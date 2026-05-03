Иноуэ — лучший в мире. Пора сместить Усика с первой строчки в P4P

2 мая в Токио прошёл большой вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе между двумя непобеждёнными японцами — Наоей Иноуэ и Дзюнто Накатани. О бое говорили давно, хотели его увидеть, и Турки Аль аш-Шейх посодействовал организации.

По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Иноуэ и остался абсолютным чемпионом мира . Поединок получился качельным — Наоя поначалу деклассировал соотечественника, потом Накатани подстроился под ритм, нашёл правильное применение преимуществу в габаритах и создал немало проблем чемпиону. Возможно, создал бы ещё больше, но после столкновения головами и открывшегося рассечения у Дзюнто Иноуэ снова забрал контроль над ситуацией. Тем не менее вышло бодро и конкурентно. Возможно, от противостояния с такой вывеской ждали немного большего, но на кону стояло многое и где-то приходилось минимизировать риски.

Самое интересное — какие будут последствия? С Накатани более-менее понятно, он был шестым номером в P4P, заполучил первое поражение в профессиональной карьере, никуда не поднимется и, скорее всего, даже опустится, потому что Дэвид Бенавидес в эти же выходные стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе. А вот с Иноуэ всё гораздо любопытнее. После ухода Теренса Кроуфорда из бокса японец обосновался на второй строчке мирового рейтинга pound-for-pound, уступая лишь Александру Усику. Не помогла даже частота выступлений — в конце прошлого года Наоя в очередной раз защитил пояса, победив Алана Дэвиса Пикассо.

Сейчас всё должно измениться. Иноуэ убрал молодого опасного претендента, входившего в топ-6 лучших боксёров мира . Однозначно японец после этого должен обойти Усика и вернуть себе первую строчку в P4P. Это была уже седьмая защита абсолютного чемпионства для Наои, он давал шансы всем претендентам, всех их разобрал. В то же время Усик успел отказаться от пояса WBO и будет биться с Рико Верхувеном, титулованным кикбоксёром с рекордом 1-0 в профессиональном боксе (этот бой состоялся в 2014 году). Несмотря на то что на кону стоит пояс WBC в супертяжёлом весе, поединок сложно назвать значимым с точки зрения наследия. Особенно на фоне того, что Иноуэ бился с опаснейшим претендентом из всех возможных.

Да, японец сильно уступает медийно, и его бои – это часто локальная история, однако при всём этом Иноуэ уже выстроил колоссальное наследие. Рекорд 33-0, чемпион мира в четырёх весовых категориях, дважды был абсолютным чемпионом в разных дивизионах. Семь раз защитил все пояса во втором легчайшем весе и уже одержал 28 побед подряд только в титульных боях . Для сравнения, у Усика всего 24 боя в профессионалах и 13 – титульных. У Кроуфорда было 20 титульных поединков из 42 за карьеру всего. У Сауля Альвареса 27 боёв за титул, если не брать в расчёт второстепенные пояса. А Канело при этом провёл в два раза больше поединков в профессионалах, чем Иноуэ — 68 против 33.

Разница существенная, Наоя не гонится за денежными боями любой ценой, просто бьёт всех, кого перед ним поставят. Рефлексы отточены до автоматизма, удары плотные, наказывает всех за любую мельчайшую ошибку. Да, пропали нокауты в последних боях, однако в каждом поединке Монстр выглядит на голову, а то и на две сильнее и мастеровитее своих оппонентов. Избитое выражение, но Наоя и правда умеет в ринге абсолютно всё.

