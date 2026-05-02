Чимаев «рубит» миллионы, а Стрикленда обделяют. Всё о гонорарах суперзвёзд UFC 328

В ночь с 9 на 10 мая в США пройдёт масштабный турнир UFC 328. В главном событии вечера зрители увидят титульный поединок в среднем весе: обладатель пояса Хамзат Чимаев будет проводить первую защиту против экс-чемпиона Шона Стрикленда.

Предстоящий бой – один из самых интригующих поединков в UFC за последнее время. Причём не только со спортивной стороны: у Шона и Хамзата уже давно тянется серьёзный конфликт, парни буквально ненавидят друг друга, что делает противостояние ещё более жарким и интригующим.

Ну и, конечно, за такой поединок оба получат весьма солидную сумму в части гонорара. Хамзат вообще с первых выступлений в UFC зарабатывает больше среднестатистических бойцов, и здесь сказался его безумный дебют в лиге с тремя боями меньше чем за три месяца. В промоушене, естественно, не обделяли новую восходящую звезду в финансовом плане. Только за дебют Борз получил базовые $ 16 тыс. за выход в октагон, столько же – за победу, плюс бонус за выступление вечера — $ 50 тыс.

Уже через 10 дней Хамзат вернулся в октагон и вырубил Риса Макки: гонорар увеличился вдвое ($ 30 тыс. за выход и $ 30 – за победу). Надо сказать, что крайне редко у кого-то из бойцов так быстро росли гонорары, но и звёзды уровня Чимаева в лиге появляются редко. За третий бой базовая ставка Борза поднялась до $ 50 тыс. за выход в октагон и $ 50 тыс. – за победу: Хамзат выключил свет Джеральду Миршерту практически первым ударом и добавил к $ 100 тыс. ещё один бонус за выступление вечера.

Дальше у Хамзата были огромные проблемы со здоровьем, из-за которых он едва не завершил карьеру. Но Борз сумел вернуться к боям, стал выступать реже, однако при этом уровень оппозиции неизменно возрастал. Как, собственно, росли и заработки от поединка к поединку. Чимаев снёс Ли Цзинляна, за что получил в сумме почти $ 230 тыс. с учётом очередного бонуса за выступление вечера, а рубка с Гилбертом Бёрнсом принесла Хамзату уже более $ 350 тыс. – по $ 150 тыс. за выход в октагон и за победу, плюс бонус за лучший бой вечера.

Бой Бёрнс — Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

После этого гонорары Чимаева улетели в космос – Борз не получал меньше $ 1 млн. И это при том, что до титульного поединка Чимаеву ещё было очень далеко. Никто из рейтинговых бойцов не мог похвастаться такими заработками вне чемпионских боёв, Чимаев же зарабатывал едва ли не больше обладателей поясов. Например, за поединок с Кевином Холландом на UFC 279, где Хамзат изначально должен был подраться с Нейтом Диазом, но провалил взвешивание на 4 кг и получил нового соперника, Чимаев заработал $ 1 млн, по данным MMA Salaries. Для сравнения, Джастин Гэтжи за победу в недавнем поединке за временный пояс UFC против Пэдди Пимблетта получил в районе $ 900 тыс.

Больше $ 1 млн Борз получил и в каждом из трёх последних поединков. Бой с Камару Усманом принёс ему суммарно $ 1,6 млн, поединок с Робертом Уиттакером — $ 1,5 млн. Борз получал проценты с продаж PPV, хотя не был чемпионом и дрался вне титульных боёв – настолько в лиге ценили Чимаева. Ну а последний поединок против Дрикуса дю Плесси, в котором Хамзат наконец-то стал чемпионом, выдался самым прибыльным, причём с большим отрывом: Борз получил $ 2,6 млн. Однако и это не предел: бой со Стриклендом, где Чимаев выступит уже в статусе чемпиона, должен принести ему больше $ 3 млн.

Стрикленд же шёл к семизначным гонорарам в UFC почти 10 лет. Шон дебютировал в промоушене в далёком 2014 году, но зарабатывал очень скромно, даже с повышением уровня оппозиции. Например, спустя три года после дебюта Шон дрался с Камару Усманом и получил… $ 31 тыс. Вспоминаем гонорар Чимаева за поединок с Камару – и понимаем, кого в лиге ценят больше. Да, к моменту боя с Борзом Усман уже стал настоящей легендой промоушена, но разница в гонорарах Чимаева и Стрикленда за поединок с одним и тем же соперником всё равно поражает. Шон, к слову, неоднократно критиковал низкие гонорары лиги.

«Никому не платят больше. Какой там новый бонус? $ 50 000? $ 100 000? Если ты скажешь «нет» бою, они найдут какого-то парня в чёртовой песочнице, который сделает это за $ 5000 и $ 5000. Вот как это работает. Ты заработаешь больше в чёртовом Walmart, чувак», — заявил Стрикленд в интервью для YouTube-канала Complex News.

Понять Шона можно. В 2022 году он проводил поединок против Алекса Перейры, который на всех парах мчал к титульнику. По сути, это был претендентский бой, и за него Стрикленд получил меньше $ 200 тыс. Опять же, вспоминаем, что у Борза аналогичная сумма была за третий поединок в лиге – и удивляемся.

Однако и на улице Шона наступил праздник, а точнее – титульные бои, в которых гонорары американца резко скакнули вверх. В сентябре 2023 года Стрикленд впервые стал чемпионом, сенсационно победив Исраэля Адесанью. За тот бой Шон выручил $ 1,5 млн, при этом Иззи заработал на $ 2 млн больше. С титулом Стрикленд распрощался довольно быстро, проиграв Дрикусу дю Плесси уже в следующем поединке, но снова получил солидную сумму – примерно $ 1,3 млн. Кстати, примерно такой же гонорар был у Шона и в реванше с дю Плесси, в котором Шон снова проиграл.

В последних поединках Стрикленд стал зарабатывать гораздо больше, чем раньше, вышел на новый уровень популярности. И, конечно, бой с Чимаевым должен стать самым «дорогим» для Шона. Но при этом даже в случае победы Стрикленд не заработает больше Борза – Хамзат находится на другом уровне в финансовом плане.