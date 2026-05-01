Чимаев — Стрикленд: история конфликта, почему поругались, совместные тренировки

«Мы умрём врагами». История конфликта Чимаева и Стрикленда
Игорь Некрасов
Были спарринг-партнёрами, а теперь ненавидят друг друга.

В ночь с 9 на 10 мая в США состоится масштабный турнир UFC 328. Несмотря на обилие интересных поединков в карде вечера, основное внимание фанатов будет приковано к главному событию – титульному бою в среднем весе между чемпионом Хамзатом Чимаевым и экс-обладателем пояса Шоном Стриклендом.

И дело здесь не только в спортивной составляющей, хотя и она, конечно, присутствует. Шон и Хамзат уже несколько лет шли к очному противостоянию и за это время успели превратиться из спарринг-партнёров в двух бойцов, которые друг друга не переносят. В UFC предпринимают дополнительные меры безопасности: Дана Уайт обещал на турнире больше полиции и охраны, а стердаун между бойцами и вовсе решили отменить – настолько в промоушене опасаются того, что Чимаев и Стрикленд начнут выяснять отношения вне октагона.

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

А ведь когда-то они спокойно тренировались в одном зале. Происходило это довольно давно, но всё же тогда отношения были нормальными. Нет, Чимаев не сблизился со Стриклендом, как, например, с Дарреном Тиллом, однако при этом Шон был спарринг-партнёром Борза.

«Он из тех, кто на все 100% подходит мне в качестве спарринг-партнёра. Он особенный, если ты спаррингуешь с ним, то это до смерти. Нельзя встать с ним в пару, думая: «Мы просто проведём тренировочный бой, и я возьму верх». Ничего подобного, нужно выходить туда с мыслью: «Один из нас сдохнет». Если у тебя нет такого мышления, он тебя размажет», — вдохновлённо рассказывал Шон про совместные тренировки с Чимаевым.

Затем Чимаев перешёл в другой тренировочный зал, их пути со Стриклендом, казалось, разошлись. Но когда оба стали приближаться к титулу и пересечение их дорог было неизбежным, Шон пошёл в атаку. Американец в целом один из самых болтливых бойцов UFC, у которого есть мнение абсолютно на любую ситуацию, и Стрикленд часто его высказывает, даже если потом бывают печальные последствия. А в сторону Чимаева Шон особенно активно упражнялся в трэш-токе.

Стрикленд — самый отвязный боец UFC:
Самый ненавистный боец UFC — скинхед и хулиган. Жёсткая биография Стрикленда
Самый ненавистный боец UFC — скинхед и хулиган. Жёсткая биография Стрикленда

«Я не знаю, если честно, почему так Стрикленд прицепился ко мне. Раньше, когда в зале были, он вроде нормально со мной общался. Одни раз я наехал чуть-чуть на него, потом он с пушкой ходил там, думал, что я на него нападу. У нас была группа, там были Альберт Дураев и многие дагестанские ребята — тоже», — рассказывал Чимаев.

В основу конфликта Чимаева и Стрикленда легли разные версии того, как проходили их совместные тренировки. Борз рассказывал, что полностью доминировал над американцем в спаррингах.

«Я его избивал, а он убегал от меня. Никто не может прийти в мой зал и бить меня. Это я хожу по всем залам и бью их всех, я никого не боюсь. Я не помню, чтобы я хоть раз проиграл спарринг», — сказал Чимаев в интервью ESPN MMA.

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд

Эту версию, кстати, подтвердил бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

«Мы слышали эти истории, что, когда они тренировались вместе, Чимаев потешался над Стриклендом — душил, заставлял сдаваться и всё такое. Но тренировки — это одно, а вот бои — совсем другое», — отмечал Майкл.

Естественно, что у Шона абсолютно противоположная позиция. Несколько раз Стрикленд рассказывал в интервью, что бил Чимаева на спаррингах, правда, без особых доказательств. Ну а дальше конфликт стал уже перетекать в личные оскорбления.

Хамзат Чимаев Подробнее
Шон Стрикленд Подробнее

Естественно, что инициатором всех словесных перепалок был Стрикленд: Шон комментировал буквально каждый неверный шаг Чимаева. Хамзат попал в неприятную историю с криптовалютой SMASH, которая обвалилась на 96% через сутки после запуска – Шон тут как тут.

«Чимаев — плохой человек. Хамзат пытается обмануть своих фанатов, несмотря на то что является богатым. Откуда мне известно, что ты их пытался кинуть? Мне поступило похожее предложение только что. У тебя либо есть честность, либо её нет», — написал на своей странице в социальных сетях Шон.

Борз сменил гражданство – у Стрикленда и на это есть что сказать. Попутно, конечно, ещё раз вспоминая историю с криптовалютой.

«Уясни одну вещь — я следующий в очереди. Об этом говорили и писали. Мы с дю Плесси зарубимся в январе или в феврале. Так что езжай обратно в свою Чечню и жди несколько месяцев. Ой, или ты теперь из ОАЭ? Тебя же не пускают в Чечню. Ну, можешь заниматься криптомошенничеством в свободное время», — написал Стрикленд в соцсетях после победы Чимаева над Уиттакером.

Да и в целом Шон стал сильно переходить на личности — Хамзату доставалось буквально за всё.

«Ты не мужик, твой уровень характера — собачье дерьмо. Участвовал в криптовалютных аферах, продался [Рамзану] Кадырову за машины и сбежал на Ближний Восток. Оставайся на своём пути, шведский парень. Будет ли он драться в США? Нет. И это говорит о многом. Мы разрешаем въезжать в США всем, а у него моральные качества собачьего дерьма. Фальшивый мусульманин», — написал на своей странице в социальных сетях Стрикленд.

Кстати, слова про то, что Чимаев является одним из лучших спарринг-партнёров, Шон предпочёл забыть. А когда ему об этом напомнили, то Стрикленд заявил, что это был сарказм.

«Есть видео, где я говорю, что он лучше всех в зале, и это был сарказм. Ты можешь работать с бойцами высокого уровня из UFC, однако ты идёшь и разбираешь парня с рекордом 1-1, хотя рядом есть такие бойцы, как Эдмен Шахбазян. Ты выбираешь бойца с рекордом 1-1, объясняя, что он одного роста с твоим будущим соперником, но нет, чувак – ты выбираешь его только потому, что ты трус. Да, Чимаев умеет драться, однако ментально он слабак», – сказал Стрикленд в интервью Red Corner MMA.

Чем ближе становился их очный поединок, тем больше «поджигал» Шон. Недавно Стрикленд и вовсе хотел спровоцировать конфликт на улице: приехал к залу Чимаева, стал выкладывать фотографии и ждать реакции Борза. Но её не последовало, зато, конечно, последовал очередной пост от Шона.

Онлайн-трансляция UFC 328:
UFC 328: Чимаев выходит на первую защиту своего пояса. Как он себя покажет? LIVE
Live
UFC 328: Чимаев выходит на первую защиту своего пояса. Как он себя покажет? LIVE

«Я обычно не раскрываю, где нахожусь, мне это не нравится, но Чимаев сказал, что попытается подраться со мной и убить меня на улице. Я находился в 10 минутах от твоего зала. Весь день отмечал локацию, твои друганы, которые тренируются с тобой, подписаны на меня, они видели мои «сториз». Ты должен был знать, где я нахожусь. В 10 минутах от твоего зала, бро, буквально ниже по улице. Думаю, часть меня ожидала, что ты явишься», — сказал Стрикленд в опубликованном видео.

А что Чимаев? Кажется, изначально для Борза это действительно было чем-то личным. Хамзата задевали выпады американца в его сторону, и он тоже отвечал. Например, затрагивал тему отношений Шона с отцом.

«Почему ты постоянно плачешь, малыш? Отец не любил тебя или же слишком любил тебя?» — написал Чимаев.

Однако постепенно Хамзат стал всё реже ввязываться в выяснение отношений с американцем, реже отвечать на его провокации. И уже непосредственно перед поединком в трэш-токе упражняется только Шон – Борз же рассматривает эту ситуацию только со спортивной точки зрения.

«Когда ты в цирк идёшь и там клоун выступает, у тебя какая реакция должна быть? Мои друзья подходили к Шону, а он им сказал: «Братья, я бой хочу получить». Я не люблю фальшивых людей. Надо быть реальным. Честно говоря, мне всё равно, что он сделал или не сделал. Мне нужно выйти в клетку, подраться, свои деньги забрать и улететь домой, с семьёй побыть, маму увидеть», – сказал Чимаев в беседе с Адамом Зубайраевым.

А Шон будет гнуть свою линию до конца, будет пытаться вывести Хамзата из психологического равновесия – это тоже часть плана Стрикленда. Шон всячески пытается показать, насколько сильна его неприязнь к Борзу и что отношение к ситуации не поменяется даже после поединка.

«Самое паршивое [в нашем поединке], что тот, кто победит, будет хвастаться, а проигравшему придётся до конца жизни жрать дерьмо. Думаю, мы с Хамзатом умрём врагами», — приводит слова Стрикленда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

