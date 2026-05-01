UFC Перт: бой претендентов на пояс Махачева станет украшением турнира! LIVE

2 мая в австралийском Перте пройдёт турнир UFC Fight Night 275. Главным событием ивента станет поединок полусредневесов из топ-5 рейтинга — бывший чемпион организации Джек Делла Маддалена встретится с одним из самых ярких бойцов промоушена Карлосом Пратесом.
Также на турнире выступит Шамиль Газиев. Он возвращается в клетку после поражения. В ноябре 2025 года в первом раунде Шамиля нокаутировал Вальдо Кортес-Акоста. Теперь же у Газиева есть шанс исправиться. Противостоять ему будет австралиец Брандо Перичич.
🔮 Асланбек Бадаев дал прогноз на бой Делла Маддалена — Пратес
«Делла Маддалена дерётся дома, он собран. Это хороший ударник. Мне кажется его ударка чище, он техничнее. Да, Пратес — габаритный, нестандартный боец. Но мне кажется, что Делла Маддалена сделает свою работу. На мой взгляд, он ментально сильнее, сильнее духом. Чья победа выгоднее… Наверное, для Океании выгоднее победа Делла Маддалены. Из Бразилии есть бойцы, есть свои звёзды. А из Океании… Есть Алекс Волкановски, но скоро он уже уйдёт. Хотя в UFC вряд ли беспокоятся на тему, чья победа нужнее. По факту для каждого исхода у них найдётся сценарий», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
🐺 Волкановски дал прогноз на бой Пратеса и Маддалены
Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился ожиданиями от поединка бойцов в полусреднем весе Карлоса Пратеса и Джека Делла Маддалены, который состоится 2 мая в Перте и возглавит турнир UFC Fight Night 275.
«Джек Делла Маддалена против Карлоса Пратеса – невероятное главное событие. Если бы Джек не проиграл Исламу, он был бы огромным фаворитом в этом поединке, но сейчас ставки близки. Оба парня могут завершить бой досрочно, но можем увидеть и пять раундов. Я склоняюсь к победе Джека, но это очень интересный бой — потенциально бой вечера. Не предвзят ли я? Возможно, но не слишком. Давайте смотреть на это реально. Джек неоднократно проявлял себя. Да, он возвращается после большого поражения, но мы знаем, как хорош его бокс. Этот бой точно пройдёт в стойке, а на ногах у него всегда преимущество. Так что ставлю на победу Джека Делла Маддалены», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.
Где смотреть турнир UFC Перт
Посмотреть трансляцию турнира UFC Перт можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🏋️ Карлос Пратес и Джек Делла Маддалена показали одинаковый вес в преддверии поединка
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена и пятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес успешно сделали вес в преддверии поединка, который пройдёт завтра.
Джек и Карлос показали на весах 77,11 кг.
Дата и время турнира с главным боем Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес
Турнир UFC Fight Night 275 пройдёт 2 мая в австралийском Перте. Старт ивента запланирован на 11:00 по московскому времени, главного карда – на 14:00 мск.
⚖️ Шамиль Газиев успешно сделал вес перед боем на UFC в Австралии
Шамиль показал на весах 119,7 кг, а Брандо — 120,2 кг.
Полный кард турнира UFC Перт
- Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес;
- Бенеил Дариуш — Куиллан Салкиллд;
- Тим Эллиотт — Стив Эрцег;
- Шамиль Газиев — Брандо Перичич;
- Тай Туиваса — Луи Сазерленд;
- Кэмерон Роустон — Роберт Брычек;
- Джуниор Тафа — Кевин Кристиан;
- Джейкоб Малкун — Джеральд Миршерт;
- Колби Тикнесс — Винс Моралес;
- Бен Джонстон — Уэсли Шульц;
- Марван Рахики — Оливер Шмид;
- Джонатан Микаллеф — Темба Горимбо;
- Дом Мар Фан — Коди Стил.