Бивол — Айферт: чемпион возвращается в Россию! До турнира меньше месяца. LIVE

30 мая в Екатеринбурге, Россия, на «УГМК-Арене» пройдёт вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира станет титульный поединок в полутяжёлой весовой категории между действующим чемпионом мира Дмитрием Биволом и немецким боксёром Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять пояса IBF и WBA, которыми владеет россиянин.
Бивол входит в топ-5 мирового рейтинга P4P и не так давно был абсолютным чемпионом мира. Для Дмитрия это первый бой в России с декабря 2021 года. Айферт является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по линии IBF.
🤔 Сланов: Айферт не составит больших проблем Биволу. Хотя в боксе бывали такие апсеты…
«Уровень бокса Бивола и Айферта – небо и земля. Но в боксе всякое бывает. В любом случае за боями Бивола интересно смотреть. Будем болеть за него. Думаю, больших проблем Айферт Биволу не составит. Хотя в боксе бывали такие апсеты… Что боксёры покруче Бивола проигрывали. Трилогия с Артуром Бетербиевым? Я бы этого не хотел. Они провели два суперпоединка. Пусть счёт в их противостоянии останется 1:1. Никто из них не заслуживает быть проигравшим. Плюс не будем забывать про возраст Бетербиева, хотя Артур великолепно держит себя в форме. Это мужественный и физически волевой боксёр, но в какой-то момент всё равно возраст может сказаться», — сказал Сланов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
🤝 Бивол ответил, почему хочет провести трилогию с Артуром Бетербиевым
«Зачем мне третий бой против Бетербиева? Почему бы нет? Я, в принципе, не против такого боя. Есть желание побоксировать, этот поединок интересен. То есть дать ещё один бой для болельщиков, которые смогут потом его обсуждать. Если такая возможность будет, то почему бы нет? На Западе этот бой уже не очень интересен. У западных промоутеров не особо много желания организовать третий бой», – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Где смотреть турнир с главным боем Бивол — Айферт
Посмотреть трансляцию вечера бокса можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, ожидается, что ивент будет доступен для просмотра на сайте RCC Boxing.
❌ Титул WBO Дмитрия Бивола не будет на кону в бою с Михаэлем Айфертом
Пояс WBO в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину Дмитрию Биволу, не будет стоять на кону в поединке против немца Михаэля Айферта, сообщает журналист Ring Magazine Майк Коппинджер со ссылкой на письмо президента WBO Густаво Оливьери.
Причиной названа продолжающаяся ситуация на Украине. При этом WBO не будет лишать Бивола титула. На кону в бою останутся пояса WBA и IBF, а также титул чемпиона мира по версии журнала The Ring в полутяжёлом весе.
Дата и время турнира с главным боем Бивол — Айферт
Турнир RCC Boxing Promotions состоится 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Точное время начала ивента будет объявлено позднее.
☺️ Отец Дмитрия Бивола рассказал о своей роли в команде боксёра
Отец бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Юрий Бивол рассказал, какие функции он выполняет в команде сына во время боёв.
— Расскажите, пожалуйста, в чём заключается ваша роль в команде, когда вот вы приезжаете на бои? Ну, я понимаю, папа, поддержка и так далее, но у вас есть какая-то отведённая роль? Что вы делаете в углу между раундами или перед выходом на ринг?
— В углу между раундами у нас у каждого своя роль. Я, допустим, просто стул ставлю на ринг. После раунда Геннадий Юрьевич передаёт мне капу, я её промываю, отдаю. Может быть, ножницы [нужно подать], когда бывает, бинты рвутся или там ещё что-нибудь. У каждого своя роль. Геннадий Юрьевич даёт задание на бой, врач делает своё, ещё один тренер, который тоже подсказывает какие-то свои нюансы. В таком ключе мы и работаем.
— Ну, перед выходом на бой вы все находитесь вместе в раздевалке?
— Да, мы в раздевалке все вместе, начинается подготовка к бою. Но это не значит, что мы сидим в этой комнате все, а у всех такие угрюмые лица. Да, все стараемся вот это напряжение как бы сглаживать. Где-то анекдот, где-то там песню поём, чтобы не нагнетать и не сгореть до боя. Только перед боем Геннадий Юрьевич уже сели с Димой, всё, задания [выданы], у них всё по полочкам разложено, — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Кард турнира с главным боем Бивол — Айферт
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт;
Мухаммад Шехов — Эрни Бетанкур.
Все бои карда станут известны позднее.