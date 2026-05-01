UFC Перт: бой претендентов на пояс Махачева станет украшением турнира! LIVE

2 мая в австралийском Перте пройдёт турнир UFC Fight Night 275. Главным событием ивента станет поединок полусредневесов из топ-5 рейтинга — бывший чемпион организации Джек Делла Маддалена встретится с одним из самых ярких бойцов промоушена Карлосом Пратесом.

Также на турнире выступит Шамиль Газиев. Он возвращается в клетку после поражения. В ноябре 2025 года в первом раунде Шамиля нокаутировал Вальдо Кортес-Акоста. Теперь же у Газиева есть шанс исправиться. Противостоять ему будет австралиец Брандо Перичич.

