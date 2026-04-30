UFC 310 — это не только про войну Чимаева и Стрикленда. Впереди исторический турнир

Дата и время турнира UFC 328

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт очередной номерной турнир UFC 328. Начало ивента – в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.

В главном событии вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд.

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой.

На этом же турнире свои поединки проведут и другие россияне. Александр Волков в очередной раз попытается доказать, что заслуживает титульного шанса, и будет биться с Вальдо Кортес-Акостой.

Роман Копылов, идущий на серии поражений, встретится с Марко Тулио. А непобеждённый Байсангур Сусуркаев проведёт третий бой в UFC — его соперником станет Джорден Сантос.

Прямая трансляция UFC 328

Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 328

Основной кард:

Предварительный кард:

Атеба Готье — Оззи Диас;

Джим Миллер — Джаред Гордон;

Грант Доусон — Матеуш Ребецки;

Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;

Пэт Сабатини — Уильям Гомис;

Роман Копылов — Марко Тулио;

Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;

Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на главный бой турнира UFC 328

Основатель зала Gor MMA и тренер Гор Азизян поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым и третьим номером рейтинга Шоном Стриклендом.

«Конечно, есть шансы у Шона. Стрикленд — это не подарок. Он [Энтони] Эрнандеса деклассировал, [Пауло] Косту обманул. Вообще не понимаю, как можно его считать пустым. Шон борется очень хорошо. Думаю, Хамзату в бою со Стриклендом не будет так же легко, как с [Дрикусом] дю Плесси. Не получится у Чимаева так швырять Шона пять раундов, это нереально. Конечно, Стрикленд может оказать сопротивление Хамзату в борьбе. Он очень хорошо защищается, очень крепкий боец. Пусть фанаты готовятся увидеть тяжёлый бой, это не будет лёгкая прогулка.

Если в первом раунде Хамзат его не прикончит, для Чимаева это будет сложный бой все пять раундов», — сказал Азизян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Российский боец UFC Азамат Бекоев также высказался о предстоящем поединке.

«Мы видели, что Стрикленд выносливый. Мне кажется, что Чимаев должен выигрывать этот поединок, но легко ему точно не будет. Стрикленд неприятный боец, наносит много таких ударов-тычков. Но, думаю, Хамзат победит», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Арман Царукян также оставил свой короткий прогноз: «Хамзат задушит его».