Бенавидес крут! Избил Рамиреса, забрал пояса в крузервейте и снова вызвал Бивола

В США завершился большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира чемпион мира WBA и WBO в крузервейте Хильберто «Зундо» Рамирес проводил защиту поясов против действующего чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе Дэвида Бенавидеса.

Интересно, что и Рамирес, и Бенавидес так или иначе связаны с российским чемпионом в полутяжах Дмитрием Биволом. Пути Рамиреса и Бивола пересекались ещё в ноябре 2022 года, тогда Дмитрий владел поясом WBA, а Хильберто шёл с фантастическим рекордом 44-0. Правда, красивые цифры в статистике не помогли Рамиресу, как не помогло и преимущество в габаритах. Бивол грамотно разобрал мексиканца и сохранил у себя пояс. Хильберто же, потерпев первое поражение, решил сменить весовую и в крузервейте всего за четыре поединка завоевал два чемпионских пояса. К бою с Бенавидесом Рамирес подошёл с рекордом 48-1.

Дэвид же пока до Бивола не добрался, но очень жаждет этого противостояния. В полутяжёлый вес Дэвид перешёл из второго среднего, где он не дождался поединка с Саулем Альваресом. В новом весе Бенавидес попал на время разборок Бивола и Бенавидеса, поэтому тоже никак не мог получить по-настоящему большой поединок. В WBC даже решили «утешить» Дэвида и забрали у Бивола пояс, который отдали Бенавидесу. На время паузы Дмитрия Дэвид решил ещё подняться в весе и оспорить пояса Рамиреса в крузервейте. Однако именно россиянин по-прежнему является главной целью Дэвида.

«Я уверен, что он будет со мной драться. Если кто-то и может составить мне конкуренцию, то это точно Бивол. Так что, думаю, он хочет этого боя. Не думаю, что Дмитрий откажется и нарушит своё слово. Но посмотрим. В конце концов, сегодня я могу думать одно, а завтра всё может измениться. Однако я определённо планирую сразиться с Биволом сразу после Рамиреса», — приводит слова Бенавидеса журнал The Ring.

На старте поединка с Бенавидесом Рамирес постарался включить прессинг, однако никакого преимущества из этого не извлёк. Сразу же бросилась в глаза разница в скорости, Бенавидес перестреливал чемпиона с дистанции, вставлял джебы и жёсткие прямые: в одном из эпизодов Хильберто едва не «поплыл». А в концовке стартового отрезка Дэвид поразил соперника скоростной и многоударной серией боковых. Зундо в основном работал джебом, но больше «для галочки». Во втором отрезке Рамирес стал предлагать оппоненту размены на ближней дистанции, однако и в этих эпизодах Дэвид выглядел лучше. Боковые претендента раз за разом достигали цели, хорошо работал по корпусу Дэвид. Хильберто по-прежнему пытался просто напирать, но в концовке второго отрезка снова едва не оказался на полу. Дэвид цеплял чемпиона и апперкотами, и хуками, а Рамирес просто не успевал за оппонентом.

Нужно отдать должное Хильберто. Несмотря на множество пропущенных ударов, мексиканец продолжал гнуть свою линию, искать моменты в работе первым номером. Но Бенавидес просто перебивал чемпиона: скоростные серии боковых, которые вылетали молниеносно, стали настоящим кошмаром для Рамиреса. В четвёртом отрезке Бенавидес устроил Рамиресу жёсткое избиение. У Дэвида залетали и размашистые боковые, и двойки, Хильберто едва стоял на ногах, в моментах просто опираясь на канаты, а под самый гонг Рамирес всё же оказался на полу, не выдержав натиска претендента.

Дэвид Бенавидес отправил в нокдаун Хильберто Рамиреса Фото: Steve Marcus/Getty Images

За минуту Рамирес сумел восстановиться и попробовал просто порубиться с Бенавидесом. Хильберто тоже попадал, но его удары не несли такой опасности, как атаки Дэвида. А Дэвид продолжал избивать чемпиона и завершил бой под занавес первой половины. В очередном размене Бенавидес жёстко доставал Рамиреса хуками, раз за разом попадая в серьёзную гематому над глазом чемпиона. В какой-то момент Хильберто просто не выдержал, встал на колено и схватился за глаз. Продолжить бой чемпион уже не смог, и рефери остановил поединок.

Очередное доминирующее выступление Бенавидеса принесло ему чемпионские пояса в крузервейте. После боя Дэвид неожиданно вызвал на поединок Канело, который находился в зрительном зале, и, конечно, вспомнил про Дмитрия Бивола. Американец снова доказал, что готов к супербоям, и, конечно, многие хотели бы увидеть, насколько Бенавидес будет конкурентоспособен в поединках с самой серьёзной оппозицией – с Биволом, Бетербиевым или Канело.