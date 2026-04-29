Российских боксёров допустили к олимпийскому спорту! Но нюансов — море

Российских боксёров допустили к олимпийскому боксу! Именно так должен начинаться этот текст. Потому что именно это – основная мысль. И самая важная. World Boxing приняла соответствующее решение. Оно выглядит совершенно закономерным, исходя из того, что совсем недавно наша страна вступила в ряды организации. А теперь Международная федерация бокса выкатила большой пресс-релиз. Вот только в нём не только оптимистичные нотки. Достаточно взглянуть немного глубже, чтобы понять – проблем и «подводных камней» намного больше, чем может показаться.

Полностью пресс-релиз выглядит следующим образом: «Всемирная боксёрская федерация подтвердила детали своей новой процедуры AIN (Индивидуальные нейтральные спортсмены), которая будет использоваться для определения критериев, на которых спортсмены, тренеры, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут допущены к участию в международных соревнованиях, организованных World Boxing и её Континентальной конфедерацией Европы.

Делегациям из России и Беларуси не будет разрешено участвовать с национальными флагами, в национальной форме или под гимнами, и им придётся пройти тщательную проверку, чтобы получить возможность выступать на мероприятиях Всемирной боксёрской федерации.

В ходе соревнований использование флага страны или национальной федерации запрещено. Если боксёр из страны AIN завоюет золотую медаль, национальный гимн исполняться не будет. В случае завоевания медали боксёром из страны-участницы AIN во время церемонии награждения будет использован логотип AIN.

На майках боксеров будет написано AIN, а не RUS или BLR. Логотип национальной федерации или страны на боксёрской форме не допускается. С момента прибытия и до отъезда ни одному члену делегации AIN не разрешается носить какие-либо предметы с изображением флага или логотипа своей страны или национальной федерации на любых официальных мероприятиях, включая проверку заявок, жеребьёвку, взвешивание или технические совещания.

Процедура AIN была одобрена Исполнительным советом World Boxing на его последнем заседании в апреле 2026 года и отражает подход, принятый Международным олимпийским комитетом (МОК)».

Имам Хатаев на подиуме Фото: Buda Mendes/Getty Images

А теперь давайте разберём всё по порядку. На что следует обращать особенное внимание? Первая фраза: «Всемирная боксёрская федерация подтвердила детали своей новой процедуры AIN (Индивидуальные нейтральные спортсмены), которая будет использоваться для определения критериев , на которых спортсмены, тренеры, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут допущены к участию в международных соревнованиях, организованных World Boxing и её Континентальной конфедерацией Европы».

Получается, что самих критериев пока нет. Кто гарантирует, что они будут лояльными к нашим соотечественникам? Пока фактически может получиться ситуация, при которой допуск реален только на бумаге. На деле же всё это будет настолько сложно, что от России на турниры смогут заявляться лишь считаные боксёры. Если вообще смогут. К сожалению, последние годы приучили к коварству Олимпийского комитета. И к тому, что отношение к России – не самое дружественное. Так почему же мы должны думать, что процедуры будут направлены на максимальный допуск наших спортсменов? Есть грустная, но закономерная уверенность в обратном.

Альберт Батыргазиев Фото: Buda Mendes/Getty Images

Следующий момент: «Делегациям из России и Беларуси не будет разрешено участвовать с национальными флагами, в национальной форме или под гимнами, и им придётся пройти тщательную проверку, чтобы получить возможность выступать на мероприятиях Всемирной боксёрской федерации». И первая часть тезиса выглядит самой безобидной. Да, нейтральный статус – не самая приятная вещь. Флага и гимна не будет. Но это всё равно позволяет спортсменам реализовать свою мечту – принять участие в Олимпийских играх. Многие работают и тренируются для этого с самого детства. Поэтому подобное «потепление» выглядит очень положительным моментом. Пугает другое…

Тщательная проверка – вот самый страшный момент этой истории . На последние Олимпийские игры от России поехали всего лишь 13 спортсменов в шести видах спорта. Причиной стала именно процедура допуска. Подходить под условия будет очень тяжело. Например, большинство наших боксёров имеют звания военнослужащих. Есть ощущение, что уже одно это может стать преградой. А ведь есть ещё высказывания в СМИ, конфликты, другие факторы. Поэтому есть ощущение, что большое представительство России на предстоящих турнирах от World Boxing ждать не стоит.

Зенфира Магомедалиева Фото: РИА Новости

Факт остаётся фактом. Олимпийский бокс открыт для России. Вот только вообще нет понимания, как именно это будет выглядеть на практике. Конечно, хочется верить в лучшее. В национальной команде можно собрать большое количество топовых боксёров, которые способны привезти с ОИ-2028 целую россыпь наград. Но получится ли реализовать всё это на практике? Скоро узнаем.