Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: когда бой, дата и время боя, где смотреть, кто показывает, эфир

UFC 310 — это не только про войну Чимаева и Стрикленда. Впереди исторический турнир
Сергей Сорокин
UFC 310
Комментарии
Ивент может стать настоящим праздником для России.

Дата и время турнира UFC 328

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт очередной номерной турнир UFC 328. Начало ивента – в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.

В главном событии вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд.

UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой.

На этом же турнире свои поединки проведут и другие россияне. Александр Волков в очередной раз попытается доказать, что заслуживает титульного шанса, и будет биться с Вальдо Кортес-Акостой.

UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

Роман Копылов, идущий на серии поражений, встретится с Марко Тулио. А непобеждённый Байсангур Сусуркаев проведёт третий бой в UFC — его соперником станет Джорден Сантос.

UFC 328, Ньюарк, США
Роман Копылов — Марко Тулио
10 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Роман Копылов
Не началось
Марко Тулио
UFC 328, Ньюарк, США
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос
10 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Байсангур Сусуркаев
Не началось
Джорден Сантос

Прямая трансляция UFC 328

Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 328

Основной кард:

Предварительный кард:

  • Атеба Готье — Оззи Диас;
  • Джим Миллер — Джаред Гордон;
  • Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
  • Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
  • Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
  • Роман Копылов — Марко Тулио;
  • Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
  • Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.

Прогноз на главный бой турнира UFC 328

Основатель зала Gor MMA и тренер Гор Азизян поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым и третьим номером рейтинга Шоном Стриклендом.

«Конечно, есть шансы у Шона. Стрикленд — это не подарок. Он [Энтони] Эрнандеса деклассировал, [Пауло] Косту обманул. Вообще не понимаю, как можно его считать пустым. Шон борется очень хорошо. Думаю, Хамзату в бою со Стриклендом не будет так же легко, как с [Дрикусом] дю Плесси. Не получится у Чимаева так швырять Шона пять раундов, это нереально. Конечно, Стрикленд может оказать сопротивление Хамзату в борьбе. Он очень хорошо защищается, очень крепкий боец. Пусть фанаты готовятся увидеть тяжёлый бой, это не будет лёгкая прогулка.

Если в первом раунде Хамзат его не прикончит, для Чимаева это будет сложный бой все пять раундов», — сказал Азизян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Российский боец UFC Азамат Бекоев также высказался о предстоящем поединке.

«Мы видели, что Стрикленд выносливый. Мне кажется, что Чимаев должен выигрывать этот поединок, но легко ему точно не будет. Стрикленд неприятный боец, наносит много таких ударов-тычков. Но, думаю, Хамзат победит», — сказал Бекоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Арман Царукян также оставил свой короткий прогноз: «Хамзат задушит его».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android