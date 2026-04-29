Как баскетболистка из христианской школы стала звездой ММА и кино? Путь Джины Карано

В ночь с 16 на 17 мая в США состоится дебютный турнир по смешанным единоборствам, организованный известным блогером Джейком Полом и его промоутерской компанией Most Valuable Promotions. Возглавит его поединок легендарных Ронды Роузи и Джины Карано, благодаря которым женские бои в своё время вышли на новый уровень. В отличие от Роузи, для Карано смешанные единоборства не были столь важной частью жизни: Джина ярко проявляла себя и в киноиндустрии, и в качестве модели, и в других сферах. Тем не менее и в мире единоборств, куда она пришла ради того, чтобы прежде всего избавиться от лишнего веса, Карано также оставила весомый след.

Имя: Джина Карано

Дата рождения: 16 апреля 1982 года

Место рождения: Даллас, Техас, США

Рост: 173 см

Размах рук: 169 см

Рекорд: 7-1

Весовая категория: женский лёгкий вес

Прозвище: Conviction

Училась в христианской школе и была баскетбольной звездой

Джина родилась в штате Техас в многодетной семье: у неё есть старшая и младшая сёстры. Гленн Карано, отец Джины, был профессиональным игроком в американский футбол, причём игроком очень даже неплохим. Особенно на студенческом уровне, где Карано выступал за сборную университета Невады, будучи квотербеком. После Гленн получил приглашение в Национальную футбольную лигу, играл за «Даллас», но стать звездой американского футбола так и не сумел.

Поэтому неудивительно, что в детстве у будущей звезды смешанных единоборств Джины Карано было много спорта. При этом ни ММА, которые тогда ещё не были популярны, ни другие виды единоборств Джину не интересовали. Она больше увлекалась игровыми видами спорта: футболом, волейболом, софтболом.

Джина Карано в детстве Фото: Из личного архива Джины Карано

Особое место в жизни Карано занимал баскетбол. И это несмотря на далеко не самые баскетбольные габариты – рост Джины 173 см. Первые успехи в спорте у неё были именно в баскетболе: в школе она играла за команду, вместе с которой стала победительницей чемпионата штата. К слову, училась Карано в христианской школе и хорошей успеваемостью не отличалась. Как признавалась сама Джина, в баскетболе она действовала на позиции разыгрывающей, при этом предпочитала жёсткую и агрессивную игру с большим количеством единоборств и фолов.

Пришла в муай-тай, чтобы похудеть

После школы Джина пыталась учиться в университете, причём сразу в двух. А если быть точнее, то в одном, но в двух разных городах. Начала обучение в университете Невады в Рено, продолжила в нём же, но в Лас-Вегасе – там же учился и её отец. Карано изучала психологию, однако диплом так и не получила.

Как выяснится позднее, Джина работать по специальности и не собиралась. Карано внезапно оказалась в мире единоборств. Вместе со своим парнем Кевином Россом она пришла на тренировку по тайскому боксу, где услышала от одного из инструкторов то, что смотивировало её к регулярным занятиям.

«Девочка, ты толстая. Тебе нужно похудеть. Мы покажем тебе как». Если бы это была моя мама или мой парень, которые так на меня набросились, я бы, наверное, ответила жестом с одним пальцем. Но эти слова исходили от невероятно подтянутого и дисциплинированного мужчины, который предложил мне помощь. Его слова задели меня за живое. Я сказала маме, что хочу серьёзно заниматься тайским боксом, и она с пониманием отнеслась к этому и дала мне деньги на 20 уроков. Она обняла меня и сказала, чтобы я следовала своей мечте», — вспоминала Карано в одном из интервью.

Джина Карано Фото: Из личного архива Джины Карано

Собственно, вот так нелепо и во многом случайно начался путь Джины в мире единоборств. Но прогресс у Карано был стремительным. Она похудела на 16 кг и стала вписываться в лимит весовой категории до 66 кг, хотя, забегая вперёд, надо сказать, что вес был одной из главных проблем Джины: она неоднократно проваливала процедуру взвешивания, выступая профессионально.

Джина Карано Фото: Robert Laberge/Getty Images

В муай-тай Карано набила неплохой рекорд и обратила на себя внимание промоутеров смешанных единоборств. Девушка с эффектной внешностью и неплохими спортивными данными должна была стать звездой в мире ММА, и она ей стала.

Вывела женские бои на новый уровень

Джина не доросла до статуса суперзвезды в плане спортивных результатов. Она не была топовой чемпионкой, как Аманда Нуньес или Валентина Шевченко, в её карьере было всего восемь поединков. Но именно Карано стала той, кто вообще проложил путь и Роузи, и Нуньес с Шевченко, и многим другим девушкам-бойцам. Именно Джина вывела женские бои на совершенно другой уровень.

«Есть только один человек, ради которого я бы вернулась – Джина Карано. Она причина, по которой я начала драться. Она стала причиной, по которой я увидела эту возможность. Всегда буду ей благодарна», — говорила Ронда Роузи ещё несколько лет назад.

До Карано женские поединки если и включались в карды турниров по ММА, то в исключительных случаях, и в большинстве из них – в не самых популярных и не всегда легальных промоушенах. К слову, Джина тоже начинала карьеру в смешанных единоборствах с двух поединков в малоизвестных лигах, нокаутировала Лейтицию Пестову и Роузи Секстон и получила приглашение в Strikeforce – туда, где выступали Фёдор Емельяненко, Даниэль Кормье и многие другие.

Джина Карано и Фёдор Емельяненко Фото: Из личного архива Джины Карано

Там Джина разобралась с Элайной Максвелл, после чего присоединилась к промоушену EliteXC, где провела ровно половину всех своих боёв. Эффектная красотка поражала всех не только своей внешностью, но и техникой и, что главное, физической мощью. Дебют в новой лиге получился по-настоящему историческим: поединок против Джули Кедзи в феврале 2007 года стал первым женским боем, который показали по национальному телевидению – прорывной момент для смешанных единоборств тех времён.

Джина Карано Фото: Esther Lin/Getty Images

Рекордный гонорар и досрочная пенсия

Позже бои Карано транслировались по ТВ ещё не раз. Джина действительно стала тем самым первопроходцем, проложившим путь остальным девушкам-бойцам, и во многом благодаря её популярности сейчас вообще существуют женские бои.

Также Карано стала обладательницей самого большого гонорара в истории поединков женщин на тот момент – конечно, за бой с Крис Сайборг. Тот бой стал историческим не только из-за гонорара Карано в $ 100 тыс., но и по другим причинам. Джина и Крис сошлись в титульном бою в Strikeforce: после банкротства лиги EliteXC Карано оказалась в промоушене, в котором уже выступала. И сразу же получила бой за пояс, ведь на тот момент Джина переживала пик популярности в смешанных единоборствах. И, что главное, Карано и Сайборг возглавили турнир Strikeforce – ещё одна веха в женских боях. И снова при участии Карано.

Тот самый бой Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Тот бой Джина проиграла нокаутом. Многие ждали реванша Карано с Сайборг, тем более что их первый бой привлёк колоссальное внимание. Однако это был последний поединок Джины до нынешнего возвращения: Карано надолго отложила бойцовские перчатки. Благо ей было чем заняться и вне мира единоборств.

Звезда вне октагона

Помимо спортивной карьеры, Джина известна как актриса и участница различных шоу. Например, особую популярность ей принесло участие в проекте American Gladiators. В кино Карано дебютировала с эпизодической роли в фильме «Кровь и кость», где, конечно же, её героиня участвовала в уличных драках. Кстати, многие эксперты и критики отмечали, что техника и бойцовское прошлое Карано делали сцены драк с её участием по-настоящему реалистичными и зрелищными. Дальше была главная роль в фильме «Нокаут», после этого – съёмки в «Форсаже», «Дэдпуле» и «Кикбоксёр: Возмездие». Джина за короткий период сумела переквалифицироваться из девушки-бойца в полноценную актрису.

Джина Карано Фото: Кадр из фильма «Дэдпул»

Отдельной главой в её фильмографии является сериал «Мандалорец», участие в котором принесло Карано новый приток популярности. Она исполнила роль Кары Дюн, с которой отлично справлялась. Но затем был грандиозный скандал с увольнением Карано из картины за высказывание политической позиции, суды, в которых за Джину вступался даже Илон Маск. Летом 2025 года Джина урегулировала конфликт с Disney и Lucasfilm, а недавно даже намекнула на возвращение к съёмкам.

Джина Карано Фото: Кадр из сериала «Мандалорец»

Впрочем, пока карьера актрисы поставлена на паузу. Сейчас у Джины впереди грандиозный бой с Рондой Роузи. Можно много дискутировать о спортивной составляющей этого поединка, однако то, что противостояние Карано и Роузи вызовет колоссальный зрительский интерес – с этим спорить бесполезно. Главный секс-символ женских ММА возвращается в октагон спустя почти 20 лет – масштабное событие для индустрии.