«Могли бы вместе отстроить деревни в Дагестане». Пол вызвал на бой Хабиба и Конора

Джейк Пол – один из самых ярких деятелей в мире единоборств. Он сам с большим удовольствием выступает по правилам профессионального бокса и развивает джентльменский вид спорта. А ещё обещает навести порядок в MMA, где совсем скоро пройдёт первый турнир его лиги MVP. Но, видимо, одних организаторских функций в смешанных единоборствах ему не хватает. И он не раз заявлял о желании провести несколько поединков. Правда, если изначально фамилии выглядели вполне реальными (даже Александр Усик – в серии боёв по различным правилам), то теперь всё начинает напоминать сон при температуре 40°С. Джейк одновременно бросил вызов Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову !

Пол – настоящий шоумен. И ради хайпа он готов пойти на всё. Не жалеет Джейк даже собственное здоровье. Поэтому вряд ли он кого-то вообще реально боится. Так, Пол мужественно вышел в ринг против Энтони Джошуа – одного из самых крутых нокаутёров в профессиональном боксе. Причём сделал это уже после того, как Эй Джей брутально уничтожил Фрэнсиса Нганну. Что примечательно, Джейк продержался дольше Хищника. И в итоге получил множественные переломы челюсти. Однако восстановился и вновь готов удивлять мир единоборств. Поэтому ни о каком страхе не может идти и речи.

Джейк любит говорить громко и ярко. Он во всеуслышание обещает, что совсем скоро UFC отойдёт на второй план, поскольку место будет занято именно организацией MVP. А теперь ещё и принял решение сделать «прыжок» сразу на двух икон лучшей лиги на планете: «Дональд Трамп сказал, что хотел бы видеть мой бой с Хабибом, это был бы потрясающий поединок. Самый большой бой, который только можно организовать, – это я против Макгрегора в ММА. Однако бой с Хабибом в ММА тоже будет грандиозным, так что нам нужно вытащить Хабиба. Не думаю, что смогу заинтересовать его деньгами, но, может быть, мы могли бы вместе сделать что-то интересное и полезное. Например, отстроить деревни в Дагестане – я только за».

Давайте сразу обусловимся. В поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джейком Полом не верится даже в параллельных вселенных. На данный момент попросту не видно расклада, при котором такое вообще возможно. Последний бой Орла состоялся в октябре 2020 года. С тех пор он свято чтит своё обещание маме. Да и не имеет особой необходимости возвращаться в клетку. Сейчас Нурмагомедов тренирует братьев и других подопечных, занимается собственной жизнью. В UFC много раз пытались заманить Хабиба назад. Но он всегда был непреклонен. Не помогли уговоры лично Даны Уайта, не сработали попытки буквально «купить» ещё один бой. У Хабиба принципиальная позиция, отходить от которой Орёл не собирается .

Да, конечно, фанаты MMA буквально грезят тем, что Нурмагомедов всё-таки вернётся. Однако сложно себе представить, что случится это ради вот такого противостояния, которое больше похоже на выставочное. Все прекрасно понимают, насколько разные навыки у парней. Шансов у Пола даже с учётом многолетнего простоя Хабиба не ноль. Ещё меньше. Поэтому и ждать такой поединок не стоит. Не поможет в его проведении и личная заинтересованность Трампа.

Идея поединка между Полом и Макгрегором – совсем другое дело. Вот такой бой организовать реально. Причём в его проведении могут быть заинтересованы абсолютно все стороны. Объясняем на пальцах. Джейку это даст возможность провести максимально громкий бой в смешанных единоборствах. В профессиональном боксе у него уже есть такой опыт. Были и Майк Тайсон, и Джошуа. Теперь можно подраться с легендой MMA. А разве Конора можно охарактеризовать по-другому? Кажется, нет. Поэтому Пол совершенно точно заинтересован в таком противостоянии.

Лишний раз уговаривать Макгрегора вряд ли придётся. Конор – давно уже бизнесмен. Который прекрасно понимает, сколько можно заработать за такой бой. Сейчас активно ведутся разговоры, что ирландец может провести поединок в UFC. Там настолько безопасных оппонентов не будет. Особенно если прогнозы инсайдеров сбудутся. Ноториусу пророчат противостояние с Максом Холлоуэем. А потенциальный поединок с Джейком – лёгкие деньги для Макгрегора. Да, после простоя и заржавевшего. Но если Конор выиграет, все моментально заговорят о том, как же ирландец хорош. А если проиграет… Просто сойдутся во мнении, что простой окончательно добил карьеру Макгрегора, которую, если уж совсем честно, все давно «похоронили».

