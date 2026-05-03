Новый претендент на пояс из России. Билостенный переехал громадного бразильца

В ночь на 3 мая в Су-Фолсе, США прошёл очередной турнир PFL, в рамках которого выступило сразу несколько российских бойцов. Среди них талантливый тяжеловес Сергей Билостенный, который бился с огромным бразильцем Ренаном Феррейрой.

Феррейра совсем недавно был на пике карьеры. В 2023 году боец по прозвищу Проблема стал победителем Гран-при PFL в тяжёлом весе и выиграл приз в $ 1 млн, нокаутировав в финале Дениса Гольцова. А затем была яркая победа над Райаном Бейдером на большом турнире PFL vs Bellator. Это открыло Ренану дорогу к большому бою с Фрэнсисом Нганну, где камерунец оказался сильнее и победил техническим нокаутом в первом раунде. Спустя почти 14 месяцев Феррейра бился за титул чемпиона PFL и проиграл Вадиму Немкову — снова в первом раунде, но уже сабмишеном.

Тем не менее, 36-летний бразилец занимал вторую строчку в рейтинге тяжёлого веса и для Сергея Билостенного, который располагается на шестом месте, это была хорошая возможность вклиниться в титульную гонку. Россиянин провёл в PFL четыре поединка и одержал в них три победы — единственное поражение было от соотечественника Валентина Молдавского. В последнем бою Билостенный ярко разобрался с бывшим бойцом UFC Карлом Уильямсом и планировал закрепиться на победной тропе.

Разница в габаритах сразу бросалась в глаза. Тем не менее, Билостенный был быстрее и в самом начале первого раунда уже мог закончить бой — Феррейра потерял равновесие после удара Сергея в корпус и россиянин тут же набросился и успел нанести несколько ударов Ренану. Бразилец выдержал, но позволил себя перевести и лежал под Билостенным большую часть раунда, принимая урон в граунд-энд-паунд. Вторая пятиминутка началась с попадания Сергея справа и мгновенным тейкдауном. Россиянин очень хорошо контролировал соперника и постоянно бил Феррейру, чтобы создавать активность. Болельщики гудели, им такая картина боя не нравилась, но Билостенный уверенно шёл к победе.

В третьем раунде Сергей не сразу начал бороться, провёл первую минуту в стойке, много двигался. Следом попытка перевода всё-таки была, но Феррейра защитился и разорвал дистанцию. Однако уже через несколько поплатился за это. Бойцы разменялись в стойке — Феррейра попал вскользь, а Билостенный отправил громадного бразильца в нокдаун и тут же его добил, закрепив победу.

Третье поражение Феррейры подряд, снова он проиграл досрочно. А Билостенный добавляет себе в резюме отличный скальп и громко заявляет о своих претензиях на титул. Выше Сергея в рейтинге теперь будет только Олег Попов и, возможно, в очном бою определится претендент на пояс чемпиона PFL.