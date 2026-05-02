Шикарный бой! Иноуэ переиграл Накатани и остался абсолютным чемпионом

В Токио состоялся боксёрский турнир, который не стоило пропускать никому, кто искренне любит бокс. Кард участников для бойцовского вечера в Токио собрали просто потрясающий, а в главном бою бились два боксёра из топ-10 рейтинга The Ring — Наоя Иноуэ и Дзюнто Накатани встретились, чтобы определить абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе, которым перед боем являлся Иноуэ.

Иноуэ вряд ли нуждается в представлениях. Его триумфальный чемпионский поход по минимальным весовым категориям продолжается с 2014 года: за это время Наоя успел стать чемпионом мира в четырёх весах и в двух оказался абсолютом. Боксёр по прозвищу Монстр выиграл все 32 своих профессиональных боя, 27 побед добыв нокаутом. В другом углу ринга сегодня оказался Дзюнто Накатани с точно таким же рекордом 32-0. Дзюнто на пять лет младше 33-летнего Иноуэ, и достижений у него поменьше, но именно Накатани выглядел тем, кто в силах победить великого соотечественника. Да и список регалий у парня по прозвищу Большой взрыв тоже был солидный: чего стоят только чемпионские пояса сразу в трёх весовых категориях.

Бой начался с осторожной работы в центре ринга. Действий в первом раунде оказалось немного, зато напряжение было максимальное. Накатани садился максимально низко и бил встречными ударами, Иноуэ пытался вскрыть защиту соперника через финты. Монстр выглядел чуть более расслабленным и активным, Дзюнто же поначалу казался немного скованным. Наоя работал резко, хорошо пробивал в корпус и действовал абсолютно в своём стиле. Накатани же слишком очевидно выжидал идеальный момент для удара и был недостаточно активен — во всех четырёх стартовых раундах Иноуэ казался чуть быстрее и точнее.

Действующий чемпион в целом смотрелся очень хорошо. Даже проблемы с защитой, проявившиеся в последних боях, были практически не видны. Наоя подскакивал, атаковал серийно и за счёт рефлексов уходил от встречных атак. Дзюнто тоже разогрелся и стал работать более креативно, подключать двойные удары — поединок подравнялся. Шестой раунд получился самым близким из всех в первой половине боя: Накатани наконец-то показал весь свой атакующий класс, пару раз отлично достав оппонента. Впрочем, седьмой раунд Иноуэ снова забрал себе, продемонстрировав бокс высочайшего уровня. Накатани ответил резким повышением уровня агрессии: в углу от претендента настойчиво потребовали взвинтить темп.

Последние четыре раунда должны были стать ключевыми для Дзюнто, если учитывать, что стартовая половина ему не слишком удалась. И Накатани пошёл вперёд, но при этом нередко натыкался на очень жёсткие джебы. Зато в концовке девятого раунда претендент нанёс несколько мощных и точных ударов, едва не покачнув оппонента. В 10-м раунде Дзюнто побежал развивать успех и вновь жёстко попал — Иноуэ, казалось, был должен улететь в нокдаун. Следом боксёры столкнулись головами, после чего у Накатани открылось рассечение, однако доктор разрешил продолжить бой.

Перед 11-м раундом в ринге царило максимальное напряжение. Дзюнто выиграл как минимум две последние трёхминутки и был настроен продолжить разбивать оппонента. Но Иноуэ словно перезагрузился: хотя скорость чемпиона вроде бы упала, он несколько раз достал соперника тяжеленным апперкотами. Вдобавок у Накатани снова открылось рассечение, его глаз заливало кровью. В последнем раунде Наоя снова пошёл вперёд, будучи твёрдо нацеленным на финиш. Накатани отвечал, однако ему не хватало точности и скорости. Так в активной работе с обеих сторон и завершился поединок. Решение судей оказалось на стороне Иноуэ — победа единогласным вердиктом!