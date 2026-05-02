Дайте этому ударнику Махачева! Пратес устроил избиение в Австралии

2 мая в австралийском Перте прошёл ярчайший турнир – UFC Fight Night 275. Особенный интерес, конечно, вызывал главный поединок вечера. В нём сошлись бывший чемпион организации Джек Делла Маддалена и бразилец Карлос Пратес. Оба парня входят в топ-5 рейтинга полусредневесов, поэтому считаются реальными претендентами на будущее участие в титульном поединке. А ведь пояс на данный момент принадлежит россиянину – Исламу Махачеву. Конечно, всё это дополнительно подогревало интригу. А фанаты ждали рубку двух очень крутых ударников.

Делла Маддалена (18-3) шёл на очень долгой серии побед. И даже доминировал в дивизионе. Правда, совсем недолго. В весе поднялся Махачев. Именно он прервал удачный стрик Джека. Россиянин одержал победу единогласным решением судей. Конечно, австралиец рассчитывал получить быстрый реванш. Пратес (20-6) подходил к противостоянию с шестью победами и всего одним поражением в лучшей лиге на планете. Поэтому рассчитывал разобраться с Делла Маддаленой, а затем сразу перейти к главному боссу – Махачеву. Поэтому бразилец был максимально заряжен, дополнительной мотивации искать не приходилось.

Старт поединка остался за Пратесом. По ощущениям, Делла Маддалена никак не мог адаптироваться к неудобному сопернику. Он постоянно искал свою дистанцию, тяжело было подстроиться под удары Карлоса, которые достигали цели за счёт очень длинных рук. А когда Джек сближался, он сразу же плотно получал. Например, в одном из моментов залетело очень жёсткое колено. Но на последних мгновениях раунда австралиец всё-таки оформил тейкдаун.

Во втором раунде кошмар Делла Маддалены продолжился. Пратес в стойке выглядел намного убедительнее и интереснее. В определённый момент показалось, что он просто играет с соперником. Правда, это едва не подвело. Джек нашёл свой момент, внезапно оказался за спиной и едва не закрыл «замок». Однако Карлос практически без усилий стряхнул с себя австралийца. Парни вернулись в стойку, где вновь лучше выглядел именно бразилец. Он начал выбрасывать тяжелейшие удары. А Джек стал пропускать раз за разом. На последних мгновениях раунда Карлос нанёс настолько жёсткий лоу-кик, что просто высек ногу, отправил Делла Маддалену на канвас.

Как же хорош Пратес! С самого начала третьего раунда он вновь начал оказывать давление на оппонента. Летели и кулаки, и колени. А Джек пытался уйти в борьбу, но раз за разом это завершалось провалом. В одном из моментов Пратес выбросил такое убойное колено, что просто рассёк голову сопернику. Делла Маддалена пытался терпеть, однако не смог устоять. Рефери пришлось спасать австралийца.

Пратес сделал свой рекорд ещё более убедительным. И после боя настойчиво показывал на «пояс». Теперь Карлос совершенно точно один из главных претендентов на то, чтобы всё-таки стать соперником Махачева. Решение – за боссами лиги.