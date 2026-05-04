UFC 328: это будет огонь! Чимаев идёт за головой Стрикленда, Волков — за титульником. LIVE

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 328. В рамках главного события вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд, с которым у уроженца Чечни громкий конфликт.
В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой.
На этом же турнире свои поединки проведут и ряд других россиян. Александр Волков в очередной раз попытается заполучить долгожданный титульный шанс и будет биться с Вальдо Кортес-Акостой.
Роман Копылов, идущий на серии поражений, встретится с бразильцем Марко Тулио. А непобеждённый Байсангур Сусуркаев проведёт третий бой в UFC — его соперником станет Джорден Сантос.
🏆 Волков: для полной коллекции мне не хватает пояса UFC
— У тебя был внутренний восторг, когда тебя подписали в UFC? Сейчас ты рассказываешь так, будто это всё было просто.
— Был, наверное. Времени уже много прошло. Я всегда мечтал и стремился наверх. Я изначально хотел попасть в UFC и не быть здесь статистом, я хотел прийти к бою за пояс. Я зашёл в UFC с таким настроем. Может быть, именно поэтому я и не спешил в UFC — нужно было поднабраться опыта и уверенности в себе. А когда я подписался в UFC, то у меня уже было два чемпионских пояса — M-1 и Bellator. А теперь не хватает пояса UFC для полной коллекции. Эмоции? Они у меня всегда бывают смешанные. Радостно было, конечно, но была и мысль: «Блин, там мне точно дадут люлей». Я понимал, что ставки повысятся. Каждый новый пояс — это новая ответственность, — сказал Волков в интервью на YouTube-канале KOVALENKO.
😐 «Это не бои». Масвидаль раскритиковал выступления Чимаева в UFC
Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался о действующем обладателе титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.
«У тебя есть шанс ударить, но ты просто держишь парня на земле, потому что боишься, что он выскользнет. Да, ты лучше в партере, но это не бои. Стрикленд, возможно, станет первым, кто бросит вызов Чимаеву на земле. Даже если Хамзат проведёт тейкдаун, ему придётся сильно постараться, чтобы удержать Шона», – сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.
Где смотреть турнир UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
❌ Один из боёв турнира с участием Богдана Гуськова отменён
Царевич должен был биться с Яном Блаховичем в реванше, но поляк повредил колено. Замену для Гуськова не нашли и на турнире он не выступит.
Дата и время турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Турнир состоится в Ньюарке, США, на арене «Prudential Center» в ночь на 10 мая. Начало ивента — в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.
😨 Чимаев ответил, когда завершит карьеру в ММА
«Останавливаться сейчас рано. Перед моим последним боем некоторые говорили, что после него я закончу карьеру и так далее. Что касается меня, то мне нужно ещё долго работать. Когда я перестану получать удовольствие, тогда и закончу. Но сейчас я счастлив», — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.
Полный кард турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Основной кард:
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
Джошуа Ван — Тацуро Таира;
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
Шон Брэди — Хоакин Бакли;
Кинг Грин — Джереми Стивенс.
Предварительный кард:
Атеба Готье — Оззи Диас;
Джим Миллер — Джаред Гордон;
Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
Роман Копылов — Марко Тулио;
Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.