

В апреле в PFL дебютировала непобеждённая россиянка Татьяна Постарнакова. В первом поединке под эгидой организации девушка уверенно разобралась с крепкой Элорой Даной и теперь ждёт следующего боя. В интервью «Чемпионату» Постарнакова рассказала немало интересного:

об ощущениях от первого боя в США;

о самой победе и о том, что впервые в карьере дошла до решения судей;

о том, какие были сложности в подготовке;

почему её не взяли в Претендентскую серию Даны Уайта;

как удалось подписаться в PFL;

остаётся ли живой мечта о UFC;

о главной звезде PFL среди девушек Дакоте Дитчевой;

о начале карьеры в ММА;

о том, как появилось прозвище Валькирия;

насколько высоко Валентина Шевченко в топе лучших девушек-бойцов.

— Вы провели первый бой в США. Какие ощущения?

— Ощущения… Не знаю, не передать словами, очень классно. Это был долгожданный дебют, мы долго ждали, чтобы нас подписали за границей и мы могли представлять там нашу страну.

— Флаг российский с собой привезли? Не было проблем с тем, чтобы выйти с ним?

— Да, с собой. Проблем не было никаких с этим.

— Почувствовали какой-то другой уровень, выступив в PFL? Как вообще уровень организации?

— Организация, конечно, на высоком уровне, всё по расписанию. Там очень помогают, каждому бойцу предоставляется помощник по всем вопросам, подсказывает, если что-то непонятно. Конечно, это отличается от того, что было в России. Всё же это уровень, это вторая лига мира.

— В бою всё прошло так, как и ожидалось? Был там момент, похожий на нокдаун.

— Нет, нокдауна не было. Просто чуть попятилась назад и поздно сделала проход. Поэтому со стороны показалось, что меня отправили в нокдаун, но я была в сознании, всё под контролем. Бой, конечно, хотела завершить досрочно, однако соперница тоже была крепкая, с хорошей борьбой. Поэтому не получилось финишировать, но я уверенно забрала все раунды.

— Есть досада от того, что впервые в карьере не финишировали соперницу?

— Да нет, в принципе, мне и тренеры говорят, что иногда бой должен пройти всю дистанцию, чтобы прочувствовать всё. У меня в профессионалах до этого не было полных боёв, а тут прошла всю дистанцию на таком уровне, я считаю, что это очень хорошо.

— Я видел пост у вас на странице в соцсетях про проблемы с подготовкой. Что было самым сложным, с чем пришлось столкнуться?

— Мы приехали в Таиланд, и в самом начале подготовки мне попали по лицу, травмировали челюсть. Было подозрение на перелом. Долго искали поликлинику, где можно сделать снимок, и в итоге нашли только в два часа ночи. На байке поехали туда с тренером, по дороге спустилось колесо, были разные моменты такие, однако в итоге добрались, снимок сделали, и, слава богу, обошлось без перелома. Просто травмировала связки и всё равно продолжила подготовку. Были ещё всякие болезни, много моментов по здоровью. И не только в Таиланде, но и дома. Однако справились со всем, подготовку завершили. Полетела на бой я одна, так как тренеру пока не дали визу в США.

— Не было мыслей сняться с боя на фоне всех сложностей?

— Нет. Переживания были, но так, чтобы прямо сниматься с боя — нет.

— У вас получился достаточно долгий простой перед этим поединком. Почему так? Что было с контрактом с «Нашим делом»?

— В декабре 2024 года у меня был бой, и по плану следующий должен был пройти в феврале-марте. И мы начали потихоньку готовиться, потом мне сказали, что турнир переносится на май, а потом – что лига закрывается. Мне уже подыскивали соперницу, были варианты, но, к сожалению, лига закрылась. Менеджеры искали другие варианты, где мне подраться. Ждали Претендентскую серию, меня сначала туда закинули, но потом в UFC сказали, что не хотят никого брать из России. Поэтому туда мы не попали. Бои искали долго, не могли ничего найти, и в конце осени пришёл контракт от PFL.

— Как это удалось сделать?

— Это всё работа моих менеджеров. Когда была на тренировке вечером, мне позвонил менеджер, попросил, чтобы я ему скинула загранпаспорт, и сказал, что потом всё расскажет. И выяснилось, что ждём контракт с PFL. В течение недели он пришёл.

— По условиям лучше, чем было в России?

— Да, конечно. Как минимум с точки зрения финансов здесь, в России, столько не заработаешь.

— Чуть больше двух лет назад вы отводили себе год на подписание в UFC. Эта мечта позади или на будущее планируется?

— Сейчас я уже переосмыслила много моментов. И на самом деле понимаешь, что UFC сильно раскручивают. Наверное, люди считают, что если ты в UFC, то дерёшься на какой-то другой планете. Но считаю, что всё зависит от условий. Если PFL или другая лига предоставляет тебе условия, даёт бои, хорошо платит, то почему бы не драться там?

— В вашем дивизионе есть Дакота Дитчева, которую продвигают как суперзвезду, есть экс-боец UFC Тайла Сантос. Заглядываете уже настолько вперёд, чтобы планировать будущие бои с ними?

— Я не выбираю себе соперниц, всё зависит от того, кого даст лига. Пускай будет Дитчева или ещё кто-то. Видно, что PFL ведёт Дакоту, думаю, все это понимают. Но время покажет, может, в будущем встретимся с Дитчевой.

— Вы дружите с Ириной Алексеевой. Не хотели повторить её перформанс после победы в дебютном бою в UFC?

— Сейчас не скажу, что мы прямо так дружим, много моментов случилось в жизни. Не такое близкое общение. Эпатажные вещи от меня? Тяжело сказать. Но повторять, как Ирина Алексеева, не очень хочется. Это же всё зависит от человека, от его внутреннего состояния.

— Вы из маленького города Полесск. Как попали в ММА?

— Да, я живу в Калининградской области. Полесск — маленький город с населением 6000 человек. В ММА попала, когда мне было 15 лет. Я оканчивала девятый класс, мне одноклассницы сказали, что у нас открылась секция по смешанным единоборствам. Мне стало интересно, я сходила попробовать и так и осталось. Какого-то кумира у меня не было. На начальном этапе моих занятий даже не следила за боями, просто было интересно то, чем занимаюсь.

— Прозвище Валькирия как появилось?

— Как-то ещё давно, перед профессиональной карьерой, я тренеру в шутку спросила: почему у всех есть прозвища, а у меня нет? И он пошутил, что буду Валькирией. Мы посмеялись, а прозвище потом прилипло.

— Татуировка на руке с этим связана?

— Да-да. Это была запланированная татуировка, очень хотела её набить. В 2022 году сделала, она обозначает моё прозвище.

— Что родители говорят по этому поводу? Смотрят бои?

— Мама смотрит бои. Меня все поддерживают, никто не против, что я занимаюсь. Все говорят, чтобы продолжала, если нравится. Все спокойно относятся.

— Не приходилось параллельно работать после начала профессиональной карьеры? Это нередкая же история для бойцов.

— Я тренирую детей уже пять лет. И когда переходила в профессионалы, у меня уже была своя группа. Конечно, небольшой заработок, но плюс ещё моя команда «Рать» поддерживала, помогала финансово. Поэтому не было мыслей, чтобы идти куда-то работать. Была поддержка, с которой можно было жить и спокойно тренироваться.

— Мало девушек из России выступает в зарубежных лигах. Либо выступает не очень успешно. Есть ли кризис в женских ММА в России?

— На самом деле, здесь очень тяжело набить даже профессиональный рекорд, потому что лиги не особо хотят делать женские бои. Армену Гуляну в «Нашем деле» это было интересно, и они делали такие бои часто, в каждый кард добавляли женские поединки. И редко, может, раз в год, могут провести турнир Ural FC или Open FC. Там недавно проводили женский бой. И из-за этого девчонкам тяжело набить рекорд, хотя у нас в России есть хорошие, способные девочки.

— Вы тренировались с Эрин Бланчфилд и Фатимой Клайн, обе девушки из топ-15 UFC. Как вам этот опыт?

— Это хорошие и крепкие девушки, было очень интересно с ними поработать. Но не скажу, что у меня с ними были какие-то сложности. И плюс мы работали аккуратно, задачи друг друга убить или устроить что-то вроде соревнований не было. Сильные девчонки, которые дерутся на высоком уровне.

— Что выберете для просмотра — Кайла Харрисон vs Аманда Нуньес или Роузи vs Карано?

— Харрисон и Нуньес. Из-за спортивной составляющей. По поводу Роузи и Карано тяжело сказать что-то после такого простоя. Думаю, этот бой больше как шоу, для привлечения внимания.

— На каком месте Валентина Шевченко в списке величайших девушек-бойцов в истории ММА?

— На первом, думаю. Выше, чем Нуньес. Мне кажется, Валентина — очень техничный боец, хорошо работает и в борьбе, и в стойке. Мне её стиль ближе, нравится, как она работает, поэтому выбираю её и отдаю ей первое место.

— Сейчас россияне доминируют и в UFC, и в PFL. Кого выделили бы как бойцов, чьи бои точно не пропустите?

— Никто особо на ум не приходит, честно говоря. Я смотрю турниры, если есть какие-то интересные для меня бои. Если таких нет — не смотрю турнир. Чимаев — Стрикленд или Топурия — Гэтжи — интересные бои.

— Когда планируете вернуться в клетку? Есть желаемая дата?

— Пока что не связывалась с командой и менеджерами по этому поводу. Но в ближайшее время свяжемся и будем узнавать от PFL, когда ближайшая дата, на какой период запланирован бой, кто соперница. По-хорошему провести три боя за год было бы отлично.