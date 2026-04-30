Незаметная разминка перед Биволом. Бенавидес — суперзвезда «на разогреве»?

В ночь со 2 на 3 мая в США пройдёт масштабный вечер бокса, главным событием которого станет поединок за два титула чемпиона мира в крузервейте. Обладатель поясов Хильберто Рамирес поприветствует в первом тяжёлом весе непобеждённого чемпиона WBC в полутяжёлом весе Дэвида Бенавидеса. Интересно, что Бенавидес не так давно и вовсе выступал во втором среднем дивизионе и ждал поединка с Канело, а теперь добрался до крузервейта. Рамирес рискует в этом поединке своими поясами, Бенавидес – «ноликом» и репутацией непобеждённого устрашающего нокаутёра, от которого все бегают. Так что бой обещает быть крайне интересным. Вот только есть и момент, который довольно сильно смущает. Выглядит всё так, будто особого ажиотажа вокруг поединка и нет . Он теряется среди всех майских анонсов и даже неприметен в программе предстоящих выходных.

Стоит отметить, что Бенавидес – боец с очень двойственной природой. С одной стороны, его профессиональный рекорд – 31-0 (25 KO). В такой ситуации все ожидают зрелища. И Дэвид со своими соперниками его даёт. Вот только не всегда этого хватает, чтобы «сделать вечер». Поэтому, так уж повелось, очень часто он попадает в андеркард, выступает «на разогреве» у главных звёзд. Достаточно просто напомнить, что даже его поединок с Александром Гвоздиком носил характер заглавного. А когда бой всё-таки закрывает вечер… Остаётся не самое приятное послевкусие. Возможно, Дэвид до этой планки пока ещё не дорос. Либо не получил того самого соперника, который для этого нужен.

Кроме того, есть вопросы и к тому, как Дэвид привык прогревать свои поединки. Сейчас его соперником станет Рамирес. Мексиканец, у которого всего лишь одно поражение – от Дмитрия Бивола. Через это вполне можно было бы попробовать раскачать предстоящий поединок. А ещё «запустить» свои руки к самому россиянину. Бивол победил Хильберто лишь решением судей. Если победить досрочно, можно получить классный рычаг для трэш-тока. Но даже в файт-вик с Рамиресом всё тихо. Никаких оскорблений и попыток задеть, всё на полнейшем уважении. К сожалению или к счастью, сейчас такое не любят. Профессиональный бокс – место для разборок, которые раскручивают громко и с помпой. А бои без классного прогрева чаще всего проходят стороной мимо фанатов.

Дэвид Бенавидес и Хильберто Рамирес Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Бенавидесу пора выстраивать свой образ. Есть боксёры, который намного слабее в техническом и тактическом плане. Но они «продаются». Имеют узнаваемые черты, круто ведут трэш-ток. У Дэвида, к сожалению, всё наоборот. Но нужно понимать, что именно предстоящий поединок может определить ближайшее будущее. А всё потому, что он должен стать драгоценным мостиком к большим вызовам. И если проиграть в самый ответственный момент, можно будет не рассчитывать на что-то серьёзное. Сейчас же действительно намечены сразу три вектора. Эти пути могут вывести к Биволу, Артуру Бетербиеву и Саулю Альваресу. Любопытно, что сам Бенавидес, видимо, больше рассчитывает на противостояния с россиянами.

Дэвид Бенавидес бывший чемпион мира по версии WBC «Бой, который меня больше всего волнует, — это, наверное, поединок с Бетербиевым. Это будет просто сражение двух монстров. В конце концов, именно такие бои люди и хотят увидеть. Бетербиев долгое время был своего рода бугименом в полутяжёлом весе. Поэтому для меня как для монстра важно выйти на ринг и одолеть этого бугимена. Я уважаю Дмитрия Бивола. Он отличный боец, но после этого боя ему определённо придётся прийти ко мне. Мой план не заключался в том, чтобы просто покинуть полутяжёлый дивизион. Я планировал подняться, забрать два титула, вернуться обратно и сделать наш бой с Биволом ещё более значимым. Моя мечта — стать объединённым чемпионом».

Со спортивной точки зрения Бенавидес дорос до таких противостояний. Разве он не дотягивает до уровня Михаэля Айферта, которого ждёт поединок с Биволом? Конечно, даже превосходит. Но нужно становиться выгодным для промоутеров. Если Дэвид действительно сделает это, то вполне может рассчитывать на любой из трёх желаемых поединков. Если же продолжить стоять на месте, то так и будет тем самым парнем, который идеален «для разогрева». Есть ощущение, что у Бенавидеса есть всё, чтобы преодолеть этот барьер.