Кто станет претендентом на пояс Махачева? Не пропускайте бой Пратеса и Делла Маддалены

2 мая в австралийском Перте пройдёт турнир UFC Fight Night 275. Главным событием ивента станет поединок полусредневесов из топ-5 рейтинга — бывший чемпион организации Джек Делла Маддалена встретится с одним из самых ярких бойцов промоушена Карлосом Пратесом.

Сейчас ситуация на верхушке полусреднего веса довольно запутана. Сразу несколько человек уже сейчас заявляют о претензиях на титульник, а кому-то осталось одержать одну-две победы, чтобы биться за пояс. К таковым относится и Пратес. Сейчас бразилец – пятый в рейтинге, и потенциальная победа над экс-чемпионом, занимающим первое место в дивизионе, сделает Карлоса претендентом на титул. Более того, такой расклад может спутать все карты по предстоящему бою Ислама Махачева в августе. Сейчас россиянину прочат в соперники Иана Гарри или в крайнем случае Майкла Моралеса. У Пратеса есть небольшой шанс опередить обоих и встретиться с Махачевым .

Однако бой Карлоса с Делла Маддаленой интересен и без влияния на титульную гонку. Тут гарантировано зрелищное и яркое противостояние. Джек обладает очень хорошо поставленным боксом. На средней дистанции он один из лучших бойцов в своём дивизионе. Алекс Волкановски утверждает, что Делла Маддалена способен доставить проблемы в стойке любому бойцу. Джек хорошо работает передней рукой, часто заходит с многоударными комбинациями и очень эффективно меняет этажи атак . Вдобавок к этому скиллсету у австралийца есть ещё очень опасные колени на ближней дистанции — так он, например, нокаутировал Гилберта Бёрнса.

Бокс Делла Маддалены будет важным аспектом, потому что Пратес довольно много пропускает — 4,53 акцентированного удара в среднем за минуту. Да, при этом Карлос показал в бою с Гарри, что его тяжело полноценно пробить, но это всё равно многовато для топ-бойца. Для сравнения: у Делла Маддалены этот показатель — 3,78. Но у австралийца положительная разница в ударах (наносит на 1,55 удара в среднем больше), тогда как у Пратеса – отрицательная.

С другой стороны, сам Карлос входит в топ-10 дивизиона по точности акцентированных ударов. С высокой долей вероятности Пратес уступает Делла Маддалене в чистом боксе, зато Кошмар хорош в других вещах. У него очень богатый опыт в тайском боксе, отсюда в арсенале бразильца несколько креативных приёмов . Например, Джеффа Нила он нокаутировал локтем с разворота, а Чарльза Радтке обманул и сложил ударом коленом в корпус. Кроме того, Пратес очень хорошо дышит (хотя является заядлым курильщиком) и здорово двигается, его сложно закрыть прессингом.

А самое главное — невероятная нокаутирующая мощь в руках Карлоса . Будучи довольно худощавым бойцом, он коллекционирует однопанчевые нокауты. Не устоял даже бывший чемпион Леон Эдвардс, который неплохо начал бой с Пратесом, однако наткнулся на смертельный левый прямой. Карлос хорошо пользуется антропометрией, у него отличный тайминг, он может подолгу выцеливать тот самый удар (отчасти отсюда отрицательная разница в ударах), чтобы нокаутировать соперника. Иногда это выходит боком, как в бою с Гарри, который перестрелял Пратеса с дистанции, пока бразилец ходил и ждал шанса. Но, к слову, даже там Карлос был близок к финишу, однако Иан выжил.

Пратес и сам не знает, откуда у него взялась такая нокаутирующая сила: «Секрет моей ударной мощи? Не скажу, ведь это секрет. Не знаю… Думаю, это всё пребывание в Таиланде, опыт, то, что я там часто дрался, по пять-шесть раз в месяц, провёл больше 100 боев по правилам муай-тай. И плюс каждый день я прихожу в зал, работаю с ребятами из Fighting Nerds, и это делает меня лучше».

Этот бой не классическое противостояние стилей вроде борца против ударника, однако тут тоже есть интрига в том, чья манера ведения боя окажется лучше. Более академичный ударник Делла Маддалена, предпочитающий бокс, против «тайца» Пратеса с незаурядной ударной мощью. Такие бои пропускать не стоит, будет ярко.