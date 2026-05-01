«Мы умрём врагами». История конфликта Чимаева и Стрикленда

В ночь с 9 на 10 мая в США состоится масштабный турнир UFC 328. Несмотря на обилие интересных поединков в карде вечера, основное внимание фанатов будет приковано к главному событию – титульному бою в среднем весе между чемпионом Хамзатом Чимаевым и экс-обладателем пояса Шоном Стриклендом.

И дело здесь не только в спортивной составляющей, хотя и она, конечно, присутствует. Шон и Хамзат уже несколько лет шли к очному противостоянию и за это время успели превратиться из спарринг-партнёров в двух бойцов, которые друг друга не переносят. В UFC предпринимают дополнительные меры безопасности: Дана Уайт обещал на турнире больше полиции и охраны, а стердаун между бойцами и вовсе решили отменить – настолько в промоушене опасаются того, что Чимаев и Стрикленд начнут выяснять отношения вне октагона.

А ведь когда-то они спокойно тренировались в одном зале. Происходило это довольно давно, но всё же тогда отношения были нормальными. Нет, Чимаев не сблизился со Стриклендом, как, например, с Дарреном Тиллом, однако при этом Шон был спарринг-партнёром Борза.

«Он из тех, кто на все 100% подходит мне в качестве спарринг-партнёра. Он особенный, если ты спаррингуешь с ним, то это до смерти. Нельзя встать с ним в пару, думая: «Мы просто проведём тренировочный бой, и я возьму верх». Ничего подобного, нужно выходить туда с мыслью: «Один из нас сдохнет». Если у тебя нет такого мышления, он тебя размажет», — вдохновлённо рассказывал Шон про совместные тренировки с Чимаевым.

Затем Чимаев перешёл в другой тренировочный зал, их пути со Стриклендом, казалось, разошлись. Но когда оба стали приближаться к титулу и пересечение их дорог было неизбежным, Шон пошёл в атаку. Американец в целом один из самых болтливых бойцов UFC, у которого есть мнение абсолютно на любую ситуацию, и Стрикленд часто его высказывает, даже если потом бывают печальные последствия. А в сторону Чимаева Шон особенно активно упражнялся в трэш-токе.

«Я не знаю, если честно, почему так Стрикленд прицепился ко мне. Раньше, когда в зале были, он вроде нормально со мной общался. Одни раз я наехал чуть-чуть на него, потом он с пушкой ходил там, думал, что я на него нападу. У нас была группа, там были Альберт Дураев и многие дагестанские ребята — тоже», — рассказывал Чимаев.

В основу конфликта Чимаева и Стрикленда легли разные версии того, как проходили их совместные тренировки . Борз рассказывал, что полностью доминировал над американцем в спаррингах.

«Я его избивал, а он убегал от меня. Никто не может прийти в мой зал и бить меня. Это я хожу по всем залам и бью их всех, я никого не боюсь. Я не помню, чтобы я хоть раз проиграл спарринг», — сказал Чимаев в интервью ESPN MMA.

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Эту версию, кстати, подтвердил бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

«Мы слышали эти истории, что, когда они тренировались вместе, Чимаев потешался над Стриклендом — душил, заставлял сдаваться и всё такое. Но тренировки — это одно, а вот бои — совсем другое», — отмечал Майкл.

Естественно, что у Шона абсолютно противоположная позиция. Несколько раз Стрикленд рассказывал в интервью, что бил Чимаева на спаррингах, правда, без особых доказательств. Ну а дальше конфликт стал уже перетекать в личные оскорбления.

Естественно, что инициатором всех словесных перепалок был Стрикленд: Шон комментировал буквально каждый неверный шаг Чимаева. Хамзат попал в неприятную историю с криптовалютой SMASH, которая обвалилась на 96% через сутки после запуска – Шон тут как тут.

«Чимаев — плохой человек. Хамзат пытается обмануть своих фанатов, несмотря на то что является богатым. Откуда мне известно, что ты их пытался кинуть? Мне поступило похожее предложение только что. У тебя либо есть честность, либо её нет», — написал на своей странице в социальных сетях Шон.

Борз сменил гражданство – у Стрикленда и на это есть что сказать. Попутно, конечно, ещё раз вспоминая историю с криптовалютой.

«Уясни одну вещь — я следующий в очереди. Об этом говорили и писали. Мы с дю Плесси зарубимся в январе или в феврале. Так что езжай обратно в свою Чечню и жди несколько месяцев. Ой, или ты теперь из ОАЭ? Тебя же не пускают в Чечню. Ну, можешь заниматься криптомошенничеством в свободное время», — написал Стрикленд в соцсетях после победы Чимаева над Уиттакером.

Да и в целом Шон стал сильно переходить на личности — Хамзату доставалось буквально за всё.

«Ты не мужик, твой уровень характера — собачье дерьмо. Участвовал в криптовалютных аферах, продался [Рамзану] Кадырову за машины и сбежал на Ближний Восток. Оставайся на своём пути, шведский парень. Будет ли он драться в США? Нет. И это говорит о многом. Мы разрешаем въезжать в США всем, а у него моральные качества собачьего дерьма. Фальшивый мусульманин», — написал на своей странице в социальных сетях Стрикленд.

Шон Стрикленд Фото: Getty Images

Кстати, слова про то, что Чимаев является одним из лучших спарринг-партнёров, Шон предпочёл забыть. А когда ему об этом напомнили, то Стрикленд заявил, что это был сарказм.

«Есть видео, где я говорю, что он лучше всех в зале, и это был сарказм. Ты можешь работать с бойцами высокого уровня из UFC, однако ты идёшь и разбираешь парня с рекордом 1-1, хотя рядом есть такие бойцы, как Эдмен Шахбазян. Ты выбираешь бойца с рекордом 1-1, объясняя, что он одного роста с твоим будущим соперником, но нет, чувак – ты выбираешь его только потому, что ты трус. Да, Чимаев умеет драться, однако ментально он слабак», – сказал Стрикленд в интервью Red Corner MMA.

Чем ближе становился их очный поединок, тем больше «поджигал» Шон. Недавно Стрикленд и вовсе хотел спровоцировать конфликт на улице: приехал к залу Чимаева, стал выкладывать фотографии и ждать реакции Борза. Но её не последовало, зато, конечно, последовал очередной пост от Шона.

«Я обычно не раскрываю, где нахожусь, мне это не нравится, но Чимаев сказал, что попытается подраться со мной и убить меня на улице. Я находился в 10 минутах от твоего зала. Весь день отмечал локацию, твои друганы, которые тренируются с тобой, подписаны на меня, они видели мои «сториз». Ты должен был знать, где я нахожусь. В 10 минутах от твоего зала, бро, буквально ниже по улице. Думаю, часть меня ожидала, что ты явишься», — сказал Стрикленд в опубликованном видео.

А что Чимаев? Кажется, изначально для Борза это действительно было чем-то личным. Хамзата задевали выпады американца в его сторону, и он тоже отвечал. Например, затрагивал тему отношений Шона с отцом.

«Почему ты постоянно плачешь, малыш? Отец не любил тебя или же слишком любил тебя?» — написал Чимаев.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Однако постепенно Хамзат стал всё реже ввязываться в выяснение отношений с американцем, реже отвечать на его провокации. И уже непосредственно перед поединком в трэш-токе упражняется только Шон – Борз же рассматривает эту ситуацию только со спортивной точки зрения.

«Когда ты в цирк идёшь и там клоун выступает, у тебя какая реакция должна быть? Мои друзья подходили к Шону, а он им сказал: «Братья, я бой хочу получить». Я не люблю фальшивых людей. Надо быть реальным. Честно говоря, мне всё равно, что он сделал или не сделал. Мне нужно выйти в клетку, подраться, свои деньги забрать и улететь домой, с семьёй побыть, маму увидеть», – сказал Чимаев в беседе с Адамом Зубайраевым.

А Шон будет гнуть свою линию до конца, будет пытаться вывести Хамзата из психологического равновесия – это тоже часть плана Стрикленда. Шон всячески пытается показать, насколько сильна его неприязнь к Борзу и что отношение к ситуации не поменяется даже после поединка.

«Самое паршивое [в нашем поединке], что тот, кто победит, будет хвастаться, а проигравшему придётся до конца жизни жрать дерьмо. Думаю, мы с Хамзатом умрём врагами», — приводит слова Стрикленда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.