Иноуэ спасло столкновение головами? Рассечение спутало карты Накатани

2 мая в Токио состоялся долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе между действующим обладателем титулов Наоей Иноуэ и Дзюнто Накатани. На бумаге мощнейшее противостояние — входят в топ-6 pound-for-pound, не проигрывали (32-0 у обоих к моменту боя), больше 50 нокаутов на двоих, один покорил четыре дивизиона, второй — три. Один из самых ожидаемых и высокоуровневых поединков последних лет. Как минимум на бумаге.

Первая часть боя прошла так, что о конкуренции говорить не приходилось. Тайминг, скорость, реакция и рефлексы Иноуэ делали разницу. Монстр успевал резко сближаться, пробивать и тут же резко отскакивал на удобную дистанцию, дисциплинированно возвращая руки в блок. Разница в уровнях выглядела устрашающей, Накатани смотрелся растерянно, не мог нащупать дистанцию и пассивничал. Из первых шести раундов Дзюнто удалось забрать на судейских записках только два, просыпаться он начал после четвёртой трёхминутки.

Но в тот же момент начался перелом. Если первые четыре раунда ушли Иноуэ на всех карточках, то дальше всё было иначе. С пятого по 10-й раунд включительно Накатани выдал свой лучший отрезок. У первого судьи на этой дистанции Дзюнто забрал три раунда, у второго — пять, у третьего — четыре. По итогам 10 раундов Иноуэ вёл 97-93, 96-94 и 95-95 .

В 10-м раунде Накатани был очень хорош, 16-9 по попаданиям, самое большое преимущество Дзюнто за весь бой. Визуально тоже казалось, что в этом отрезке Иноуэ пришлось тяжелее всего, вполне отчётливо запахло ничьей, что точно было бы успехом для Накатани после слабого старта. Однако в эту трёхминутку произошло ещё одно событие, оказавшее влияние на ход боя — боксёры столкнулись головами, причём инициатором скорее выступил Дзюнто. И пострадавшим оказался тоже он — открылось рассечение над левым глазом . Иноуэ получил передышку в ужасном для себя раунде и смог перезагрузиться.

Один эпизод в итоге кардинально изменил всё в бою — снова. Наоя воскрес и переработал Накатани в 11-м раунде (24-13 по ударам), опять открыл рассечение, и Дзюнто пришлось просто выживать , потому что кровь заливала глаз и удары с этой стороны он просто не видел. Финальный раунд тоже остался за Иноуэ, и этот камбэк в концовке боя позволил чемпиону сохранить пояса.

Крайне любопытно, как сложилось бы всё без столкновения головами и рассечения, потому что у Накатани были хорошие шансы развивать успех. Но и надо отметить, что Иноуэ грамотно выжал максимум для себя и в итоге сохранил пояса и статус непобеждённого боксёра.