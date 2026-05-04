«Он не ровня отцу». Бой Тима Цзю со Спенсом — ошибка?

В начале апреля Тимофей Цзю впервые с 2023 года вышел на серию побед, сумев одолеть Дениса Нурджу. До этого сын Кости Цзю справился с Энтони Веласкесом. Оба этих боксёра неизвестны широкой публике, но после ряда неудач Тиму было необходимо перезагрузиться и снова набраться уверенности. Кроме того, экс-чемпион сменил весовую категорию и теперь бьётся во втором среднем весе. Бонусом за эти победы Цзю получил в соперники большое имя — Эррола Спенса. Изначально это было на уровне инсайдов, однако теперь официально подтверждено, что бой Цзю — Спенс состоится 25 июля в Австралии .

Это удачный расклад для Тима, потому что он давно закрепился в качестве «домашнего» боксёра. Каждый выезд в США оборачивался в лучшем случае проблемным боем, в худшем — поражением. Так что вытащить Спенса на свою территорию кажется хорошим решением и чётко показывает, что организаторы ивента рассчитывают раскрутить Цзю за счёт потенциальной победы над бывшим чемпионом . Промоутер Джордж Роуз, в принципе, на это и намекнул: «Между ними есть энергетика, они оба уверены в себе. Спенс и Тим знают, насколько это критически важный бой для них обоих. Победитель станет звездой своего дивизиона, пусть и без чемпионского пояса. Эрролу нужна победа, Тим хочет вернуться в число топ-претендентов на пояса. Они не собираются отступать назад».

Раскрутка противостояния уже началась, прошла первая пресс-конференция, где боксёры обменялись уколами в адрес друг друга. Спенс уверял, что покажет свою лучшую версию в ринге, и нелестно оценивал уровень Тима: «Не ровня своему отцу. Просто пытается выйти из тени папочки. Никаких проходняков. Никаких лёгких путей. Отправлюсь прямиком на его территорию. Бросаюсь сразу же в пламя. Потому что именно в таких боях я выгляжу круче всего. 25 июля — это не о камбэке, а о заявлении».

Цзю, чьё рукопожатие перед пресс-конференцией было проигнорировано, тоже в долгу не остался: «Неуважительный ублюдок. Я собирался только пожать ему руку и обнять, потому что это его последний бой. Собираюсь наброситься на него со стартового гонга. Ведь это у него длительный простой, а не у меня. Это у него колёса покрылись ржавчиной. Мои-то на ходу. Я принял бой, потому что ему меня не побить. Знаю, что выиграю. Если бы я хоть чуточку сомневался в победе, то не принял бы этот бой. Сейчас я готов окончательно отправить его на пенсию. Не забывайте, что в родных стенах я непобедим».

А что по реальным раскладам на бой и не совершает ли Тим ошибку? Главный фактор, который говорит за Цзю — трёхлетний простой Спенса . Последний раз он выходил на ринг в памятном поединке с Теренсом Кроуфордом, но был нокаутирован. Это поражение стало для Эррола первым в профессиональной карьере, после этого он на ринг не выходил. Три года — очень много, если учитывать, что американец не очень молод, ему 36 лет. Слишком много вопросов возникает о его текущей форме и состоянии, а накладывается всё это на удручающее выступление в последнем бою. К тому же, Спенс не захотел проводить разминочный бой. Возможно, не счёл Цзю по-настоящему опасным соперником .

Эксперты тут в основном на стороне Цзю. Тренер Роберт Гарсия считает, что от Спенса уже ничего не осталось и он сам это понимает, поэтому не проводит промежуточных боёв, а сразу берёт поединок с Тимом за хороший гонорар. Однако при этом с точки зрения оппозиции и чистого мастерства Спенс даст Цзю фору . Это бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, и опыта больших боёв у него достаточно. Это вполне может стать важным фактором, но, конечно, Цзю должен быть фаворитом перед боем.

Что играет против Тима? Во-первых, чувствительные поражения от Бахрама Муртазалиева и Себастьяна Фундоры не прошли бесследно, Цзю начал осторожничать, изменился, но это не его стиль . Стихия Тима — навязать агрессивный бой и переработать, в другом сценарии он смотрится не так уверенно. На бумаге кажется, что пытаться переиграть Спенса — не лучшая затея. Во-вторых, вокруг Цзю нет стабильности . Он начал метания после второго поражения от Фундоры. Сменил команды, менеджеров, начал тренироваться в США, а после двух побед ещё раз решился на кардинальные изменения.

Сейчас Цзю будет работать с легендой австралийского бокса Джеффом Фенеком. Тот раньше неоднократно критиковал работу Тима в ринге и его команду. После первого боя с Фундорой Фенек возмущался, что Цзю не сняли с боя и не сохранили ему здоровье. После недавнего поединка с Нурджей экс-боксёр признавался, что даже не досмотрел встречу и ушёл, так как ему не понравилось увиденное в ринге. Помогут ли Цзю такие изменения вернуться к истокам? Посмотрим.

Акции Тима после ряда неуставных выступлений сильно упали, и сейчас его не воспринимают как бойца чемпионского уровня. С одной стороны, бой со Спенсом — удача, даже с учётом всех нюансов, потому что имя очень большое. Точно громче, чем у любого предыдущего соперника Цзю. С другой стороны, Спенс не подарок и абсолютно точно может преподнести неприятный сюрприз. А ещё Тим может его банально недооценить на фоне простоя американца. В случае поражения Тиму можно больше не рассчитывать на по-настоящему большие бои.