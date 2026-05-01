Бой Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: прямая онлайн-трансляция, бокс 2 мая 2026 года, смотреть, эфир, лайв

Иноуэ vs Накатани: Монстр останется абсолютным чемпионом или ждём апсет 10-летия? LIVE
Яхья Гасанов
Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани
Два японца бьются за величие.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Tokyo Dome» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет один из самых крупных поединков в современном боксе — абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ встретится с соотечественником Дзюнто Накатани, который проводит свой второй бой в этой весовой категории.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Дзюнто Накатани

Иноуэ — чемпион мира в четырёх весах, дважды японец собирал все пояса и становился абсолютом. Накатани, в свою очередь, покорил три дивизиона. Рекорд у обоих боксёров — 32-0, и они входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Сколько зарабатывают главные звёзды турнира:
Иноуэ — король, Накатани сильно отстаёт. Сколько зарабатывают звёздные японцы
10:51 Яхья Гасанов

🔮 Нонито Донэйр сделал прогноз на бой Иноуэ против Накатани

«Многие отдают предпочтение Иноуэ в силу его более богатого опыта и весовой категории — Накатани поднимается в весе. Но это высокий левша, который не боится Иноуэ. Кто первым навяжет свой стиль, тот и победит. Я склоняюсь в сторону Иноуэ и думаю, что будет нокаут, потому что оба боксера будут стремиться к досрочному завершению… Накатани достаточно часто пропускает, потому что боксирует в основном на средней дистанции… А Иноуэ очень опасен, когда ему удаётся донести свой удар», — сказал Донэйр в интервью для канала WBC.

10:47 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Иноуэ — Накатани

Правами на трансляцию турнира владеет стриминговый сервис DAZN. В России легальная трансляция турнира не планируется. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

10:47 Яхья Гасанов

😒 Иноуэ остался недоволен своим выступлением в бою с Аланом Дэвидом Пикассо

«Моё выступление сегодня было недостаточно хорошим. Я мог бы выступить лучше. Я рад победе, но я очень устал. Мне нужен отдых. Я извлеку уроки из этого боя и буду намного лучше в следующий раз», — приводит слова Иноуэ издание CompuBox.

Поединок между Наоей и Аланом прошёл на турнире The Ring V: Night of the Samurai в Саудовской Аравии. Бой продлился все 12 раундов, и японец победил единогласным судейским решением (119-109, 118-110, 117-111).

10:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Иноуэ — Накатани

Турнир пройдёт 2 мая в Токио, Япония на арене «Tokyo Dome». Начало ивента запланировано на 11:00 по московскому времени. Главный бой стартует ориентировочно ближе к 15:00 мск.

10:46 Яхья Гасанов

👌 Заработок Иноуэ в 2025 году

Авторитетное североамериканское издание Sportico опубликовало топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году.

Лидером рейтинга стал известный португальский футболист, выступающий за клуб «Аль-Наср», Криштиану Роналду с годовым заработком в $ 260 млн.

Среди боксёров в список попали мексиканец Сауль Альварес (№2, заработок — $ 137 млн), непобеждённый американец Теренс Кроуфорд (№21, заработок — $ 66 млн), японец Наоя Иноуэ (№25, заработок — $ 62 млн) и ещё один представитель США Джейк Пол (№30, заработок — $ 60 млн).

10:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с боем Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани

  • Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани;
  • Такума Иноуэ — Кадзуто Иока;
  • Сора Танака — Дзин Сасаки;
  • Тосики Симомати — Реия Абэ;
  • Косуке Томиока — Сёго Танака;
  • Док Но Юн — Юито Мориваки;
  • Йосики Такеи — Ван Дэкан.
