Вечный претендент. Волков стал заложником бардака в тяжёлом весе UFC

В ночь на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 328, в рамках которого выступит сразу несколько российских бойцов. В их числе топовый тяжеловес Александр Волков, занимающий вторую строчку в рейтинге дивизиона, будет биться с четвёртым номером Вальдо Кортес-Акостой.

Волков в сложной ситуации — он подвис в статусе вечного претендента . В конце 2024 года он проиграл раздельным решением судей Сирилю Гану, вроде бы его обещали учитывать в титульных раскладах в связи с тем, что результат поединка получился крайне спорным, но в итоге ничего. Ган получил бой за пояс, а Волкову дали очередной претендентский поединок. Тогда ещё на это наложился вынужденный простой, потому что первую половину 2025 года в UFC пытались устроить бой Тома Аспиналла и Джона Джонса, затормозив весь дивизион.

В итоге Драго дрался с Жаилтоном Алмейдой на том же турнире, что и Аспиналл с Ганом. Россиянин свой бой выиграл, сохранил место в топе и превратился в претендента на титул. Однако снова невезение — поединок за пояс был признан несостоявшимся из-за тычков в глаза со стороны Гана. В итоге Аспиналл отправился на ряд операций, до сих пор полностью не восстановился, и Волков оказался пострадавшим, потому что дивизион снова завис и все ждали реванша Аспиналла с Ганом.

За это время случились две вещи. Во-первых, Вальдо Кортес-Акоста успел одержать три досрочные победы, последовательно нокаутировав Анте Делию, Шамиля Газиева и Деррика Льюиса. Всё это – за три месяца. В UFC такое любят, так что Вальдо зашёл в топ-4 дивизиона и внезапно стал конкурентом Волкова . Во-вторых, в UFC ввели временный пояс в тяжёлом весе. На беду Александра, в дивизион поднялся звёздный Алекс Перейра, и именно он получил бой с Ганом за времянку. Соответственно, Волков снова на обочине и вынужден опять проводить претендентский бой — на этот раз с Кортес-Акостой . Драго просил поставить на кон временный пояс, однако с этим не выгорело.

Иван Банников, менеджер Волкова, утверждает, что в UFC не сдержали обещаний перед российским бойцом: «Мы ожидали бой Александра на турнире в Белом доме против Гана, но из-за того, что Джон Джонс не достиг договорённостей с UFC и его бой с Перейрой отменился, Перейра дерётся с Ганом, а мы дерёмся с Кортес‑Акостой 9 мая. Лига UFC не сдержала своих обещаний перед Александром, и мы делаем выводы и планируем его карьеру, исходя из этого. Ситуация с титульным боем ещё больше усложняется, так как теперь с победителем боя Перейра — Ган будет драться Том Аспиналл и нам придётся ждать титульного боя Александра ещё дольше. Не думаю, что ситуация в тяжёлом дивизионе, сложившаяся сейчас, нравится кому‑то».

Помимо прочего, менеджер справедливо отмечает, что даже очередная победа над Вальдо Кортес-Акостой не сделает Волкова претендентом на пояс, потому что победитель боя Перейра — Ган станет биться с Аспиналлом , когда тот будет готов вернуться в октагон. Пока британец проводит только лёгкие тренировки, без спаррингов, так что камбэк – ещё не скоро, а в лучшем случае ближе к концу года. Отсюда вывод, что при самых радужных раскладах Волков получит титульник в следующем году. Возможно, в начале-середине весны.

Но проблема ещё и в том, что у Александра нет возможности просто победить и сесть в ожидании разборок на самой верхушке дивизиона . Снизу уже подпирают. Если отвалится Кортес-Акоста, то есть новый любимец UFC Джош Хокит, который за три боя добрался до пятой строчки в дивизионе и будет биться на турнире в Белом доме с Дерриком Льюисом. Можно представить, что Хокит справится и до конца года проведёт ещё один поединок — например, с победителем противостояния Сергея Павловича и Таллисона Тейшейры. Либо и вовсе с самим Волковым.

Незавидное положение для россиянина — вроде бы и очень близко к титульнику, однако бардак в дивизионе мешает сделать решающий шаг и наконец-то подраться за пояс. Выход тут один — побеждать. Рано или поздно Волков окажется в положении, при котором у UFC не будет другого выхода и Александр будет биться за титул. А пока придётся побыть в статусе претендента, причём дольше, чем хотелось бы.